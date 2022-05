Granada vuelve a disfrutar del Día de la Cruz, aunque algo empañado por la lluvia

Granada vuelve a disfrutar de su Día de la Cruz, aunque algo empañado por la lluvia, especialmente durante el mediodía. Después de dos años de interrupción por la pandemia del Covid-19, los granadinos han salido a la calle para visitar algunos de los 41 altares instalados en la ciudad para celebrar esta festividad, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, también disponible en el canal de YouTube de GranadaDigital.

El centro de Granada presenta un gran ambiente en esta jornada en la que se celebra la primera gran festividad popular granadina, especialmente durante la tarde, cuando el tiempo ha mejorado. La música y el colorido de los trajes de flamenca y las flores inundan el centro de la ciudad.

La celebración de las Cruces 2022 ha comenzado oficialmente a las 12:00 horas en el patio del Ayuntamiento de Granada con la lectura del pregón oficial a cargo de la cantaora flamenca Alicia Morales. La plaza del Carmen se ha llenado de granadinos y algunos visitantes que, bajo sus paraguas, han acudido para presenciar las actuaciones de varios grupos de música tradicional y baile flamenco que, una vez que la lluvia cesó, pudieron ofrecer su espectáculo sobre el escenario.

Este año, el Día de la Cruz ha rendido homenaje al centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922, temática en la que se ha inspirado la mítica cruz municipal de la Plaza del Carmen. Además de esta cruz municipal, un total de 40 cruces tradicionales repartidas por todos los distritos de Granada se han inscrito en el concurso: seis en calles y plazas, once en patios, otras once en escaparates y once más en centros escolares. Los primeros premios de las Cruces 2022 han sido para la instalada en la plaza Parque Nueva Granada por la Asociación de Vecinos Parque Nueva Granada, en la categoría de calles y plazas; la instalada en la calle Cobertizo Santo Domingo, número 2, por la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, en la modalidad de patios; la instalada en Avenida de Andalucía, número 5, en el bar Placeta Resbaladero, en la categoría de escaparates, mientras que el galardón en la sección escolar ha recaído en el colegio Gómez Moreno, en el callejón de las Campanas, número 7, en el Albaicín. En esta edición, a su vez, el premio a la cruz más singular concedido por Cervezas Alhambra, que se ha fallado este mismo 3 de mayo, ha sido por “su aportación a la cultura, a la estética y a la originalidad” para la cruz de la Asociación de Vecinos Bola de Oro, Quinta y Conejeras, instalada en la calle Aguas Bravas-Paseo Fuente de la Bicha.

Los granadinos han disfrutado de un buen ambiente este Día de la Cruz en el que han vuelto las barras, aunque fuera del casco histórico. El Ayuntamiento de Granada permitió que se habilitaran en aquellas cruces que ocuparan la vía pública y también en los patios de los colegios. Todos las barras, 14 en total, tendrán que ser desmontadas a las 22:00 horas.

Además, en la explanada del Palacio de Congresos, a partir de las 19:00 horas, se celebra la gala 'Vente por Sevillanas' organizada entre el Ayuntamiento de Granada y Radiolé, que cuenta con las actuaciones de Paco Candela, Las Soles, Manuel Orta, Somos del Sur, Manuel Berraquero, Los del Guadalquivir, Pitu, Son de Huelva, Cristian Guerrero, Fran Rivera, Jairo Cuevas, Javi Fernández y Antonio Fernando acompañados por los bailaores de la Escuela de Mariquilla, dirigida por Tatiana Garrido. También la Banda Municipal de Música de Granada ofrecerá un concierto en la plaza de las Pasiegas con el que se pondrá el punto y final a la celebración del Día de la Cruz más esperado.