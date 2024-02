El sobrecogedor vídeo de 'La Sociedad de la Nieve' en Sierra Nevada: "Lo único que oyes es tu respiración"

'La Sociedad de la Nieve' es un filme de altura, y no solo porque acumule galardones y nominaciones, incluso a los Oscar. La gran producción española del año se rodó en Sierra Nevada, a una altura de hasta 3.500 metros, lo que permitió vivir al equipo de grabación escenas de auténtica película hasta detrás de las cámaras.

El propio Juan Antonio Bayona, director del largometraje, ha publicado un vídeo sobrecogedor sobre el rodaje. A través de su perfil oficial en la red social X, ha difundido unas imágenes que muestran cómo fue trabajar a 3.500 metros de altura y rodeados de nieve.

"Rodando a 3.500 metros de altura… cuando lo único que oyes es el sonido de tu propia respiración", ha descrito el director el vídeo en redes sociales. Las imágenes hablan por sí solas. Muestran a los actores y al equipo de rodaje y producción de la película en plena Sierra Nevada, envueltos por el silencio que tan solo rompe su fatigada respiración en plena escalada.

Shooting at an altitude of 11,500 feet… where the only sound you can hear is your own breath.

Rodando a 3.500 metros de altura… cuando lo único que oyes es el sonido de tu propia respiración.#LaSociedadDeLaNieve #SocietyoftheSnow pic.twitter.com/C0EzRDdW70

— JA Bayona (@FilmBayona) February 5, 2024