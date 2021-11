La 'Granada Vaciada' se plantea presentarse a las próximas elecciones generales

El anuncio de la ministra de Transportes de que Almería estará conectada con Francia en 2026 a través del Corredor Mediterráneo encendió por enésima vez la llama de la polémica a cuenta de la implantación de esta línea en Granada. Raquel Sánchez no concretó cuándo se ejecutarán las obras en la provincia y eso motivó un encuentro entre el alcalde de la capital y el presidente de la Diputación con la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien a su vez también es la secretaria de Estado de Transportes. Antes habían sido los Presupuestos Generales del Estado y antes otra cosa. Siempre aparece un antes pero nunca una fecha para una infraestructura clave no sólo para la capital, sino también para el desarrollo de la provincia.

Hace solo una semana lo que sacudía la actualidad era una encuesta de intención de voto que otorgaba hasta 15 escaños en el Congreso de los Diputados al movimiento conocido como Revuelta de la España Vaciada. Ni uno ni dos ni tres… ¡15! Esto es exactamente un 4% de los 375 asientos con los que cuenta la Cámara Baja. Hasta ocho provincias de Castilla y León podrían obtener representación a través de este movimiento. Y, por supuesto, Teruel; pionera a nivel electoral bajo la marca Teruel Existe que fue clave para la formación del actual gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Tal y como explicaba este martes el portavoz nacional de la España Vaciada en El Español, el medio que publicó el sondeo anteriormente citado, "en la parte de Jaén y Granada tenemos posibilidades, así como en Córdoba".

Júntese lo primero con lo segundo y la pregunta está servida. ¿Se plantea la 'Granada Vaciada' concurrir a los próximos comicios autonómicos o nacionales? La respuesta la tiene Antonio Francisco Martínez, quien no solo es el presidente de la Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, una de las cinco de la provincia adscritas a la España Vaciada, sino también el único representante granadino entre los 15 miembros de la ejecutiva mancomunada de esta plataforma nacional y, por tanto, la voz más autorizada para despejar dicha incógnita. Para poner en contexto la importancia de que Granada esté representada en la plataforma a través de su principal órgano valga como muestra el hecho de que Lugo, una de las provincias más afectadas por la despoblación, no tenga ningún miembro.

"Sí, es una posibilidad cierta y que tenemos ahí. Las comarcas de Baza y de Guadix nos lo estamos planteando", concluye en última instancia la persona que lleva tres décadas luchando por recuperar el tren para el norte de la provincia. Lo hace tras la revelación de un audio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en el que confesaba fuera de micrófonos la oportunidad política para el bipartito autonómico de que no se desbloqueen los Presupuestos andaluces. Lo que, a su vez, ha avivado la posibilidad de un adelanto electoral: "Hay quien dice que podrían adelantarse y quien afirma lo contrario".

Martínez, no obstante, aclara que este alumbramiento puede cristalizar sin tener que estar "directamente vinculado al movimiento social, que debe seguir". "Yo seguiría en el movimiento social, pero esta es una opción que tenemos ahí y la haremos muy palpable", remata. No en vano, el miembro de la ejecutiva reitera una y otra vez a lo largo de la conversación con GranadaDigital su empeño en lograr que vuelva el tren a Guadix y Baza. Una demanda que "jamás vamos a dejar, y menos ahora que estamos cerca de lograrlo".

El 'Plan 100-30-30'

Esa aclaración de que el movimiento asociativo debe ir disociado del salto a las instituciones se explica por el hecho de que la lucha de la España Vaciada va mucho más allá de las reclamaciones en el norte de la provincia o el Poniente. El movimiento ha elaborado una suerte de 'decálogo' que ya se conoce como 'Plan 100-30-30': 100 megas de conexión mínima en todos los pueblos del país; que éstos estén a un máximo de 30 minutos de viaje para el acceso a servicios sanitarios, educativos o sociales y a no más de 30 de una vía de alta capacidad. "¿Cómo se va a teletrabajar en la comarca de Baza si no llega internet?", se pregunta Martínez. "Estamos viendo que hay consultorios de los pequeños pueblos que desaparecen. Tampoco hay asistencia sanitaria o social y ni siquiera dispones de una oficina de Hacienda o ayudas a empresas si no tienes un mínimo de habitantes", se queja antes de lamentar lo que, a su juicio, resulta "más sangrante": "Esto pasa incluso con las empresas de energía, estando los precios como están. Tienes cualquier problema de facturación y tienes que hacer ciento y pico kilómetros hasta Granada. No todos tenemos por qué vivir en Granada, Sevilla o Madrid".

¿Y qué fórmula sería la elegida por las entidades comarcales de la provincia para concurrir a una convocatoria electoral? "En el instrumento político que estamos preparando hablamos de España Vaciada como marca reconocible, aunque luego se verá la concretización", explica Martínez, quien aclara que "jamás sería una marca que incluyera la reivindicación por el tren". "La movilización social de estas décadas por el tren es complementaria a que se pueda definir también otra en la política, pero nunca incluyendo el tren como marca. Sí la España Vaciada, que es lo que está galvanizando este movimiento. Lo hemos tenido claro en la ejecutiva desde un primer momento y nosotros también. Mi idea personal es seguir en la movilización social aunque se acuda a un instrumento político".

Así, el también presidente de la Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza reconoce que, en función de la convocatoria electoral, se podría optar por una u otra fórmula: "Es posible que según los comicios se usen marcas propias o se concurra bajo el paraguas de la España Vaciada". Y pone como ejemplo de esa flexibilidad a Teruel Existe, que "tendrá que ir hacia adelante como Teruel Existe, porque es una marca ya consolidada". La 'Granada Vaciada', lógicamente, no se plantea concurrir de momento a unas elecciones locales, "sí a unas generales o unas autonómicas, aunque esto último lo veo precipitado aquí en Andalucía porque no sabemos cómo puede ser el escenario". "No nos hemos planteado nunca concurrir a un nivel municipal porque en un pueblo todos los partidos están de acuerdo en el problema de la despoblación. Es en el Parlamento, el Congreso o el Senado cuando nuestros intereses se subsumen a los del País Vasco, Cataluña o la propia Madrid", resume.

Un movimiento que debe crecer más allá del tren

De las casi 170 entidades de toda España representadas en la Revuelta de la España Vaciada, un total de siete pertenecen a Granada. Todas vinculadas al movimiento por la recuperación del tren. Son la Asociación de Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, Guadix por el Tren, Granada por el Tren, el Colectivo de Mujeres por el Tren y Poniente por el Tren. "Nuestras prioridades son la reapertura de las líneas ferroviarias del norte, como la Guadix-Baza-Lorca-Almanzora, así como el Corredor Mediterráneo y el tren a Motril. Ahí es donde estamos y donde vamos a seguir en esa pelea, independientemente de que se haga una línea política a través de una agrupación de electores", incide Martínez mientras arroja un dato más: la más que previsible conformación de una agrupación de electores para concurrir como ya hizo Teruel Existe.

Pese a lo anterior, confirma que en un plazo de tiempo no demasiado grande podrían sumarse entidades de otras comarcas como la Alpujarra o la Costa Tropical. "Tanto asociaciones como personas a título individual se han puesto en contacto con nosotros. Desde Montefrío y Loja hasta la parte norte de Granada que pega a Jaén. Están ya para entrar y formar parte. Y también la Alpujarra y la Costa Tropical. Dentro de poco habrá otras asociaciones representando a Granada en la España Vaciada, además de las del tren. Luego siempre vamos de la mano con los colectivos por el tren de Almería y Murcia. Se demuestra que todo esto no solo defiende a un territorio, sino a toda la provincia y contribuye al bien común", zanja al respecto.

El miembro de la ejecutiva afea a los partidos políticos "de todos los signos" que accedan a reunirse con las entidades de las zonas más despobladas, pero a la hora de la verdad "siempre nos digan que no pueden hacer nada". "No es normal que tuviera que ser Tomás Guitarte –quien precisamente visitó Jérez del Marquesado la pasada semana para reunirse con los colectivos comarcales– quien llevara una enmienda para pedir la reapertura de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca". "Hay otra cosa sangrante, que es que estaciones donde todavía llega el tren, por ejemplo en Guadix, se estén desmantelando porque solo se apuesta por el AVE, que ni siquiera es rentable, cuando Europa pide a los gobiernos que apuesten por ellas para vertebrar los territorios", ilustra antes de añadir que "la política en España se mueve en estos parámetros: hacer cosas para los grandes territorios y dejar de lado las comarcas porque así –explica– obtienes más votos y, de paso, te metes de paso en el bolsillo al PNV soterrando un tren en Vitoria o a ERC haciendo una nueva línea de Cercanías en Barcelona".

"La España Vaciada ha sido la mayor revolución en el ámbito sociopolítico y económico de España en las últimas décadas. Es el movimiento que ha removido más todo el estado español a nivel de comarcas, político, económico y social. Creo que incluso hemos superado al 15-M, que se quedó reducido y se concretó en Podemos, pero no llegó a todos los territorios. Nosotros hemos tenido el mérito de llegar pueblo a pueblo. Yo creo que es imparable porque apostar por lo local no va en contra de la globalidad. No es así. Desde tu pueblo puedes hacer que todo cambie. Desde lo más pequeño se puede cambiar lo más grande. El día que tengamos el tren en Guadix y Baza será la mejor lotería que nos pueda tocar", vaticina como avanzadilla de un deseo, que las instituciones entiendan la importancia de este movimiento para afrontar otros retos actuales como el cambio climático.

Cita como ejemplo el de un "compañero alemán que está en la Plataforma Granada por el Tren y vive en Beas de Granada". Explica que cuando vuelve a su tierra aprecia unas diferencias tremendas con lo que ve en España, pues su pueblo de 5.000 o 10.000 habitantes cuenta con seis o siete conexiones diarias de trenes de cercanías con la capital de su territorio, "que no tendrá más de 100.000 habitantes". "Y la gente lo usa. Aquí te ponen una conexión diaria con Madrid desde Guadix, ¿quién va a coger así el tren?", reflexiona a modo de conclusión final.

Entrar en el Congreso, "más difícil que en otras provincias"

La más que probable irrupción de la ‘Granada Vaciada’ en la política nacional plantea varias preguntas relacionadas con el posible encaje de este movimiento en un futuro mapa electoral tanto de Andalucía como del conjunto de España. GranadaDigital ha querido conocer de primera mano el impacto que dicho fenómeno tendría sobre el tablero político. Juan Montabes, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada y miembro de la Junta Electoral Central –órgano superior electoral de la administración electoral en España–, explica que el desembarco de los movimientos asociativos de Granada en el Congreso de los Diputados es “más difícil que en otras provincias” porque no representan al conjunto del territorio, sino a las comarcas. “Es más difícil en Granada por la distribución del censo en Granada. Las tres cuartas partes de la población se encuentran en el Área Metropolitana. Difícilmente va a sacar un diputado una zona que no representa a toda la provincia en un sistema de reparto provincial”, refrenda.

No obstante, el experto pide ser cauto en la lectura de las encuestas. “El margen de error en un sondeo con 70 u 80 entrevistas para Granada, lo que corresponde a menos de 4.000 entrevistas a nivel nacional, sería de entre el 10% y el 15%. Eso es muchísimo”, argumenta. “Con el actual sistema de partidos, salvo que se produjese algún desmoronamiento, es bastante difícil que una nueva opción saque representación por Granada, pues tendría que aglutinar al menos un 25% o 30% del voto de su zona. Habrá que ver cómo evoluciona la tendencia a la baja de Podemos y sus marcas o la caída de Ciudadanos. A su favor sí juega el hecho de que se haya fragmentado el mapa electoral. De hecho, si surge un partido con capacidad para sustituir a algunos de estos o que al menos concentre el voto de varios de los que bajan, aumentan las posibilidades”, apostilla.

Para hacer un cálculo aproximado de los votos que son necesarios para conseguir un diputado por Granada en el Congreso basta con acudir a la hemeroteca. En las últimas elecciones generales, las de noviembre de 2019, el último escaño en juego se lo llevó Unidas Podemos con 59.331 votos (el 12,29%). Los 37.772 de Ciudadanos (7,82%) resultaron insuficientes para obtener representación. En la convocatoria anterior, la de abril del mismo año, fueron 71.466 (13,64%) los sufragios que concedieron el último asiento granadino de la Cámara Baja a la confluencia de izquierdas. Y en junio de 2016, la formación naranja lo consiguió con justo 66.000 papeletas (13,48%). “Esto tiene que ver mucho con la distribución de escaños en las distintas circunscripciones. La distribución sigue siendo prácticamente idéntica a la que había en la Transición”, aclara Montabes.

En Teruel, a la que le corresponden tres escaños, lo normal hasta ahora había sido que la primera fuerza obtuviera dos y la segunda el restante. En las últimas generales, Teruel Existe, PSOE y PP se repartieron los tres asientos. Soria, por su parte, continuó con su tendencia histórica de repartir cada uno de sus dos diputados en juego a las dos principales fuerzas de cada momento. Habrá que ver cómo se desarrolla este fenómeno con la aparición de Soria ¡Ya! “En Andalucía no hay ninguna circunscripción que tenga menos de cinco escaños. Cinco da margen para la representación de los dos primeros partidos. En esta norma juega primero la magnitud de puestos de representación y en segundo lugar el tipo de fórmula que se aplique, en este caso el sistema D’Hondt. Con menos de cinco escaños, los efectos son más bien mayoritarios en lugar de proporcionales”, explica el miembro de la Junta Electoral Central, quien recuerda que “no es un elemento novedoso en el funcionamiento del sistema electoral y político la aparición de esta tendencia”, en alusión a la España Vaciada.