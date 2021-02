Granada suma 16 fallecidos en una jornada con 61 contagios y un leve incremento de la presión sanitaria

La provincia continúa mejorando sus datos en este inicio de semana, aunque los guarismos presentados este martes por la Consejería de Salud también tienen una sombra oscura: 16 nuevos fallecidos en Granada a causa del Covid-19. La presión hospitalaria sube este martes ligeramente tras producirse 32 nuevos ingresos.

Se mantiene el notable descenso de contagios dado este lunes, pues la provincia suma 61 nuevos casos de coronavirus tras los 58 de ayer. Las 16 defunciones notificadas por la Junta son la cruz de la moneda. Proseguir con la dinámica actual es el camino más corto para reducir la presión sanitaria y los fallecidos. 1.390 personas han perdido la vida en la provincia a causa de la pandemia desde que la Junta empezó a contabilizar los datos.

La Consejería de Jesús Aguirre ha informado de que 213 granadinos han logrado superar la enfermedad para incorporarse a la lista de personas curadas. Actualmente 502 pacientes se encuentran ingresados en los hospitales de la provincia, de los cuáles 103 están en la UCI. Esto supone un incremento respecto a hace 24 horas, ya que este lunes los hospitalizados estuvieron por debajo de los 500.

La capital da un paso más

Granada capital prosigue en su búsqueda de abandonar el cierre perimetral esta misma semana. Bajar de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas era un paso ansiado por la población de la capital, pero la tasa presentada hace apenas 24 horas era de 496,5 casos, por lo que Granada estaba en el filo de la línea roja marcada por Salud. El Gobierno andaluz ha anunciado hace unos minutos que esta semana el Comité de Expertos no se reunirá esta semana, pero no ha aclarado si se revisarán las medidas de los municipios que mejoren su estado, algo que puede perjudicar a Granada en caso de que tal revisión no se produzca.

Una nueva jornada con pocos contagios ha sido otro paso importante. La tasa de la capital este martes es de 437 casos, una cifra más alejada de los temidos 500. Mantener esta inercia positiva sería garantizar la apertura de las fronteras capitalinas este sábado. La responsabilidad individual y colectiva siguen siendo fundamentales.