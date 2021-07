Los granadinos afectados por el brote en Mallorca vuelan ya hacia Granada

Los jóvenes estudiantes granadinos afectados por el ‘macrobrote’ en Mallorca ya están de vuelta a casa. Esto es gracias a que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

El viaje de vuelta se dividirá en varias posibilidades para los jóvenes. Algunos llegarán en Ferry hasta el Puerto de Valencia, donde la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de estos unos autobuses. Por otra parte, el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén recibirá hoy tres vuelos procedentes de las Islas Baleares: uno de Mahón (Menorca) -prevista su llegada para las 11:16 horas- y otros dos de Palma de Mallorca -previstas las llegadas para las 12 y 12:30 horas-.