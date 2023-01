Salud a Todo Twitch analiza la situación del sistema sanitario en 2023

Salud a Todo Twitch ha abordado este miércoles la situación actual del sistema sanitario, entre conflictos a nivel nacional por el colapso de plantillas que, en ocasiones, han alzado la voz para pedir cambios. El programa, dirigido por Joan Carles March, ha realizado un profundo análisis sobre el contexto actual en este campo, a través de cuatro entrevistas a profesionales muy reputados dentro del ámbito, que han repasado los grandes frentes abiertos en este comienzo de 2023.

La secretaria general del Sindicato Médico de Madrid, Ángela Hernández, ha sido la primera participante en el espacio. Ha escrutado la tesitura actual en cuanto a la Atención Primaria, un apartado cuyo fortalecimiento, a su juicio, "engloba a todos". "Si se tiene clara la atención primaria, creo que es labor de todos los niveles asistenciales, la ciudadanía, las instituciones y el gobierno tener una atención primaria fuerte", ha subrayado, para más tarde defender la importancia de "que la profesión es mucho más fuerte cuando está unida que si está fragmentada".

"Me gusta hablar de base, del cimiento del sistema. En Madrid, hay aproximadamente un 20% de plazas de médicos de familia sin cubrir por diversos motivos; en pediatría, calculamos que es aproximadamente un 30%. Eso genera una sobrecarga y una mala atención a los pacientes que hay que cortar. Como no lo hagamos, la solución es muy compleja", ha advertido, tras lo que ha incidido en que la fórmula para resolver esta coyuntura es, bajo su punto de vista, "multifactorial" e incluye una revisión de las partidas a las que se destina el presupuesto en el ámbito sanitario. "A todos nos llaman la atención los robots, pero ¿merece la pena esa inversión en esa tecnología que solo mejora el rendimiento en operaciones muy concretas? A lo mejor, en un futuro, sí, pero hoy por hoy sabemos que no", ha expuesto, antes de avanzar que no solventar la tesitura pronto "va a acarrear muchísimo más gasto" en el futuro.

"Como no mejoremos las condiciones de ejercicio y retributivas, vamos a ser un país que forme médicos para otros países. ¿Qué nos asegura que no nos convirtamos en un país de paso?", ha planteado, antes de incidir en que "los mismos síntomas de alarma empiezan a aparecer con la enfermería". "Quizás es que no hay que basar el sistema público en un sistema de sustituciones. Estamos en el final de un periodo en el sistema nacional de salud", ha sentenciado, convencida de que "hay muchas cosas que se podrían solucionar desde unidades administrativas que funcionaran de forma distinta a como lo hacen ahora mismo".

El futuro pandémico

Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha sido la siguiente invitada en el espacio dirigido por Joan Carles March en el canal de Twitch de GranadaDigital. La experta ha analizado el contexto presente en clave Covid-19 y ha lanzado una mirada hacia el futuro próximo. "Siempre me he preguntado qué pasaría cuando estuviéramos en una situación endémica. Es una situación muy buena si echamos la vista atrás", ha sintetizado, convencida de que "lo bueno que tiene Ómicron no es solo que es estable y que el virus parece que no está ensayando otras posibilidades, sino porque también se ha infectado tal cantidad de población después de estar vacunada que la inmunidad es muy alta".

"A cambio, tenemos que aprender del coronavirus, de la pandemia y que las enfermedades respiratorias se contagian respirando el virus del que otra persona se ha contagiado", ha apuntado la experta, quien ha recordado que "la situación pandémica de este virus está mejor, pero otras enfermedades respiratorias están ahí". "A los más frágiles, y a los menos, nos dan una patada muy importante y nos pueden causar una enfermedad grave", ha agregado. Cuestionada sobre la situación en China ha explicado que "colectivamente, lo que ha pasado es que las personas más mayores están menos vacunadas". "Son más vulnerables, les está entrando a saco Ómicron. La situación en China todavía es de menos casos de la que tenemos en España o de la que hemos tenido en momentos peores. Lo que pasa es que el resto del mundo estamos rebosantes de virus y es una situación favorable. Lo que puede ocurrir es que estos virus les lleguen a China, más que al contrario", ha aseverado.

También ha defendido que "las vacunas siguen siendo muy buenas y muy seguras". "Fueron muy importantes las dos primeras dosis para protegernos de alfa y delta, y la tercera cuando nos entró Ómicron para evitar que hubiera una mortandad tan fuerte", ha abundado en este sentido, tras lo que ha afirmado que "la cuarta todavía proporciona un beneficio del doble de protección". "Los más vulnerables deben recurrir a la cuarta dosis. Más daño hace el virus", ha invitado, antes de concluir que "las vacunas españolas han sufrido la falta de experiencia que había en España".

Coordinación con los servicios sociales

Rafael Bengoa, exconsejero de Salud del País Vasco y experto en salud pública, en tercer lugar, ha repasado las carencias del sistema sanitario actual y ha planteado una fórmula distinta. "Necesitamos tener un sistema muchísimo más fuerte para hacer todo lo que tiene que hacer. Lo que está ocurriendo ahora es que el riesgo que había de calidad y seguridad clínica en las residencias se está trasladando a urgencias y los hospitales", ha expuesto, para más tarde defender que debe haber "una buena conexión con servicios sociales, pues el sistema sanitario no tiene arreglo en términos de eficiencia si no se coordina con los servicios sociales".

"Es inevitable. Estamos todo el día buscando eficiencias dentro de los hospitales. La desconexión con los servicios sociales es donde está una de las grandes opciones de eficiencia. Hay que ver esos dos mundos como una entidad única. Hay muchos países que ya están en ello. En nuestro contexto no se ha planteado todavía, pero es evidente que si queremos avanzar y queremos tener un sistema con la capacidad de manejo de esta situación, es inevitable ver cómo se gestionan la salud y los servicios sociales de una población de forma ordenada", ha argumentado.

Por último, Patricia Gómez, consejera de Salud de las Islas Baleares, ha detallado cómo esta se ha convertido en la única comunidad que ha logrado un acuerdo común con sindicatos y sociedades científicas dentro de la problemática que vive el sistema sanitario en la actualidad. "Debo decir que no nos podemos remontar a las últimas semanas, sino que llevamos todo el año sentándonos con los sindicatos y planteando propuestas de mejora", ha matizado, para seguidamente reconocer que no en todos los aspectos existía acuerdo, pues, a su parecer, "a la atención primaria no se le puede premiar la cantidad, sino los resultados en salud, ya que no es lo mismo un cupo de 25 en una zona donde hay población mayor a otra en la que hay gente muy joven", ha indicado. "Hemos ido mejorando en los últimos meses. Ahora mismo nos estamos haciendo muchísimo la competencia entre las comunidades autónomas", ha lamentado, para después puntualizar que el documento firmado incorpora "proyectos como dar más visibilidad a los médicos y profesionales de la atención primaria, que la ciudadanía vean que son superespecialistas, con muchísima formación y conocimiento, que resuelven el 90% de las situaciones de salud que padece la población".