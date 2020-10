El Granada CF sigue creciendo ‘pasito a pasito’ gracias a Europa

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, y el director deportivo, Fran Sánchez, han pasado revista este martes a la situación que atraviesa el club horas después de que se cerrara el mercado estival de fichajes en la noche de este lunes con la última llegada de Nehuén Pérez a las filas granadinistas.

En primer lugar, Fernández Monterrubio ha querido felicitar al primer equipo por el inicio de temporada y “mandar un mensaje de prudencia y tranquilidad: somos el Granada CF y tenemos que seguir con sensatez, no nos vengamos arriba ni creemos falsas expectativas; vamos a seguir creciendo paso a paso y sin correr”. “Lo que funciona no se toca y hay que seguir trabajando en la misma línea; los éxitos son fruto del trabajo, de la exigencia y del sacrificio de muchísimas personas, añadió”.

En cuanto a los objetivos de la temporada, el dirigente volvió a insistir en que “el objetivo sigue estando igual de claro: consolidar al equipo en Primera División”. “Cuando llevemos tres o cuatro temporadas en Primera, estaremos en otro escalón y será el momento de plantearse nuevos retos y objetivos”, afirmó.

Entrando en materia de fichajes, Monterrubio aseguró que ha sido un mercado “muy extraño, muy difícil y condicionado por la situación que vivimos. Ha sido muy duro y hemos sufrido bastante hasta el último momento, aunque creemos haber conseguido terminar el mercado de forma eficiente y estamos satisfechos”. El directivo nazarí desveló que el límite coste-plantilla, también conocido como tope salarial, es de 56,4 millones de euros para esta temporada. Esa cantidad se divide en 52,6 millones para la primera plantilla y 3,8 para el resto del club e incluye fichajes, salarios, primeras y demás. Además, según confirmó el director general, el Granada CF se reserva “alguna cantidad sin consumir, tal y como estaba previsto”. Esto permitiría realizar algún fichaje en invierno si fuera necesario.

Por su parte, el director deportivo, Fran Sánchez, también arrancó deshaciéndose en elogios hacia los jugadores y todos los miembros del club por su “trabajo espectacular”. El responsable de la parcela futbolística desgranó todas las operaciones llevadas a cabo en los distintos equipos, haciendo especial hincapié en el primer equipo.

El Granada incorpora en propiedad a Milla, Jorge Molina, Alberto Soro, Luis Suárez, Foulquier y Gonalons (los dos últimos tras ejecutar una opción de compra) y obtiene las cesiones de Nehuén Pérez, Kenedy y Vallejo. Además, Soldado, Germán y Neva renovaron sus contratos. En cuanto a las salidas, hay tres bajas por rescisión de contrato (Bernardo Cruz, José Antonio González y Álex Martínez), cuatro por finalización de contrato o cesión (Vadillo, Köybasi, José Antonio Martínez y Gil Dias) y una cesión (Antoñín al Rayo Vallecano). Por último, el hueco vacante tras la finalización del convenio de filialidad con el Huétor Vega lo ha ocupado el FC Cubillas.

Acto seguido ha tenido lugar un extenso turno de preguntas:

Se ha conseguido retener el talento: “Hemos conseguido retener a jugadores importantes y lo llevamos con naturalidad. Lo que transmite el equipo dentro del campo, el boca a boca entre los jugadores y el saber que tenemos un entrenador tan preparado del que todo el mundo habla, todo eso facilita el traer este tipo de jugadores. La imagen del club hacia el exterior es muy buena, pero tenemos que seguir con los pies en el suelo. Para mí es un orgullo recordar los momentos que nos han regalado. Todos van a una y es un orgullo cómo compiten. Más allá de los nombres, el club mantiene la esencia y por suerte eso se mantiene”.

¿Cómo de diferente habría sido el mercado de no haber existido la pandemia? ¿Qué se ha escapado o en qué ha beneficiado?: “Lo peor de todo es la incertidumbre. El mercado ha estado estancado mucho tiempo y, si los grandes no compran, a los más pequeños nos cuesta un poquito más. Lo que pasa en el campo importa y el ir pasando eliminatorias europeas y mantener la categoría te hace encarar el mercado con más garantías. A todos nos afecta el Covid y el club ha tenido mucho trabajo con LaLiga para tener recursos para fichar. Es un mercado atípico. Hemos intentado hacer las cosas lo mejor que hemos podido”.

El quinto club con más altas y el segundo con el balance gastos-entradas: “Ese dato no lo tengo, pero sí tengo que decir que muchas de las cantidades que han salido no son reales. El caso de Luis Suárez, que no es la única que se ha hecho así, el fijo es reducido, pero luego se van comprando porcentajes, es algo que cabe en este sector. Se trata de no comprometer al club para nada. Si a Luis Suárez lo vendes el año que viene, no se tendrá el 100%. No podemos olvidar que hace 16-17 meses estábamos en Segunda, ahora estamos en Primera y vamos a competir en Europa League, eso es síntoma de crecimiento”.

(Añade Antonio Fernández Monterrubio): “Hemos tenido un mercado atípico. Con una capacidad económica menor de los equipos. El Covid no afecta a todos por igual y hemos tenido que trabajar con eso. En cuanto a esos números, los desconozco. Sabemos números globales de equipos, pero no sé exactamente qué posición ocupamos. Hemos sido prudentes, no hemos comprometido al club en los años futuros. No estamos buscando algo para una temporada o a corto plazo, hemos sido prudentes con operaciones de largo recorrido vinculadas a cómo irá el futuro del club y, en función de eso, seremos un poco más o menos agresivos en esos escenarios, según nos lo marque el crecimiento del club. Esos números, que pueden parecer altos, son muy matizables: son 52,6 millones para el primer equipo y 3,8 para lo demás, lo que llamamos plantilla deportiva no inscribible. Dentro de eso está todo: puzzle entre salarios, compras, gastos, comisiones de representantes, seguridad social, todo. Trabajamos desde la prudencia, con un crecimiento paulatino y poco a poco. Las operaciones realizadas están amortizadas a largo plazo, salvo la de Milla por razones obvias. La situación es prudente y controlada”.

Ingresos: “Hemos podido crecer un poco por derechos de TV. El cálculo de derechos televisivos se basa en las últimas 5 temporadas, en las que nosotros no tenemos un histórico muy importante, pero el 7º puesto del año pasado nos da un empuje. Ese crecimiento en límite de coste-plantilla se ha conseguido por dos razones: los resultados deportivos y por marketing y patrocinios. Unido a la gestión económica de las operaciones con la dirección deportiva nos ha permitido ese crecimiento. Tenemos una reducción de ingresos en ticketing, eso sí. A efectos presupuestarios, LaLiga dio instrucciones de que hasta enero no habrá público. Hemos barajado bien el escenario con patrocinadores y quiero agradecer cómo han tratado al club los patrocinadores y hemos podido compensar con otro soporte o escenario y no hemos tenido merma económica en ese sentido. El Covid nos afecta, pero hemos intentado que el efecto sea el menor posible. Crecemos unos 10 millones por estos dos efectos”.

Público en Los Cármenes: “Desde el Granada CF ya hemos manifestado siempre que nos gustaría que haya público en el estadio cuanto antes, lógicamente con las máximas garantías. La UEFA parece ser que lo permite y LaLiga trabaja para ello. Estamos viviendo éxitos históricos y con el estadio vacío, desgraciadamente.”.

Campaña de abonos: “Nos gustaría tener un poco más de certidumbre sobre la vuelta al estadio. No vemos el sacar una campaña de abonados sin saber realmente cuándo, cómo y cuántos podrían estar en el estadio, porque estaríamos vendiendo algo poco tangible. Está claro que tenemos planteado en interno los posibles escenarios de la futura y espero que muy próxima campaña de abonados”.

¿Se habrían hecho todos estos movimientos sin la clasificación para la fase de grupos de Europa League?: “Sí, lo hubiésemos hecho, pero la diferencia es que habríamos adquirido más riesgo. Afortunadamente estamos clasificados y esos riesgos no los corremos. Lo valoramos, lo pensamos y no queríamos dejar pasar esta oportunidad. Ahí sí jugamos un poco más fuerte de lo que nos hubiese gustado. Esas son las circunstancias y afortunadamente el equipo se ha clasificado para la fase de grupos”.

Renovación Diego Martínez: “Diego estará aquí mientras él quiera y hablaremos cuando corresponda de su continuidad en el club. Estamos encantados con su trabajo”.

Carlos Fernández: “El otro día le mandé un mensaje como reconocimiento por todo lo que nos dio. A principios de mercado lo valoramos, pero el Sevilla al final quería venderlo por unas cantidades a las que no podíamos llegar. Cuando lo supimos, nos pusimos a buscar alternativas en el mercado. Es un jugador con un potencial grandísimo y con una madurez impropia para la edad que tiene. Le deseamos los mejores éxitos para esta temporada”.

¿Los positivos del filial repercuten en el primer equipo?: “No influye en el primer equipo, tenemos protocolos diferenciados precisamente para evitarlo cuando ocurriera algo como esto. Se han tomado todas las medidas por parte de los servicios médicos, se ha avisado a las autoridades sanitarias, se han aislado, se han realizado PCR

¿Polémica zanjada con Winamax?: “No, la polémica no se da por zanjada y ellos ya lo saben”.

Llegada de Nehuén Pérez: “Con la continuidad de Germán y Domingos y la renovación de la cesión de Vallejo teníamos el centro de la defensa con una falta y queríamos analizar cuál era la mejor opción. La de Nehuén surgió hace un par de semanas y estábamos barajando distintas opciones; el Atlético de Madrid también tenía sus circunstancias. Es un chico que conocíamos desde la secretaría técnica. 20 años, el año pasado lo jugó todo en la primera de Portugal, es un chico joven, humilde, introvertido y con ganas de competir y aprender del grupo que tenemos. Todo ello nos hizo decantarnos por esa opción cuando el Atlético dio luz verde a su cesión”.

Lateral izquierdo: “Quiero destacar la ilusión y el trabajo que ha puesto Quini por recuperarse y hay que tener tranquilidad con él. Neva está a un nivel espectacular y crece a pasos agigantados. La premisa era encontrar alguna opción muy valorable para el club, pero no ha surgido y, al tener a Quini y Neva, entendimos que no era necesario”.

Ficha libre: “Nuestro trabajo es hacer un seguimiento de todas las ligas que podamos llegar y ver las situaciones que puedan surgir en enero si fuera necesario. No contemplamos traer a nadie ahora mismo, salvo que salga alguna opción muy clara, pero no es algo que tengamos en mente. Estamos muy contentos con lo que hemos incorporado y con los que ya teníamos”.

Rui Silva, ¿más fuera que dentro en algún momento?: “Le estamos muy agradecidos por toda la labor que viene desarrollando desde su inicio aquí. Nuestra prioridad ha sido que continúe con nosotros, pero priorizo en el rendimiento que nos está dando y que las cosas se den con naturalidad. Estamos abiertos e interesados en su renovación, pero nos tenemos que centrar en la competición. Es un chico con una calidad humana y profesional de diez y veremos si durante la temporada conseguimos ampliar ese vínculo. En cuanto a ofertas, se han dicho cifras que no son ciertas; no nos ha llegado una oferta de 10 millones. La superior fue de 7 millones de euros y nosotros, entendiendo que el 20% de una futura venta la tiene un tercer club, que teníamos que incorporar un fichaje y los costes que eso lleva, la balanza se decantó por que continuara. Él está agradecido con el club con donde está hoy y estamos contentos de que continúe con el club. Llegaron ofertas, pero ninguna que en mi opinión fuera relacionada con su valor”.

Negociación con el Ayuntamiento por el uso de Los Cármenes: “El convenio no está firmado, se va a firmar porque no nos queda más remedio y por responsabilidad, si no estaríamos en situación de precarios. No es lo que queremos ni creo que es lo que merezcamos, pero el proyecto que queremos es a largo plazo de toda la parcela y es un proyecto de ciudad, que va más allá del propio Granada CF. Parece que hay actitudes de negociar eso próximamente. Se ha perdido mucho tiempo y no estamos nada contentos. Este tema debe trabajarse por los técnicos en los despachos y no en los medios de comunicación”.

¿Ha peligrado la continuidad de Domingos Duarte?: “Domingos Duarte tiene mucho más valor que cuando aterrizó en Granada gracias a su trabajo y al del equipo técnico. Sí que ha habido interés por él, pero nuestra idea era que siguiera porque encaja en la idea de juego del míster y hemos conseguido que continúe porque también era su voluntad de seguir creciendo con nosotros”.

¿Ha habido primas por clasificación para la fase de grupos?: “Hubo primas el año pasado y habrá primas este año. Se lo merecen y están aportando muchísimo al club: el crecimiento está basado en resultados deportivos. Habrá primas, lo hablaremos próximamente y llegaremos a un acuerdo como hemos hecho siempre”.

Relación con el nuevo propietario del club: “He hablado en una ocasión por videoconferencia y poco más. Mi cometido no es hablar de la propiedad. Soy el director general y máximo responsable y ya eso me ocupa muchísimo trabajo. De la propiedad tendrán que hablar ellos mismos cuando lo estimen conveniente”.