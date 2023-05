Granada, a la cabeza de las provincias con las viviendas más caras junto a Málaga

Granada escala hasta la segunda posición en las provincias con mayor carestía de la vivienda. Así lo atestiguan los últimos informes de webs especializadas en compra-venta de inmuebles y lo ha podido confirmar GranadaDigital a través de dos responsables del sector inmobiliario. Ambos especialistas confirman a Granada como una de esas provincias con los índices de vivienda más altos y ofrecen además razones que lo favorecen.

Los nuevos informes del pasado mes de abril no hacen sino confirmar la realidad en la que está sumida la provincia, acompañada de Málaga. Y es que, pese a que la granadina no supera el 10% en el índice de variación interanual, como sí hacen otras como Málaga, Cádiz o Sevilla, no evita que se trate de una de las provincias más caras.

Así lo asegura Paloma Montalvo, de Montalvo Grupo Inmobiliario, que confirma a este periódico que, en Granada, "la obra nueva está a precios disparatados". Precisamente, otro de los responsables en el sector inmobiliario, Ángel Piñar, incide en esta falta de renovación de la oferta de inmuebles como principal motivo para la inflación del precio de la vivienda que sufre el territorio: "Al no realizar obra nueva, no hay renovación del parque. Es la ley de la oferta y la demanda, al haber poco producto, los precios suben".

Otro de los problemas centrales se trata de los altos precios fijados por los vendedores. Este factor se trata de un arma de doble filo en el sector inmobiliario, ya que, por una parte, aleja a los compradores de la flota de inmuebles disponible, pero, por otro, es un aliciente para que a la mínima bajada del precio de la vivienda -aunque continúe con un precio fuera de mercado- los mismos den el paso para tomar la decisión de invertir. De este modo, si los pisos oscilan entre los 700 u 800.000 euros, si aparece uno por 600.000, se suele vender, pese a que pueda seguir tratándose de un precio fuera de mercado.

Montalvo afirma que tampoco los alquileres en Granada se libran de esta inflación generalizada en los precios de la vivienda: "Granada está muy cara. Es una provincia que tiene muchísimos estudiantes y todo está caro, tanto el alquiler como la venta". Respecto a las zonas con mayor índice de precios de la provincias, ambos responsables tienen claro que, junto con Granada capital, son Armilla, Maracena y Albolote las más afectadas. Estos sectores del área metropolitana se unen a zonas de costa como Motril donde los costes inmobiliarios se han disparado, más si cabe con la proliferación de chiringuitos, que han ocasionado que los pisos que "hace tres años se vendían en 120.000 euros ahora no bajen de los 200 o 220.000", tal y como confirma Paloma Montalvo.

Esta subida de los precios de la vivienda aleja día a día a los compradores que buscan invertir en la provincia de Granada. Paradójicamente, para el perfil de cliente de esos inmuebles el coste no lo es todo y es que, como comenta la especialista inmobiliaria, "lo que menos se venden son las primeras plantas" y se prefiere "gastar más y que sea un tercer o cuarto piso". De hecho, añade que en la zona centro ha habido "pisos buenos con garaje" que no se han vendido. Sólo un detalle curioso que no desvía la atención de la carestía de la vivienda que sufre la provincia de Granada junto a Málaga.