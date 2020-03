Un granadino y otros tres estudiantes están “atrapados” en Colombia por el Covid-19

Daniel Quirós es un estudiante universitario granadino que junto a otros tres españoles está viviendo “una pesadilla” en Colombia, donde se encuentran “atrapados” sin poder regresar a España. Estos cuatro estudiantes andaluces y del País Vasco han explicado en un vídeo que han hecho llegar a GranadaDigital que, a principios de este año, llegaron al país colombiano con el programa de Movilidad Internacional y todo fue bien hasta que comenzó la pandemia del Covid-19. “Ahora es todo caótico, no podemos regresar”, aseguran. Tenían billete de vuelta a España y quisieron cambiar la fecha para volver con sus familias ante la situación, pero no se lo facilitaron. Ahora no pueden regresar con ninguna de las líneas aéreas.

Estos jóvenes aseguran que el Consulado les ha dicho que no les puede ayudar “de ninguna manera”. Han pedido la repatriación y les han dicho que no es posible, que tendrían que “esperar un mes o unas semanas”. Están “solos en esto”.

Ante esta situación, los estudiantes piden al Gobierno de España “que tome cartas en el asunto”. Consideran que debe “plantearse la repatriación de todos los españoles que están en Colombia”, pues hay más “perjudicados que quieren volver con su familia en estos momentos complicados”.

Colombia es “un país con menos recursos” y consideran que allí “no hay capacidad para atender de manera adecuada”. Además, aseguran que la residencia “está a punto de cerrar debido a la pandemia” y es “posible” que ellos se queden “en la calle”. “Necesitamos ayuda urgentemente”, aseguran.