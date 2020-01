Granada recibió el año nuevo en la Plaza del Carmen sin campanadas

Cientos de granadinos acudieron a la Plaza del Carmen para tomarse las uvas y recibir allí el año nuevo al ritmo de las campanadas, pero esto último no lo pudieron hacer porque no sonaron. Un fallo técnico impidió que la fiesta fuera completa.

«Estoy en el Ayuntamiento y no han sonado las campanas. No sé si es lo normal, jajajaja», escribía una de las asistentes, evidentemente no una habitual en la celebración porque esto no pasa todos los años. Al menos ella se lo tomó con humor. Otros escribían cosas bastante más fuertes y calificaban lo ocurrido con adjetivos como «vergonzoso» y otros menos suaves.

Según fuentes de la Policía Local, todo se había ensayado con anterioridad y no había ningún problema. Lo previsto era proyectar un vídeo y enlazarlo con las campanadas, pero hubo un fallo eléctrico y ni se proyectó el vídeo, ni sonaron las campanas. No faltaron las protestas, claro. Los congregados tiraron de imaginación y los teléfonos móviles, que tantas funciones tienen ya a estas alturas, sirvieron para que las escucharan entrando en la web de alguna televisión que las estaba retransmitiendo… desde algún otro sitio.

Aproximadamente media hora después se recuperó la normalidad y el programa se desarrolló según lo previsto. Por el momento se desconoce cuál fue la causa de ese apagón que dio al traste con la tradición. «Pues vaya forma de empezar el año», se lamentó otra de las congregadas, a la que está claro que no se le pasó el disgusto.

No se produjeron incidentes dignos de consideración a lo largo de la noche, según la Policía Local. Hubo alguna pelea aislada, sobre todo ya avanzada la madrugada. Ya con la luz del día, a las ocho y media de la mañana, grupos de jóvenes diseminados aquí y allá salían de los cotillones o de los bares (otros optaron por hacer un botellón callejero, como se puede ver en la foto) y se afanaban por mantener la verticalidad. Algunos cantaban a voz en grito mientras andaban tambaleantes rumbo a casa. La fiesta, a su pesar, había terminado.