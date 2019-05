Granada será sede de un clinic de rugby para jóvenes impartido por los míticos All Blacks

España fue en 2018 el primer país europeo en la historia donde los All Blacks, el equipo más famoso y laureado de rugby del mundo, decidieron realizar su primer clinic. Y eligieron suelo español por una razón: el afecto mostrado hacia ellos en la entrega del Premio Princesa de Asturias de los deportes que recibieron en 2017. Los All Blacks se sintieron entre sorprendidos y abrumados por el cariño que recibieron, desbordando todas sus expectativas. Y una forma de devolver ese maravilloso trato fue llevar a España el clinic. Este tuvo lugar en Madrid el verano pasado y fue un rotundo éxito, con la presencia de dos exjugadores -Anthony Tuitavake y Mark ‘Bull’ Allen- y dos componentes de la estructura técnica de la New Zealand Rugby, Peter Harold, director de desarrollo de jugadores de la federación neozelandesa (NZR), y Wayne Marters, director de desarrollo regional.

Según publica Fermín de la Calle en El Confidencial, este año el All Blacks Clinic se trasladará a Andalucía y tendrá dos sedes. Una, en Sevilla entre el 23 y el 28 de junio, será impartido para niños entre 12 y 14 años, mientras que la segunda sede será en Granada, concretamente en el CAR de Sierra Nevada, del 14 al 18 de julio, y será para jóvenes entre 15 y 17 años. El precio de la inscripción de este será de 925 euros.

Está previsto que, al igual que el año pasado, sean dos exjugadores neozelandeses quienes impartan el clinic junto a dos técnicos de formación de la NZR. Según El Confidencial, se barajan los nombres de jugadores que han vestido la camiseta All Black como Conrad Smith, Hosea Gear, Sitiveni Siviatu o Jerome Kaino.

Programa del clinic en Granada

Según Kiwi House, empresa coorganizadora del Clinic junto a la federación neozelandesa, los entrenadores de Elite New Zealand Rugby (NZR) con NZR Certification compartirán los conocimientos que hacen que los All Blacks sean el equipo de rugby número uno del mundo.

El All Blacks Clinic está dirigido a jugadores de rugby, niños y niñas, de edades comprendidas entre 15 y 18 años. Cuatro entrenadores y jugadores de Nueva Zelanda Rugby se unirán a cuatro entrenadores y jugadores españoles para ofrecer un taller intensivo de 5 días.

La capacitación se impartirá tanto en inglés como en español y los jugadores se dividirán en edad, capacidad y posición preferida.

El clinic es una semana de inmersión en la cultura neozelandesa. La llegada de los jugadores participantes se realizará el domingo 14 de julio, a 17:00 horas, y la clausura del evento tendrá lugar el viernes 19 julio, a las 17.00 horas.

Como es un taller de inmersión total, todos los jugadores permanecerán en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada en habitaciones dobles y régimen de pensión completa.

El domingo por la noche se celebrará una cena de bienvenida para que los jugadores empiecen a conocer a sus compañeros y entrenadores. El lunes, cada jugador será evaluado en habilidades individuales. Martes y miércoles se dedicarán a mejorar las habilidades individuales. El jueves, el entrenamiento evolucionará a roles funcionales en el equipo para obtener continuidad de juego. El viernes todo lo que se ha aprendido se juntará como un equipo. El viernes por la tarde entrega de diplomas, despedidas y salida.

Cada participante recibirá una camiseta y una gorra del All Black Clinic, un póster de los All Blacks, una botella, una mochila, un cuaderno y un bolígrafo y un balón de All Blacks Clinic. Además, cada jugador recibirá una suscripción gratuita de 1 año a la herramienta de entrenamiento en línea de la NZR.