Granada vive un año más su romería de San Cecilio

Como primer domingo de febrero, miles de granadinos se dan cita en el Sacromonte para celebrar su tradicional romería en honor a San Cecilio. Cuenta la tradición que el patrón de la ciudad, San Cecilio, fue enviado a Hispania para su evangelización. Llegó a Granada, junto a otros nueve sacerdotes y cuando estaban en las catacumbas fueron sorprendidos por los romanos y martirizados.

Su historia fue escrita en unas láminas de plomo y se escondieron entre dos piedras, una blanca y una negra y tiradas al río Darro. Las láminas se encontraron y se trasladaron a Roma. Tras el acontecimiento, se construyó la Abadía del Sacromonte y allí se encuentran dos piedras, una blanca y una negra. Tradicionalmente, el día de la romería, las jóvenes, en edad casadera, acudían a la Abadía del Sacromonte y tocaban la piedra blanca, aunque también había quien tocaba la negra que, según cuentan, surte el efecto contrario.

De una manera u otra la tradición no se pierde y como cada año, centenares de granadinos recorren el camino hasta el Sacromonte, no se sabe si por la religiosidad del acto, por las supersticiones de las casaderas, o no casaderas, o por el buen ambiente que allí se crea.

Los actos empezarán a las 12:00 horas en la explanada de la abadía. A esa hora, la Banda Municipal de Música interpretará los himnos oficiales ante la Corporación local. Tras los actos litúrgicos y la ofrenda floral a los mártires cristianos en las catacumbas, visitables en tan señalada fecha, varios grupos de bailes regionales amenizarán la gran fiesta romera.

En el escenario habilitado al efecto actuarán el grupo Municipal de Bailes Regionales y los grupos de bailes de las asociaciones de vecinos de Zaidín-Vergeles y Lancha del Genil.

Entre coplas, canciones y bailes, los romeros podrán degustar productos de la tierra. El Ayuntamiento repartirá 4.500 tortas saladillas, 180 kilos de bacalao troceado y mil kilos de habas frescas, así como 5.000 botellines de agua, obsequio de Cervezas Alhambra.

Para comodidad de los granadinos que se citen en el Sacromonte, el Ayuntamiento colocará sillas delante del escenario y seis baños ecológicos, tres para mujeres y otros tantos para hombres. La música también podrá oírse en el recinto. El equipo de sonido, de 15.000 watios, lo compondrá doce micros y una mesa de mezclas.

Los comisarios del día de San Cecilio 2020 son los concejales Luis González Ruiz y Francisco Cuenca Rodríguez.