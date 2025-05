Granada cerrará al tráfico esta noche el circuito urbano de la Kart Royale para realizar pruebas

Granada vivirá el próximo 28 de octubre una cita inédita y especial. Ocho de los mejores creadores de contenido de España liderarán sendas escuderías de karts en una carrera que se disputará en el centro de Granada. La organización la Kart Royale, que así se llama este evento de motor, no ha ofrecido de momento más detalles sobre este evento que aúna karts eléctricos, influencers y una fan zone. El evento será oficialmente presentado esta tarde en la plaza del Carmen.

Aunque quedan meses para la disputa de la prueba, la Policía Local ha anunciado en su cuenta en la red social X que esta noche se realizarán las primeras pruebas sobre el trazado elegido para la carrera. En concreto se cerrará al tráfico entre las 23:00 y las 2:00 horas el tramo de la zona de la Fuente de las Batallas que formará parte del circuito urbano sobre el que se desarrollará la carrera.

Según la información compartida, este trazado discurrirá desde la Fuente de las Batallas hasta Puerta Real, en donde girará a la derecha para embocar la calle Ángel Ganivet hasta la plaza de Mariana Pineda. Desde ahí tomará dirección a la plaza del Campillo Bajo y el inicio de la Carrera de la Virgen hasta volver a afrontar a la derecha la Carrera del Darro.

Los detalles que se van conociendo de la Kart Royale

La organización de Kart Royale realizó el anuncio oficial de la prueba en sus redes sociales hace dos semanas. El maestro de ceremonias fue Antonio Lobato, la voz de la Fórmula 1 en España desde 2004. En el vídeo aparece guardando un mono de piloto en una maleta y la pregunta rotulada "Are you ready?". Hace cinco días, en otra publicación, el narrador retó al gamer Ampeter a aceptar el desafío de la Kart Royale. Fue la primera en la que se ofrecieron más detalles de lo que será la carrera: ocho creadores de contenido liderarán ocho escuderías y seleccionarán cada uno a dos pilotos –también creadores de contenido– en una competición de 16 karts eléctricos por las calles de una ciudad que es única en España.

Uno de los argumentos destacados que han manejado los creadores de la idea es el uso de vehículos eléctricos, cuyas prestaciones en cuanto a velocidad son mejores que la de los habituales de gasolina. Antonio Lobato no solo se ha convertido en la única cara visible hasta ahora de la iniciativa, liderará la competición y también será la voz que narre la competición en Granada. De los posibles participantes se ha ofrecido otra pista en las últimas horas. El influencer Peldanyos podría ser uno de esos elegidos.

"He narrado miles de vueltas, cientos de circuitos, muchos momentos históricos, pero lo que te voy a contar ahora no lo has visto jamás. Os presento Kart Royale, una carrera por el centro urbano, por las calles de una ciudad con karts 100% eléctricos [...] Sus habilidades no les bastarán para llevarse la victoria", anuncia Lobato en otro de los vídeos. La prueba promete incluir reglas que hagan diferente la marcha, casi al modo del icónico vídeojuego Mario Karts.