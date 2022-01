"Granada tiene el talento para ser un referente en el ámbito de la Salud", las conclusiones del tercer foro de GranadaConectada

El atrio del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) ha sido el escenario en el que se ha desarrollado el tercer foro de GranadaConectada, la iniciativa promovida por la Cámara de Comercio, la Confederación Granadina de Empresarios y CaixaBank y que, en esta ocasión, ha estado dedicado al sector de más importancia de la actualidad: la salud.

Para hablar sobre ello y, entre otros muchos temas, del posicionamiento de Granada como referente en esta amplia e importante área se han reunido ilustres expertos en la materia moderados por la periodista y presentadora de televisión Lourdes Maldonado. Así, en la mesa de debate han estado presentes Concha Serrano, directora de relaciones institucionales de Pfizer España; José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense de la UGR y director científico de Genyo; y María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, quien ha intervenido de manera online desde Suiza.

Si algo ha quedado claro en este tercer foro de GranadaConectada es que la provincia tiene todos los ingredientes necesarios para ser una gran potencia en el ámbito de la salud, aunque por supuesto aún queda mucho camino por explorar y avanzar. Tal y como ha explicado Concha Serrano, “Granada es una abanderada de la Salud y el PTS ha tenido mucho que ver en eso. En esta ciudad se reúnen muchos de los factores esenciales para serlo. Primer, la docencia con la Universidad de Granada y la investigación que se genera en ella, por otro lado, la asistencia dentro del PTS que ayuda a todos los investigadores y por otro el tejido empresarial. Todo estos factores forman un gran caldo de cultivo. Se necesita que la sociedad lo reconozca, la ciudad es conocida más allá de su turismo y tienen una gran relevancia en el sector salud, como sociedad tenemos que apostar por ella”.

Como en anteriores ocasiones, el foro ha transcurrido por bloques temáticos sobre los cuales han ido interviniendo diversos expertos. El primero de los bloques ha versado sobre el posicionamiento de Granada como referente en el sector. En este sentido, Fernández-Capel ha resaltado que “durante la pandemia, aparte de una entidad formadora de los principales miembros de los servicios de salud de Andalucía y de España, hemos sido referente en la formación de todo el personal que ha trabajado en la Consejería de Salud en la lucha contra el Covid. Hemos llevado toda la carga de vacunación y de rastreadores”.

Granada se ha convertido en un espejo en el que mirarse, pero aún puede seguir creciendo y explotando la marca Granada-Salud. Los expertos apuntan que la ciudad cuenta con “la excelencia, el talento y la capacidad de comunicarlo. Posee todos los ingredientes necesarios para tener una gran carta de presentación. Hay suficiente material para que una empresa se pueda sentir atraída por Granada, lo que se suele buscar es que se tenga cerca a profesionales que puedan ayudar a la empresa o estudiantes que puedan hacer sus prácticas ahí. Todo esto está en Granada”.

La base está, pero hay algunos aspectos por mejorar o, más bien, problemas que solucionar y en este aspecto entran las conexiones. “José Antonio Lorente apunta que “la facilidad de conexión es un gran factor a tener en cuenta. Este es un gran reto que la ciudad aún tiene pendiente, es un obstáculo enorme porque no es que estemos incomunicados, si no que estamos mal comunicados. Hay que plantearse porqué tenemos esta situación, hacer algo de autocrítica. Si no tenemos más vuelos, por ejemplo, es por algo. Tener esta mala conexión con otras ciudades está haciendo que Granada pierda muchas oportunidades”.

Si Granada se posiciona como un actor fundamental del ámbito sanitario en gran medida es por la labor de la Universidad de Granada. La decana de la Facultad de Medicina, Aurora Valenzuela Garach, se ha referido a la institución universitaria como generadora de talento. “Tiene una posición estratégica en la formación de los futuros médicos en Andalucía y del resto del país. Su posición y ubicación privilegiada en el entorno del PTS, rodeada de centros docentes y de centros de investigación, supone una gran fortaleza para la formación de los estudiantes y, también, para el desarrollo con sus profesores e investigadores de las áreas de investigación prioritarias y fundamentales en el campo tecnológico y en el campo de la salud”.

Como asignatura pendiente en relación a la docencia, los expertos señalan que Granada debe “tener visibilidad para nos solo retener a los jóvenes que ya estudian aquí, si no para hacer que vengan personas de otras ciudades o países. Hay que hacer una gran inversión en la docencia, pero es una inversión de futuro para seguir creando y fomentando el talento que ya existe en Granada.

En este tercer foro de GranadaConectada también se ha recalcado que “el talento está en las personas y no es las instituciones”, es por ello que Concha Serrano ha recordado la importancia de las sinergias y la colaboración entre las grandes compañías y las ‘Startup’. “Las grandes empresas tienen los recursos y las ‘Startup’ el talento, es por ello que deben fomentarse las sinergias para que entre ambos actores cubran las carencias de unos y otros”.

El último bloque ha sido sobre los servicios sanitarios y el sector industrial y el I+D+i vinculado a la salud. Emilio Alba, investigador principal del grupo de cáncer de mama del Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC), ha indicado que “el proceso de las sociedades modernas se basa en el conocimiento y, en este sentido, el conocimiento biomédico es muy importante por dos motivos. Por su repercusión en la salud y por su repercusión económica, de forma que investigar en salud conlleva un gran beneficio para la sociedad y está relacionado con unos empleos de alta cualificación que hacen que las sociedades en las que la investigación biomédica es muy relevante sean más ricas, más sanas, más inclusivas y más plenas”.

Por último, la doctora María Neira desde Ginebra ha aportado una “receta” para hacer que Granada tenga una mejor calidad de vida. “Lo primero es dejar de destruir nuestro medio ambiente y creo que Granada es un referente de una forma de vida sostenible. Por otro lado, hay que hacer una transición a una vida limpia y sostenibles con energías renovables y fomentar los sistemas de producción sostenibles donde se incluyen la gestión de los residuos y de los alimentos. En esto Granada ya va por buen camino”.