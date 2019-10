Granada se viste de solidaridad en la Carrera de la Cruz Roja

Llovió por la noche y llovió bastante, lo que hizo que finalmente no todos los 1.700 inscritos se presentaran en la línea de salida de la carrera solidaria organizada este domingo 20 de octubre por la Cruz Roja, cuyos beneficios van destinados a niños y jóvenes en situación de precariedad y desigualdad social.

La línea de salida, que también fue el punto de llegada, se situó en la Fuente de la Bicha, frente al polideportivo Bola de Oro. Allí, poco antes de las once, hora marcada para el inicio de la prueba, algunos se lo tomaban realmente en serio y calentaban con el objetivo de competir. La mayoría, sin embargo, se lo tomó como una prueba concebida para ayudar y para echar un buen rato. De hecho, por allí andaba tocando la charanga ‘Los camperos’, que daba al conjunto un aire festivo muy apropiado para combatir el frío.

Abundaban los niños, algunos tan pequeños que eran llevados en carritos. También se sumaron a la causa no pocos políticos, hay que pensar que por echar una mano y no por la proximidad de las elecciones generales.

El alcalde, Luis Salvador, no hizo sin embargo uso de la política en las palabras que pronunció en la línea de salida. Destacó, eso sí, que «Granada es solidaria», que el ayuntamiento está «comprometido en numerosas causas sociales» y que por supuesto ésta, dado el motivo por el que se convoca, no podía ser menos. «La mejor forma de ayudar a Cruz Roja y apoyar a los niños que lo necesitan es salir a la calle», añadió.

El recorrido fue el siguiente: Paseo de la Bicha- Avenida Cervantes-Sancho Panza-Camino Bajo de Huétor-Callejón de Pretorio-Paseo de los Basilios-Puente Blanco-Acera del Darro-Puerta Real de España-Calle Ganivet-Plaza Mariana Pineda-Plaza del Campillo-Carrera de la Virgen, Fuente de las Granadas-Paseo de la Bomba-Puente Verde-Paseo de la Bicha. En total, cinco kilómetros en general no demasiado exigentes (aunque con algunas cuestas) que todos afrontaron de forma sana. Durante el trayecto, personal de Cruz Roja, Policía Local y Protección Civil ayudaron a que todo se desarrollara con normalidad. No faltó el elemento ecológico: se recomendaba a los corredores que, si iban a utilizar un vaso de plástico para beber, no lo tiraran sino que lo reciclaran en los puntos ubicados para ese fin.

La Cruz Roja, organizadora de la carrera con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, ha querido expresar su agradecimiento a todos los que han participado y ha anunciado que esta carrera se complementará con otras actividades solidarias como la Vuelta al cole solidaria y la campaña del juguete en Navidad.

Y aunque, como se suele decir en este tipo de actividades, lo importante no es ganar sino participar, el tiempo es lo de menos y todas esas cosas, lo cierto es que hubo vencedores. En la categoría masculina, el más rápido en completar esos cinco kilómetros fue Benamí Barros, que invirtió 16 minutos y 51 segundos. En la categoría de mujeres, la victoria fue para Cristina Ortiz, que marcó 20,42.