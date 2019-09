Granada se sumará al Sound Walk Sunday 2019 con un paseo acústico

Durante el mes de septiembre, el Museum Of Walking celebra el Sound Walk Sunday 2019 (SWS2019). En Granada, tendrá lugar el lunes 23 de septiembre. El evento consiste en un paseo acústico en el que se valoran diferentes puntos de la ciudad a través de la app Hush City, que registra los niveles de ruido y permite la valoración de los entornos urbanos gracias a la colaboración de los ciudadanos.

Este paseo sonoro es una de las 66 experiencias que se celebran en todo el mundo en el marco del SWS2019, organizado por el Museum Of Walking. Museum Of Walking es una entidad cuyo único objetivo es potenciar el placer de caminar y los beneficios directos – salud- e indirectos -belleza, arte, observación, contemplación, sensorial, etc.- de esta actividad.

El Sound Walk Sunday en Granada se realizará a partir de las 11:00 horas desde el Jardín Botánico hasta la Plaza del Carmen, con una duración estimada de dos horas. El profesor del departamento de Física Aplicada Jerónimo Vida, quien además tradujo la app Hush City al español, se encarga de organizar esta actividad, para la que ya está abierto el plazo de inscripción.

El paseo sonoro servirá para registrar la información sonora y la valoración de los usuarios para la investigación de la calidad del sonido en diferentes espacios de Granada. Como ha descrito el investigador, “para medir el ruido no solo hace falta observar los decibelios, también hace falta una valoración colaborativa por parte de los ciudadanos”.

En España, se llevarán a cabo cuatro actividades en el marco de SWS2019, pero de estas solo se realizan dos usando la app Hush City, uno organizado por la Universidad de Granada y otro por la Universidad Ramon Llull La Salle (Barcelona).