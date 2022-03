Granada se prepara para la Semana Santa entre mascarillas y test de antígenos

Granada ya empieza a oler a incienso. Los costales comienzan a ser enrollados mientras las parihuelas salen de su reposo. Igualadas y marchas. Un poquito de izquierda delante y de derecha atrás. El 'veneno costalero' que corre por las venas de los cofrades comienza a hervir tras dos años en los que las procesiones se han quedado sin salir a la calle por culpa de la pandemia.

El virus sigue ahí, es innegable, por ello la Federación de Cofradías de Granada ha dado comienzo a los ensayos de las diferentes formaciones con un plan especial de protección. A un mes del inicio de la Semana Santa 2022, son muchos los pasos que ya han comenzado con los entrenamientos con mascarillas y test de coronavirus para evitar más contagios.

"Ha sido un poco complejo al principio. Gracias a que se ha apuntado gente voluntaria estamos pudiendo ir a cubrir todos los ensayos que nos piden", cuenta Laura Amorós. Como sanitaria, además de costalera de la Lanzada, se encarga de coordinar todos los esfuerzos que se están llevando a cabo: "Estamos haciendo unos 70 u 80 test en media hora para que no se pierda tiempo de ensayo".

Esta medida, aunque bien intencionada, no ha tenido la misma acogida entre todo el mundo. Hay quien argumenta que la actuación como costalero es un tipo de actividad física y piden hacer los entrenamientos sin mascarilla. Sin embargo, la norma puesta desde la Federación es clara y todo el mundo que quiera participar en los ensayos tiene que pasar por el test de antígenos y ponerse la mascarilla.

"Es cierto que es un ejercicio físico duro y más para los que llevan costal. Es complicado que se sujete la mascarilla, se llena de vapor y sudor... no es agradable", asegura la sanitaria. Algunos han pedido, al menos, poder llevar quirúrgicas por ser algo más cómodas y flexibles que las FFP2. "Aun estamos un poco probando y a ver de aquí a Semana Santa cómo está el tema de las restricciones", añade.

Eso sí, lo que no faltan son ganas. Desde los hermanos mayores hasta los costaleros, pasando por los capataces, se nota la ilusión de volver a salir en procesión. "Casi no nos creemos volver a estar aquí después de dos años. Hemos tenido que tener mucho control con la cuadrilla, pidiendo los certificados Covid-19 y demás. Pero hay mucha ilusión, parece que no ha pasado el tiempo porque todos siguen con las mismas ganas", asegura Dionisio Martínez, capataz general de Jesús Despojado.

En Granada ha ganas de pasos. Lo aseguran todas las hermandades. En las igualadas de las distintas congregaciones se han llegado a juntar hasta 70 personas. Nadie quiere que su cristo o su virgen se vuelva a quedar sin salir después de dos años. "En todo momento hemos seguido al pie de la letra tanto las recomendaciones de la Junta de Andalucía como las de la Federación de Cofradías. Debemos ser muy serios. Nosotros hemos detectado un positivo antes del ensayo, si no se hubieran hecho los test hubiéramos tenido un problema", explica Martínez.

Tales son las ganas de volver a estar debajo del paso, que incluso hay quien se cruza toda España. Gonzalo Gallas trabaja desde hace varios años en Pamplona, pero en cuanto supo la fecha del ensayo no dudó en reservar el fin de semana para regresar a Granada. "Han pasado dos años y te tienes que reencontrar con con el palo y con las sensaciones que tenías", explica Gonzalo Gallas, costalero de Jesús Despojado. "En la cuadrilla somos todos amigos y siempre es una alegría poder volver a casa con el pretexto de los ensayos".

Diego Santiago, diputado de costaleros de la Lanzada, espera que la situación avance a mejor con el paso de los días. "Tenemos muy buen ambiente en la cuadrilla. Se notan las ganas que hay desde que se supo que podríamos tener Semana Santa. Todos empezaron a hablar por el grupo de Whatsapp para organizarse".

Para Luis Gallegos, miembro del equipo de capataces de la Lanzada, hubiera preferido poder empezar a ensayar antes: "Solo tenemos un mes, normalmente tenemos bastante más tiempo. Pero somos una cuadrilla que lleva bastante tiempo funcionando y sabemos cómo se mueven debajo del paso. Solo tenemos un par de ensayo de aquí a la Semana Santa planificados, por lo que hay que aprovecharlos".

La mayoría de cofradías tan solo tendrán unos pocos ensayos antes del inicio el próximo 10 de abril, cuando la Borriquilla salga por el Zaidín. El Despojado, por ejemplo, solo ha tenido un día de ensayo en el que durante la mañana practicaron con la parihuela del Misterio y a la tarde hicieron lo propio con el palio de la Virgen.

Toda una batalla a contrarreloj al mismo tiempo que se lucha contra el coronavirus y se protege en todo lo posible a los costaleros y a todos los participantes de los diferentes pasos. El sentimiento cofrade llame a la puerta de Granada. Las bandas ya afinan sus instrumentos, las mantillas planchan sus ropas y los nazarenos preparan sus vestiduras tras dos años de larga espera.