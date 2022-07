"Este caso es muy triste y muy urgente. Mañana se lo lleva la hija a su casa y no quiere a las perrillas de su padre. Las llevarán a Delagos. ¿Nos ayudas?" Ese fue el mensaje que recibió María, una de las tres personas encargadas de gestionar las peticiones que pudieran llegar para solicitar información sobre el estado de las caninas. A través de Conciencia Animal Granada, este caso ha salido a la luz vía Facebook y su difusión pretende encontrar una familia que sea capaz de adoptarlas antes de este sábado.

El drama de Juan se torna en incertidumbre y angustia conforme pasan las horas. Este hombre, a sus 72 años, sufre una grave enfermedad renal por la que necesita recibir tratamiento de diálisis desde hace año y medio, lo que le complica su rutina diaria. Además, se encuentra postrado en una silla de ruedas que le complica aún más la autosuficiencia. Él es inválido, no puede caminar ya que le tuvieron que amputar las piernas cuando tenía 38 años. Por motivos de circulación, los médicos decidieron que esa era la mejor opción para él. Ahora, volverá a ser ingresado, por lo que dependerá completamente de ayuda externa. Para más inri, esta historia va más allá de lo personal y es que los perros que tiene a su cargo necesitan, cuanto antes, una nueva casa. La mayor angustia que tiene Juan es la de no saber qué será de ellos. Por este motivo, solicita ayuda a través de este vídeo publicado en Facebook.

En 1988, Juan tuvo que afrontar una delicada operación en la que le amputaron las piernas. Eso significó un mazazo para él, pero no tan doloroso como con el que lidió al regresar a su vivienda. Ante esta situación personal, quiso apoyarse en sus tres fieles compañeros, denominados socialmente como el mejor amigo del hombre. Sin embargo, al salir de la operación y volver a casa fue cuando se dio cuenta. Ellos ya no estaban. Se los habían arrebatado sin permiso. Nadie sabía nada de ellos ni de su paradero y nunca más volvió a verlos. Pese al dolor, volvió a tener perros en casa. Recientemente tenía dos, quienes le han acompañado desde hace cinco primaveras. Sin embargo, la situación que le tocará vivir dentro de dos días le ha hecho tener que aceptar que no podrá cuidar de ellas.

'Paloma' y 'Mora', como así las bautizó, son las dos perritas que buscan un nuevo dueño. Juan no quiere volver a sufrir por sus amigas del alma y, habiendo aceptado que ya no podrá vivir con ellas, quiere dejar su conciencia tranquila. Prefiere saber, antes de ser ingresado, que las perras tienen un posible destino. En su corazón queda el dolor de tener que dejarlas atrás, aunque sea la única opción viable. Su nieta le hacía compañía y le echaba una mano para alimentarlas, pero creció y tuvo que seguir su propia vida. Desde hace dos años es Eva, cuidadora a domicilio, quien le ha estado acompañando en la labor del cuidado de las perritas. "Es un amante de los animales que ahora les tiene que decir adiós. Los ha cuidado, querido... pero por razones del destino ya no podrá seguir haciéndolo", dice sobre Juan. "Ha ayudado a todo el mundo, a todo el pueblo, y ahora necesita que le ayuden a él", confiesa Eva entre lágrimas.

El tiempo corre y tiene fecha de expiración para hallar ese nuevo hogar. Este sábado, día 30 de julio, será cuando lo ingresarán. Restan horas para encontrar una casa de acogida para las dos pequeñas. Si no aparece nadie, 'Paloma' y 'Mora' serán enviadas a una perrera. Ahí se supone que no las sacrificarán, pero si pasan mucho tiempo sin ser adoptadas, todo es posible. Los números facilitados para contactar con quien está gestionando este caso son los siguientes: Ana: 666854971; María: 676708442 y Vero: 689441396.