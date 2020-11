Los granadinos, aun con muchas dudas con respecto a las nuevas restricciones

Granada se levantó el martes con unas restricciones muy diferentes a las del resto de provincias andaluzas. La situación epidemiológica de la provincia hizo que los expertos sanitarios de la Junta de Andalucía tuvieran que tomar cartas en el asunto y pedir a restaurantes, bares, tiendas y resto de comercios no esenciales que echaran el cierre durante los próximos 14 días.

Unas medidas que no sentaron bien a los propietarios de estos negocios que siguen viendo cómo están perdiendo los pocos ahorros que pudieran haber conseguido tras el levantamiento del primer estado de alarma que los mantuvo algo más de 4 meses cerrados. Aun así, sin poder hacer nada para remediarlo, el lunes echaron las persianas hasta el 23 de noviembre con la esperanza de que los ciudadanos cumplamos las normas y consigamos frenar la curva para que la ‘nueva normalidad’ se convierta en la normalidad que todos conocíamos hasta que el Sars-CoV-2 decidió instalarse cómodamente entre nosotros.

Un decreto, el de la Junta de Andalucía, que recomienda, pero que no obliga a los granadinos a permanecer confinados en casa, por lo que podemos salir y acudir a realizar las actividades consideradas esenciales. Sin embargo, los textos del documento son tan largos y, a veces, tan enrevesados que muchos no sabemos realmente qué podemos y qué no podemos hacer durante estas dos semanas.

Por eso, GranadaDigital ha salido a la calle para conocer las dudas que aun nos planteamos los ciudadanos sobre las nuevas restricciones. La mayoría, respecto a los horarios del toque de queda, la movilidad entre municipios o si podemos pedir comida para llevar; pero también nos preguntan sobre el cuidado a los mayores, la asistencia de menores a las guarderías o los estudios universitarios.

Y, como hay tantas preguntas por resolver, nuestros compañeros audiovisuales han preparado un serial con varios vídeos cortos en los que se responden una a una todas las preguntas que habéis ido haciendo a nuestros micrófonos. Así que si te queda alguna duda, escríbenos en nuestras redes sociales y trataremos de solventarla de una manera clara y directa.

¿Puedo salir fuera del horario de toque de queda?

Sí, desde las 07:00 hasta las 22:00 horas se puede salir de casa sin restricción alguna.

¿Pueden recibir apoyo psicológico y moral nuestros mayores?

Los mayores que tengan dependencia tendrán derecho a ser cuidados y atendidos.

¿Puedo seguir yendo a mis prácticas de la universidad?

Sí, las clases presenciales siguen suspendidas, pero los estudiantes en prácticas podrán acudir a sus puestos de aprendizaje.

¿Puedo pedir comida a domicilio?

Sí, hasta las 22:00 horas se puede pedir comida para que nos la traigan a casa.

¿Puedo salir a desayunar?

No, las cafeterías y el resto de establecimientos hosteleros estarán cerrados hasta el 23 de noviembre.

¿Puedo ir a alguna tienda o va a estar todo cerrado?

Únicamente estarán abiertos los locales con productos de primera necesidad, como es el caso de supermercados o farmacias.

¿Las autoescuelas están abiertas?

Sí, las autoescuelas y academias están incluidas en las actividades esenciales recogidas por el BOJA.

¿Puedo sacar al perro a pasear después del toque de queda?

No. Esta actividad no se considera como esencial y sólo es realizable entre las 07:00 y las 22:00 horas.

¿Puedo ir al gimnasio?

No, los gimnasios se encuentran cerrados al no estar recogidos dentro de las excepciones marcadas.

Sí se podrá hacer deporte al aire libre entre las 7.00 horas y las 22.00 horas.

¿Puedo llevar a mis hijos al colegio o la guardería?

Sí, los centros escolares se encuentran abiertos con clases presenciales para los niños.

Si trabajo a las 6.00 horas en un pueblo, ¿me puedo mover?

Sí, será necesario que tu empresa te facilite un documento que acredite que estás acudiendo a tu puesto laboral.

¿Están abiertas las administraciones de lotería?

Si, se puede comprar lotería en los puntos de venta habituales.

¿Funcionar los parquímetros en Granada?

Si, en su horario habitual de la zona azul se debe seguir pagando para poder dejar nuestro vehículo con tranquilidad.

¿Se puede ir a comprar un mueble para la casa?

Si, las tiendas de muebles y electrodomésticos tienen disponible su servicio de recogida en tienda para artículos de primera necesidad.

¿Puedo ir al banco?

Si, los bancos están abiertos en su horario habitual, de 09:00 a 14:00 horas.

¿Están las farmacias abiertas?

Si, estos establecimientos están incluidos dentro de las actividades esenciales recogidas por el BOJA.

¿Están abiertas las peluquerías?

Si, podemos acudir a estos locales para utilizar sus servicios.

¿Se puede visitar la Alhambra?

No, el monumento está cerrado al público hasta el 23 de noviembre.

¿El sector de la construcción sigue en marcha?

Si, las obras prosiguen con su trabajo.

¿En qué horario están abiertos los talleres de mecánica?

Los talleres de mecánica están abiertos en su horario habitual, pues están considerados como una actividad esencial y no tienen la obligación de cerrar a una hora determinada.