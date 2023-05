Granada Unida apuesta por fomentar la construcción de viviendas públicas de alquiler

El candidato a la Alcaldía por Granada Unida, Paco Puentedura, ha presentado las propuestas de la confluencia para conseguir parar la venta de suelo municipal para la compra y venta de vivienda “destinándolo a las promociones de vivienda de alquiler protegido”. Así, ha trasladado que, desde la confluencia de partidos de izquierda progresista, “vamos a acabar con la especulación intensiva y extensiva de la vivienda”. Para ello, ha explicado que promoverán un parque público de vivienda destinado al alquiler protegido y a la rehabilitación de vivienda “para acabar con la despoblación de la ciudad, para generar empleo y para que las familias jóvenes puedan acceder a la vivienda y no tengan que abandonar la ciudad”.

Del mismo modo, Puentedura ha advertido que el planeamiento urbanístico con incremento del uso residencial tiene que ir destinado a los aprovechamientos urbanísticos destinándolo a un parque público de vivienda de alquiler protegido, “para que nadie especule con el suelo de la ciudad sin aportar beneficios que impliquen acceder a vivienda asequible”.

La regulación de la situación de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores en la ciudad también ha sido recogida entre las propuestas de la confluencia que, según ha explicado el candidato granadino, “pondremos en marcha un reglamento que regule la ordenanza sobre estas viviendas, ya que estamos hablando de grandes tenedores de propietarios que acumulan centenares de viviendas vacías, y tienen que tener una penalización en el cobro del IBI”. Esto es, según recoge la Ley de Haciendas Locales esta penalización sería de hasta el 50%, “además, la nueva Ley de Vivienda habilita a los ayuntamientos a poder solicitar ante la comunidad autónoma no solo la declaración de zona de saturación para evitar incremento de alquileres, sino también la penalización en el IBI”, ha añadido Puentedura.

Puentedura ha trasladado que, según el estudio económico que han planteado sobre esta penalización en el IBI a grandes poseedores y entidades financieras, “implicaría alrededor de dos millones de euros de recaudación que revertiríamos para promocionar e incrementar el parque público de viviendas”, a lo que ha añadido que “desde Granada Unida planteamos que a aquellas entidades que quieren poner en alquiler protegido las viviendas, a través de la oficina social de vivienda del Ayuntamiento, se les pueda bonificar el impuesto ya que así se les da un uso social de vivienda”.

El candidato de la confluencia integrada por Izquierda Unida Granada, Vamos, Granada-Verdes Equo, Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Recortes Cero, no ha olvidado mencionar los proyectos y programas de regeneración urbana y rehabilitación que “desde Granada Unida nos comprometemos a llevar a cabo”. Así, ha señalado algunas de las zonas de actuación como la de Santa Adela, Chana, Haza Grande y Distrito Norte, “proyectos de rehabilitación que generarán empleo estimulando además la eficiencia energética, algo esencial para paliar los efectos de la emergencia climática en la ciudad”, ha añadido.

Durante la rueda de prensa, ante el edificio del Catastro de Granada, Puentedura ha explicado la “lamentable situación del mismo”, ya que según ha afeado es “ejemplo de lo que no debe hacer el Ayuntamiento de Granada”. Así las cosas, ha recordado que el edificio, perteneciente al Ministerio de Hacienda, tuvo una modificación dentro del planeamiento urbanístico para poder venderlo, desafectarlo como equipamiento público y modificar su calificación a residencial singular, “se trata así de un edificio plurifamiliar para uso hostelero, no de vivienda”. Así, este caso ilustra, según ha lamentado, la pérdida de equipamientos públicos, del pequeño comercio y “el incremento de la tensión urbanística que se está generando a la hora de promocionar pisos turísticos y no usos residenciales para facilitar el acceso familias jóvenes a la vivienda”.

En este sentido, Puentedura ha subrayado este tipo de escenarios como los responsables de la pérdida de población de los barrios patrimoniales y de la periferia provocados, en gran medida, por el encarecimiento de la vivienda, que se ha incrementado más del 40% en los últimos años. Además, ha calificado de “quimera imposible” la compra y venta de vivienda, ya que las nuevas promociones y ventas de vivienda de dos habitaciones oscilan los 250 mil euros.

Puentedura no ha dejado pasar “el aterrizaje en la ciudad” de la candidata del Partido Popular a la Alcaldía y ex consejera de Fomento del Gobierno andaluz, ya que “sigue sin dar la cara ante los problemas reales de la ciudad”. Así, ha recordado que Carazo era la responsable de poner en marcha el bono de alquiler joven, que aún no ha llegado a las granadinas y granadinos. “Centenares de jóvenes siguen esperando la ayuda al alquiler joven, cuyo dinero tiene la Junta desde hace un año y no se está destinando a esas ayudas”. Así las cosas, ha advertido que desde Granada Unida defenderán a las familias jóvenes para que las ayudas lleguen “y la Junta cumpla con sus compromisos”.

Por su parte, el candidato número cinco, Cecilio Sánchez, ha remachado que desde Granada Unida solventarán uno de los grandes problemas de la ciudad, la pérdida de población. Así, ha señalado que Granada ha pasado de los 250 mil habitantes a los 220 mil, “un lastre para la economía y para el desarrollo y futuro de la ciudad, tal y como nos dicen los vecinos y los empresarios”. Para revertir esta situación, Sánchez ha reiterado que “necesitamos gente activa y población joven para que desarrollen su proyecto vital en la ciudad”. Por tanto, ha señalado que el principal problema es el acceso a la vivienda, tanto para compra como para alquiler, “por lo que el Ayuntamiento, aunque no tenga competencias exclusivas, sí que tiene que trabajar para solucionarlo”.