Encuesta | ¿Qué opinan los granadinos sobre el fin de las mascarillas en interiores?

Casi dos años después de aquel 18 de mayo de 2020 en el que el Gobierno decretó el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados y transporte público, el gesto de ponerse el cubrebocas dejará de ser de estricto cumplimiento para convertirse en opcional desde este 20 de abril.

La medida será aprobada este martes por el Ejecutivo y será a partir del miércoles cuando entre en vigor. Con matices, claro. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en centros sanitarios y sociosanitarios, residencias, transporte público y farmacias. En centros de trabajo como oficinas o fábricas, serán los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa los que determinen si se tiene que usar por imperativo o únicamente de forma voluntaria.

Respecto a su uso en las aulas, aún hay discrepancias y planea la incertidumbre. El consejero de Educación y Deporte de la Junta, Manuel Alejandro Cardenete, prefería ser prudente el lunes. "Lo normal es que se haga paulatina y progresivamente desde las edades más tempranas hacia arriba". Aunque asegura "dudar mucho" de que ya este miércoles comience esa 'desescalada', Cardenete cree que esta medida en los centros educativos será "inminente".

Pese a todo, comenzará a dejar de ser habitual ver las tiendas, centros comerciales, museos, galerías o –lo que suscita más polémica– bares y discotecas atestados de granadinos con sus respectivas mascarillas. La medida ya se aplicaba en la práctica para la hostelería y el ocio nocturno, pues desde hace meses está autorizado prescindir de ella para la ingesta de alimentos y bebidas, lo que ha provocado que mucha gente no se la ponga ya en estos establecimientos.

Los granadinos, prudentes

GranadaDigital ha querido testar la opinión de los granadinos en el último día conviviendo de manera obligatoria con este elemento de protección que ha acompañado a millones de españoles durante dos años. Y aunque hay opiniones para todos los gustos, tal y como demuestra el vídeo que acompaña a esta noticia, la mayoría de los ciudadanos coinciden en que la medida del Gobierno llega pronto. En general, la práctica totalidad de los encuestados cree que conviene esperar, sobre todo en lugares concurridos y de difícil control como las discotecas.

"¿Usted la ve puesta? Es porque aún me la pongo hasta para salir a la calle, y por supuesto que no pienso quitármela en interiores. Hay libertad como para que yo me la deje y usted se la quite, pero no veo acertada la medida", afirma con rotundidad Isabel. En la misma línea, Elisa, quien trabaja en un centro comercial y además es sanitaria, tilda de "arriesgada" decisión del Ejecutivo, máxime después de la Semana Santa: "No me atrevo a estar con toda la gente sin mascarilla".

Sharan y Mari Carmen, madre e hijo barceloneses afincados desde hace varios años en Granada, también consideran la medida "precipitada". "En la calle me la quito, pero en clase la seguiré llevando", afirma el primero. "En China ha habido un rebrote, en Estados Unidos también", apostilla la segunda, funcionaria de profesión a la que todavía no le han aclarado "si dejarán a la gente entrar a los juzgados así". "Estar en la mascarilla, en los ascensores y tratando al público es precipitado. Tendrían que definir más la barrera".

En la misma puerta del Hospital Virgen de las Nieves, Julio considera que "aún hay riesgo de contagio", mientras que Ana, recién dada de alta por amigdalitis, ve "riesgo", sobre todo tras la Semana Santa: "Deberíamos esperar un poco más porque ahora dicen que viene otra variante". Amanda, administrativa, ve bien que el Gobierno haya incluido los hospitales entre los espacios exentos de la nueva realidad. "No es solo por el Covid, sino por otras enfermedades", argumenta, mientras que Ángela, auxiliar de enfermería, no ve bien la medida porque "los hospitales se están llenando otra vez".

Por contra, Rafa, un joven granadino que cursa Estudios Ingleses en la Universidad de Granada, opina que la medida "es acertada mientras esté respaldada por un comité de expertos, se cumpla con las medidas sanitarias y nos aseguren que no va a haber ningún problema". Y sobre si se la pondrá a partir de ahora, expone que "si veo aglomeraciones de gente lo haré, pero no veo necesidad de llevarla puesta todo el día".

Sentada en una terraza de la plaza de La Caleta, Melania también aplaude la decisión del Ejecutivo: "Me parece una tontería que yo esté aquí, o en una discoteca sin mascarilla, y que para entrar a algún sitio me la tenga que poner". Miguel, camarero, también ve acertada la medida: "De hecho, nada más que te entre la gente y se quite la mascarilla es lo mismo que si entran sin mascarilla". Rocío, empleada de farmacia, discrepa: "En interiores se debería seguir utilizando siempre que haya aglomeración de personas, incluso en un concierto en exterior si así sucede".

Casi dos millones de dosis de la vacuna en Granada

Esta medida llega cuando en Granada ya se han puesto casi dos millones de dosis de la vacuna contra el Covid desde que comenzó el proceso de inmunización. Exactamente son 1.996.519 los pinchazos administrados en la provincia desde diciembre de 2020.

Salud volverá a actualizar los datos de contagios y vacunación a lo largo de la jornada de este martes después de que desde hace menos de un mes acabara con la periodicidad diaria del conocido como parte del coronavirus para hacerla bisemanal. No sucedió el Viernes Santo por ser fiesta, pero sí pasará alrededor del mediodía de este 19 de abril. Es decir, una semana después del corte anterior.

Cabe destacar que, hasta ese corte, eran 43 las personas ingresadas en los hospitales de Granada, tres de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Solo Huelva (37) y Jaén (42) presentaban entonces un horizonte más esperanzador en este apartado. En la provincia se han contabilizado desde que comenzó la pandemia 174.953 positivos, 11.219 hospitalizaciones, 1.236 en UCI, 2.117 decesos y 169.687 recuperados.