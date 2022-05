Una granadina se hace viral en Twitter tras denunciar que fue fotografiada sin su consentimiento

Las redes sociales acostumbran a teñirse de rosa en un mundo en el que parece que únicamente hay comida, mascotas y postales únicas. En ocasiones se demuestra que continúan siendo un altavoz para mostrar otras realidades y denunciar cosas inapropiadas. Una granadina se ha vuelto viral en los últimos días tras publicar un hilo en Twitter. La joven detalló que fue fotografiada sin su consentimiento en las cruces de Córdoba.

La chica relató que comprobó de primera mano como el hombre que la capturó mandó su imagen por un grupo. Ella y una amiga reprobaron la acción del varón, que lejos de recular, negó en todo momento la existencia de la fotografía. Las jóvenes amenazaron con llamar a la policía y el implicado accedió, pero esta granadina apostilló que "como no quería arruinarme el día ni a mí ni a mi amiga le he dicho que nos fuésemos".

Ahora que tengo tiempo os quería contar una cosa que me ha ocurrido hoy. Son las cruces de Córdoba, y he ido así vestida, como estoy en la foto. Un poco estrambótica para como se suele ir, pero bueno, esa es otra historia.

El desafortunado episodio se cerró con unas últimas palabras de la muchacha y unas lágrimas de impotencia ante la impunidad y la actitud del hombre. "Ojalá la gente más clasista de Córdoba entienda de una vez que no tengo que ir vestida de monja por la calle solo porque sean Cruces. Yo voy como yo quiera vestida. Esa no es razón ni para que la gente me mire mal ni para que se me echen fotos sin mi consentimiento que a saber para qué fin se usan", argumentó esta granadina, que ha recibido numerosos mensajes de apoyo y una lluvia de empatía por parte de otras mujeres.

Una vez estaba cenando en una terraza en valencia con una amiga y un tio me sacó una foto descaradamente asi que me puse a gritarle como una loca que esperaba que no hubiera hecho una foto y que era vergonzoso y el tio se fue corriendo https://t.co/CYde0NgyEs — Lucia Kardashian Flor de colágeno (@lusd__) April 30, 2022