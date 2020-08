Llega Agosto, el mes de vacaciones por excelencia, condicionado este año por la pandemia. GranadaDigital sale a la calle a preguntar cómo organizaran los granadinos su tiempo de descanso frente a este insólito panorama.

La mayoría de los ciudadanos permanecerán en la provincia. Muchos admiten que si bien no es miedo lo que tienen al virus, sí bastante respeto, por lo que prefieren no correr riesgos y apostar por el turismo interior granadino. Admiten que se desplazarán hasta los pueblos de alrededor de la provincia, para huir del calor de la capital. Otros, alegan que motivos de estudios o laborales no saldrán de Granada.

Gran parte de los autónomos encuestados reconocen que es “imposible” cerrar el negocio, debido a que durante los meses de confinamiento ya mantuvieron los locales clausurados y las pérdidas no les permiten descansar durante estos meses.

Nadie contaba en sus planes de verano con esta anómala coyuntura, sin embargo hay quien busca el lado positivo y ve ésta, una buena manera de descubrir los encantos de la provincia, pasar más tiempo con la familia, y cambiar la manera de enfocar el ocio.