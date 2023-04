El granadino Álvaro Fernández gana su segundo Campeonato de España de Powerlifting

Álvaro Fernández Arcas ha hecho valer su condición de favorito y ha ganado el Campeonato de España de Powerlifting. El levantador del Club Fuerza Granada revalida así el título en la localidad avilés​ de Palacios de Goda. El granadino no ha podido repetir la hazaña de batir el récord de España en peso total, pero mantiene firme esta intención tras mantener en sus manos su trono nacional.

"He terminado muy contento porque he conseguido ser bicampeón de España. Para mí es inmejorable. Es cierto que he bajado un poco el rendimiento respecto al europeo de diciembre porque llevo una semana enfermo", ha manifestado Álvaro en declaraciones a GranadaDigital.

El triunfador en la categoría -66 kilos sénior del Campeonato de España Absoluto de Powerlifting Raw no ha logrado mejorar su récord personal de kilos totales levantados, pero su ambición es conseguirlo en el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Malta en el mes de junio.

La jornada ha dejado otra gran noticia para la provincia, pues Inmaculada Soto, la almeriense afincada en Granada que compite en el Club Lift Ambition, ha conseguido superar el récord de España de peso muerto con 205 kilos, según ha detallado Álvaro Fernández. Por otro lado, todavía queda por entrar en escena Serena Vargas, que espera al fin de semana con opciones de podio para cosechar así otro éxito para Granada, que va sobrada de fuerzas con estos deportistas.