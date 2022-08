Los vecinos de Albayda denuncian un aumento de la inseguridad y piden mayor presencia policial

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada ha querido visibilizar la inseguridad en la que viven los vecinos y comerciantes del barrio de Albayda que han sufrido varios robos en los últimos meses.

Así lo ha expresado el portavoz del Grupo Municipal del PP, César Díaz, quien ha trasladado que "desde hace meses se viene produciendo una ola de robos y saqueos que está sacudiendo este barrio de Albayda que pertenece al distrito Beiro, un barrio que está creciendo con nuevos negocios y por eso nos preocupa tanto la falta de seguridad en la zona, y no solo aquí donde nos encontramos, pues desde hace meses venimos haciéndonos eco desde el Grupo Popular de la inseguridad que sufre toda la ciudad, señalando diferentes puntos de la ciudad como el Albaycin, el centro o la Chana”.

Díaz ha manifestado que “en los últimos meses, aproximadamente se han producido en orden de 10 o 12 establecimientos actos violentos, no para las personas, afortunadamente, pues se han producido en horario nocturno, pero si se han producido daños de importante cuantía en diferentes negocios de esta zona. Llevan ellos ya advirtiéndolo así a las autoridades municipales y nacionales de que intervengan y mejoren la seguridad; la propia asociación de vecinos, me consta que en la junta municipal de vecinos ha elevado también la queja al Ayuntamiento de Granada para que mejore la seguridad en la zona y, la verdad, es que no se están tomando medidas y sigue habiendo robos en lo comercios del barrio”.

César Díaz ha mostrado su solidaridad a los afectados “Lo que nosotros hacemos hoy aquí, primero es expresarle nuestro apoyo, porque son comercios de referencia, comercios que tenemos que cuidar, comercios que han nacido, y quiero ponerlo en valor, sino en plena pandemia en fechas muy próximas a la pandemia, con lo cual, en los momentos más difíciles, ahí ha habido empresarios, emprendedores que han iniciado su actividad y, como digo, hoy son referentes nacionales. Por tanto nuestro apoyo y respaldo a su actividad y una petición de que se instalen barras de protección a quién lo solicite pero antes de se produzcan los incidentes, pues es un contrasentido ponerlas a posteriori”.

El portavoz popular ha indicado que desde el Grupo Municipal del que es portavoz, harán todo lo posible para ayudar a paliar la situación, y señala cual sería a su entender una de las posibles soluciones para el problema. “Vamos a solicitar el amparo de la Subdelegación del Gobierno que refuerce la seguridad en esta zona. Se dan las circunstancias que la Comisaría Principal del Cuerpo de la Policía se encuentra a escasos 300 metros de este punto, por tanto, es un punto supuestamente frecuentado por parte del Cuerpo Nacional de Policía y, entendiendo que estamos ahora mismo en una precariedad de medios especialmente en verano del Cuerpo Nacional de Policía como de Policía Local, nosotros creemos que esto se combate con dos fórmulas y no hay más que dos. La primera, sacar más plazas de Policía, seguimos reclamando que Granada convoque más plazas de Policía. Durante el gobierno que representé yo como portavoz, el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada sacamos 49 plazas de Policía, de las cuales, aproximadamente, unas 30 están pendientes de incorporarse en breve porque están terminando el periodo formativo, pero desde aquel momento no se ha sacado ni una sola plaza de policía en Granada y hace falta más Policía Local en Granada. Y, en segundo lugar, hace falta mayor coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía”.

El edil del PP ha finalizado su intervención expresando su intención de seguir reclamando una mejor organización en cuanto a seguridad se refiere, “pedimos mayor coordinación a través del instrumento que hay para la coordinación de Policía Local y Nacional que es la Junta Local de Seguridad. La Junta Local de Seguridad la preside el Alcalde de la ciudad, lleva varios meses ya sin convocarse y creemos que es un instrumento que es necesario que se convoque, especialmente, cuando estamos viviendo episodios de inseguridad en este barrio y que la propia asociación de vecinos ha venido denunciándolo ya desde hace tiempo en la junta municipal de distrito, pero Paco Cuenca se resiste a convocarla para no tener que reconocer el problema de inseguridad y de mala organización policial que sufre Granada y para no incomodar a subdelegada del Gobierno”.

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación de vecinos Albayda, Carmen Lorenzo, ha mostrado su malestar y preocupación y pide que “se puedan instalar al menos barras de protección para que los robos no se conviertan en algo habitual en el barrio”.

En el mismo sentido, Javier Sujar propietario de la heladería Marconata, y Francisco Javier Sánchez de Bemovil, se han mostrado descontentos con los robos sufridos en el barrio pues consideran que “se producen demasiados altercados sin que se haga nada para frenar la ola de robos que causan pérdidas en un momento difícil para los negocios y con total impunidad”.