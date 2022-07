Pasan por poco las seis de la mañana y, en un taxi con una única ocupante, salta la alarma. "Es el código 0-4", advierte el conductor, que de inmediato aclara la situación: "Nos han avisado de que hay seis jóvenes con pantalón corto que llevan armas". Es una tesitura que se repite con cierta frecuencia, aunque, suele suceder "por rachas", como subraya el presidente de la Gremial en Granada, Ramón Alcaraz. El último suceso, el pasado 20 de julio, se saldó con un taxista apuñalado en un asalto en la calle Fray Juan Sánchez Cotán, en la zona Norte de la capital. "Por desgracia, estamos acostumbrados a los atracos. Es algo con lo que convivimos. Pero no nos acostumbramos a que el atraco pase a males mayores como un apuñalamiento, que te puede costar la vida", lamenta el máximo mandatario del colectivo.

"Da mucha rabia, mucha indignación. Estamos trabajando y sufriendo estas situaciones que a nadie le gustan", expresa Alcaraz, quien sostiene que "estas situaciones se suelen producir porque los individuos, cuando les sale bien la primera vez, repiten hasta que los cogen". "Luego viene un periodo de tranquilidad, con algún caso aislado, pero lo normal es que sean rachas. Antes de este atraco, hemos tenido varios asaltos", afirma. El modus operandi es bien conocido por los trabajadores del taxi. "Cogen al compañero de turno, lo llevan a la zona Norte, siempre al inicio, y le piden que siga un poco más hacia adelante, hasta las inmediaciones de la parada de taxis. Allí, donde suele esperar otra persona, le han sacado la pistola, lo han encañonado y lo han atracado", relata, tras lo que puntualiza que los últimos en desarrollar esta táctica "robaron en un autobús o dos".

La inquietud crece en el gremio. "Tú no sabes a quién subes en el taxi. Con la experiencia, según el tipo de servicio que sea, lo vas viniendo venir, pero no lo llegas a saber", abunda el presidente de la Gremial de Taxis de Granada, quien agradece no haber sufrido ningún ataque en sus 30 años de profesión, si bien reconoce que ha habido periodos de "10, 12 o hasta 20 atracos" casi consecutivos. "Se pueden dar en cualquier lugar, pero, como este tipo de robos son de pequeña cuantía, suelen estar relacionados con la droga, y todos sabemos dónde se vende en la ciudad", sugiere, para seguidamente puntualizar que "estos individuos procuran atracarte cerca de donde están los puntos de venta porque van a tardar muy poco en gastar el dinero".

"Hay compañeros que se niegan a realizar ciertos servicios, porque tienen temor y no quieren ir. Cuando llevan a un usuario que les dice, por ejemplo, ‘vamos a ir al polígono, me vas a esperar y luego me traes de vuelta’, deciden no hacerlo", sostiene Ramón Alcaraz, que, empero, precisa que hay quienes sí los ejecutan. "Estos servicios suelen ir con el dinero por delante, porque, como ellos también tienen miedo, no quieren que les dejes allí tirados", describe.

En los casos en que se produce el asalto, el daño trasciende el propio asalto. "Cuando te roban, normalmente, pasas unos días malos. Es una situación de ansiedad dura", expone el presidente de la Gremial. "Recuerdo un compañero que sufrió un atraco que le provocó un estado de ansiedad con el que no quiso seguir trabajando el taxi", ejemplifica.

Comunicación

Para lidiar con estos episodios, el colectivo dispone de un sistema de comunicaciones interno y de enlace con la Policía Local. "Tenemos conexión directa con nuestras operadoras. Si te encuentras en una situación o si ves alguna cosa, puedes comunicarla a través de la operadora", indica. Este hilo comunicativo propio también dispone de su propio lenguaje codificado. "Tenemos una clave entre nosotros que utilizamos para abreviar, igual que la Policía tiene sus claves para decir qué tipo de situación se está produciendo. Cuando hay gente esperando taxis, porque necesitan un taxi, decimos 0-F, por ejemplo".

"Cuando hay una situación como esta -continúa-, en la que hay varios individuos de los que sospechas que te pueden atracar o, incluso, porque los conozcas o porque hayas sufrido una situación con ellos con anterioridad, se da 0-4. Incluso, a veces damos las características", detalla, tras lo que apunta que, en el último atraco se había puesto en alerta a los taxistas. "Habían avisado porque los asaltantes estaban en la plaza de Albert Einstein. Habían intentado subirse con algún taxista, pero no los quisieron llevar. Los compañeros avisaron a la central", asevera.

Además, los taxistas disponen del denominado botón del pánico, que se encuentra ubicado en una posición de fácil y rápido alcance para el conductor. "Hay que estar preparado y pulsarlo si tienes alguna duda, porque eso no va a producir ningún quebranto. Al pulsarlo, las operadoras tienen constancia de que algo te puede estar sucediendo. También tenemos contacto directo con la Policía Local en Huerta del Rasillo. Ellos, allí, pueden hacer un seguimiento de dónde está el taxi, hacia dónde va…", indica, tras lo que señala la alternativa que supone la aplicación Alertcops, puesta al servicio de la ciudadanía por el cuerpo policial.