Granada y Sevilla, más cerca y unidas con trenes Avant

Granada celebra este 16 de febrero un día importante para la ciudad y su provincia. Se ha puesto en marcha el nuevo servicio ferroviario de transporte de pasajeros de media distancia a alta velocidad, con trenes Avant, entre Granada y Sevilla, que permite a ambas ciudades estar conectadas en dos horas y media. Este nuevo servicio de Renfe permite reducir en hora y media el actual tiempo de viaje y ofrece ocho conexiones diarias por tren que unen las dos ciudades. El primer tren Avant de este nuevo trayecto ha partido este domingo de Sevilla y ha llegado a Granada a las 10:30 horas. Se inicia así una ruta que el Gobierno acordó en agosto de 2019 y que aprovecha la línea de alta velocidad para poner en marcha el Avant entre Granada y Sevilla con cuatro servicios diarios por sentido y con paradas en Córdoba, Puente Genil, Antequera y Loja, como ha destacado tras el viaje inaugural la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, que ha llegado al estación de Andaluces procedente de Loja.

Esta reorganización ferroviaria conlleva a que otras líneas de media distancia se puedan beneficiar también de esta. “Vamos a ganar en calidad del servicio, en conectividad, en una mejor eficiencia y eficacia. Ganan todos los andaluces, especialmente los de Granada y, como no, los de Loja, ya que tiene paradas, y también los del municipio de Guadix”, ha destacado Sandra García, quien ha asegurado también que este nuevo servicio ayudará a “evitar el despoblamiento” pues beneficia también a poblaciones con menos habitantes, no solo a las ciudades de Granada y Sevilla. La delegada, acompañada de otros representantes políticos granadinos, ha destacado que es un día para celebrar.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, también ha destacado que es “un gran día” para la ciudad porque “después de tantos años de incomunicación ferroviaria, la llegada del AVE ya está aportado más turismo y turismo de congresos” y este nuevo servicio ferroviario será también “un paso más para conectar cuatro ciudades: Granada, Sevilla, Córdoba y en un futuro Málaga”. Beneficiará al turismo y también a la actividad económica de la ciudad ya que, como ha resaltado Luis Salvador, “la conexión ferroviaria es fundamental también para personas que trabajan en empresas”.

La provincia de Granada también se ve beneficiada de este nuevo servicio de trenes Avant. El presidente de la Diputación, José Entrena, ha resaltado que “hace apenas un año se estaba padeciendo un desolador aislamiento ferroviario que llevó a una lucha ciudadana a favor del ferrocarril” y que ahora “la acción de gobierno genera también ilusiones en provincias como la de Granada”, con la llegada del AVE en abril y ahora de estos trenes Avant que conectarán internamente en Andalucía. Considera que son “una revolución en el transporte para la ciudad de Loja y para el Poniente granadino” ya que ahora hay “billetes de ida y vuelta a diez euros”. Pero Entrena ha asegurado que se va a seguir “luchando y exigiendo” para mejorar otras conexiones ferroviarias en la provincia y tener también otras con el corredor Mediterráneo o con el puerto de Motril, entre otras.

En el viaje inaugural también ha estado la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Adela Castaño, quien ha resaltado a su llegada a la estación de la capital granadina que Granada y Sevilla están “cada vez más cerca” y el turismo de ambas ciudades y su economía se verán beneficiados con la puesta en marcha de estos trenes Avant.

Tarifas de los trenes Avant entre Sevilla y Granada

Renfe ofertará 1.900 plazas diarias para estos trenes entre Granada, Córdoba y Sevilla. Las tarifas de los nuevos Avant entre Sevilla y Granada es de 47,20 euros para el billete sencillo y de 37,75 euros con el descuento de Ida y Vuelta. A ellos se añaden el resto de tarifas especiales de estos servicios Avant para viajeros recurrentes. El Abono Tarjeta Plus permite realizar entre 30 y 50 viajes con reducción del precio sobre la tarifa General en función del trayecto y el número de viajes; la Tarjeta 10 Plus, para 10 viajes con una validez de dos meses; y la Tarjeta Plus 10-45, para 10 viajes con una validez de 45 días desde la fecha de la compra.