El PSOE denuncia "los graves recortes de personal" que afectarían al Centro Infantil Virgen de la Inmaculada de Albayda

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha mostrado su preocupación por la dejadez y los recortes del gobierno de Moreno Bonilla en materia de Educación y ha dado la voz de alarma "porque esta merma en la educación pública de la Junta de Andalucía está afectando de manera muy directa a los centros infantiles de la capital y la provincia". Así lo ha detallado este jueves el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, quien se ha reunido con padres y madres del centro infantil Virgen de la Inmaculada en el barrio de Albayda, "donde faltan por incorporarse 5 técnicos de educación, de los 9 previstos para atender a casi un centenar de menores de entre 0 y 3 años, un problema, según nos informan, sin visos de solucionarse a corto plazo".

El exalcalde ha puntualizado que el caso de esta escuela "es un ejemplo más de los muchos que estamos conociendo por toda la capital y que ponen de manifiesto que la política de recortes en la educación pública, aplicadas por los nuevos gobiernos autonómicos de la derecha, es una realidad que también se está instaurando en Andalucía, y ahora por desgracia en todos los barrios de Granada".

"Hablamos de que hay una carencia de 40 profesionales en toda la provincia, en el caso de Granada también en centros como el de Almajáyar, donde faltan 2 docentes", ha detallado Cuenca, quien ha precisado que la situación de desamparo "de estos padres es tal, que algunos han optado por dejar a sus hijos en casa, ya que no tienen la seguridad de que reciban la atención adecuada".

"Estamos reuniéndonos con decenas de padres y madres muy preocupados por la deriva en el sistema educativo, con unos recortes en profesores que han llevado a que algunos centros echen mano del personal de limpieza para atender a los menores al no dar abasto el personal docente. Un hecho insólito que pone de manifiesto como la derecha está aplicando la estrategia que han seguido en Salud ahora para la Educación. Deterioran el sistema público para que la ciudadanía apueste por lo privado", a ahondado el portavoz socialista en el Consistorio.

Cuenca ha puntualizado que una situación así es la que están padeciendo en la escuela "Virgen de la Inmaculada, con recortes que están poniendo en peligro el nombre y el prestigio de uno de los centros mejor considerados de la ciudad". El máximo responsable del PSOE ha destacado que "no entendemos que el curso escolar haya comenzado y que estemos en esta situación. No hablamos ni de uno, ni de dos, hablamos que en este centro escolar faltan 5 profesores para atender a los alumnos y lo que no está claro es que el problema se vaya a resolver de manera inmediata". "Por eso, desde el PSOE elevaremos la voz para defender a los padres y madres, a los docentes y a un sistema de enseñanza público que hay que proteger a toda costa", ha sentenciado.

Cuenca ha reiterado su "preocupación máxima porque el rodillo de la derecha ha llegado a la educación". "Estamos viendo cómo en las comunidades autónomas cuyos gobiernos han girado a la derecha tras las últimas elecciones han comenzado a aplicar recortes en materia educativa, y volcarse en el apoyo a la escuela concertada. Las medidas que se están llevando a cabo, y que recogen varios medios de comunicación estos días, son la reducción de las plazas públicas de infantil de 0 a 3, lo que vemos que está pasando en Granada con esa falta de profesorado”.

“Hoy hemos acompañado a padres y madres afectados. Estamos aquí para decirles que no están solos, que el PSOE está aquí para defenderlos, para defender los servicios públicos y para reclamar al gobierno andaluz diligencia y profesores suficientes para garantizar una educación de calidad y el mejor servicio para estos pequeños", ha concluido.

Por su parte, Ana Pérez, representante de los padres y madres de la escuela Virgen de la Inmaculada ha explicado que la falta de docentes se conocía desde mayo,"momento en el que el director pone en conocimiento de la inspección la situación". "Lejos de resolverse se inicia el curso en septiembre y el director ante la falta de personal decide avisar a los padres para que los alumnos no se incorporen en su totalidad, dado que no se puede atender al casi centenar de menores de entre 0 y 3 años matriculados. Sin embargo, la decisión es afeada por Educación que obliga a que se incorporen todos los alumnos", ha añadido. Pérez ha agradecido el esfuerzo "de los docentes, verdaderos héroes que están haciendo lo que pueden, contando incluso con la ayuda de las limpiadoras para atender a todos los bebés, un situación inconcebible e injustificable que no se puede tolerar mientras que la Junta mira a otro lado".

Ana Pérez ha mostrado además su preocupación por que "no estamos hablando de niños de 10 años, o de 16 años, hablamos de bebés que necesitan un profesor de referencia para que informe a los padres si han comido, si han hecho sus necesidades, si han dormido... Una atención que ahora no se está dando y que nos ha llevado a que algunos no estemos llevando a nuestros hijos al colegio".

Pérez ha lamentado "la situación de este centro escolar, considerado uno de los mejores de la capital, de ahí que lo eligiéramos y que en apenas un año ha bajado su calidad a los niveles que le estamos relatando".