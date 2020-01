El Granada se va al Camp Nou con la ilusión del que conoce los laureles

El fútbol actual es cada día más previsible. Con la diferencia abismal en lo deportivo, económico y social que hay entre el FC Barcelona y el Granada, que el conjunto nazarí salga derrotado esta noche del Camp Nou entra dentro de lo probable, sobre todo si tenemos en cuenta que el Granada nunca ha sacado nada positivo del feudo blaugrana.

La empresa a la que se enfrentan los rojiblancos esta noche es extremadamente complicada, no nos vamos a engañar, sin embargo, este deporte siempre guarda un toque de su esencia original. Esa pizca imprevisible de emoción y sorpresa que hace que, como en el partido de ida, David venza de vez en cuando a Goliat. Este Granada de Diego Martínez ya sabe lo que es vencer al Barça de Messi. Lo hizo hace no tanto y con un rotundo 2-0 que desató la euforia en Los Cármenes. Lógicamente, ese histórico resultado es eso, historia. Lo de esta noche es harina de otro costal. No obstante, cabe recordar que la primera vuelta granadinista ha sido de notable alto, por lo que los chicos de Diego van a Barcelona como el buen estudiante, a subir nota.

Diego Martínez se ha llevado a la ciudad condal a todos sus jugadores disponibles, entre los que se encuentran los renqueantes Yangel Herrera, Yan Eteki y Carlos Neva, aquejado de un proceso gripal esta semana. Si el lateral gaditano no pudiera ser de la partida, lo normal es que Foulquier lo haga en su lugar a banda cambiada.

En la medular, Max Gonalons vuelve tras cumplir ciclo de amarillas ante el Mallorca. Habrá que ver si Diego decide repetir la fórmula del éxito en la primera vuelta y juega con tres en el medio, desatando a Azeez en esa posición de falso mediapunta como primer estilete de presión o si, por el contrario, continúa con su idea de 4-4-2 con Carlos Fernández escoltando a Soldado. Las bandas serán, salvo sorpresa, para Puertas y Machís, aunque la baja de Montoro pueda sumar en pos de la titularidad de Vadillo para explotar el balón parado.

El Barcelona, por su parte, llega relamiéndose las profundas heridas provocadas en la exótica Supercopa saudí. La semana ha sido convulsa en Can Barça, Valverde ha sido destituido y Quique Setién ha cogido las riendas de un equipo que, hasta la victoria merengue de ayer, era líder. La novedad en el banquillo no es una buena noticia para los intereses del Granada. Más allá del manido ‘a entrenador nuevo…’, el plantel culé querrá agradar a su nuevo míster y muchos de los denostados valores de la escuadra azulgrana querrán hacerse notar, máxime con la baja prolongada de Luis Suárez que abre la oposición en la delantera.

Así, el once que Setién desplegará sobre el tapete barcelonista es, en gran medida, una incógnita. Si bien, hay varias certezas: además del punta uruguayo, Dembélé, Arthur y De Jong serán baja segura; el holandés, por sanción. Teniendo en cuenta esos condicionantes, parece probable que Vidal forme en el centro con Busquets y Rakitic, y que Ansu Fati pueda ser el tercer elemento que acompañe a Messi y Griezmann en vanguardia. Veremos.

Pizarro Gómez será el encargado de dirigir la contienda. El madrileño ya se ha cruzado dos veces con el conjunto granadinista esta temporada y el recuerdo que dejó no fue el mejor. Fue el árbitro principal en el 1-1 en Valladolid, y, sobre todo, controló desde la sala VOR el choque en San Mamés, con aquel penalti infantil de Domingos Duarte sobre Rui Silva que debió repetirse.

A partir de las nueve de la noche, en uno de los mejores escaparates posibles del fútbol mundial, el Granada de Diego Martínez tiene la ocasión de hacer que lo improbable se vuelva posible y añadir otro registro de oro a la historia de este casi nonagenario club. Al fin y al cabo, eternos ya son.

Alineaciones posibles:

FC Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Messi, Griezmann y Ansu Fati.

Granada CF: Rui Silva, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Carlos Neva, Gonalons, Yan Eteki, Azeez, Puertas, Machís y Soldado.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité madrileño). VAR: Mateu Lahoz.

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21:00 horas.

TV: Movistar LaLiga.