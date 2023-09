Un Granada con la plantilla ya definida, a asaltar un estadio de Champions que vive entre dudas

Tras conseguir una victoria balsámica ante el Mallorca, lo que supuso los primeros puntos en el zurrón granadinista en este inicio liguero, el Granada afronta ahora un duelo en un estadio de alto voltaje. Su inminente rival, la Real Sociedad (sábado, 14:00h), no está realizando un buen inicio, si bien se trata de una salida muy complicada para los de Paco López. El mercado ya ha finalizado, por lo que los rojiblancos deben empezar a competir ya con lo que tienen sin especular. Y ahora tendrán la oportunidad de aprovechar el momento de dudas de su rival para poder llevarse algo positivo del País Vasco.

Tres empates acumula el equipo de Imanol Alguacil en tres jornadas, los mismos que el Granada aunque todavía sin conocer la victoria (ni la derrota). Mientras los de Paco López llegan tras realizar un buen partido ante el Mallorca y estrenar por fin su casillero, la Real Sociedad cosechó en la última jornada un insípido 0-0 en Las Palmas para sumar un punto a su casillero, tal y como hizo en las dos primeras jornadas. Algo que ha generado ciertas dudas en el equipo txuri-urdin, llamado a ocupar los puestos altos de la tabla.

Ya con la plantilla apuntalada, el Granada espera que Lucas Boyé pueda debutar con la elástica rojiblanca en el Reale Arena. La incorporación del delantero argentino ha despertado esperanzas en la afición granadinista tras la dolorosa marcha de Samu Omorodion. Está por ver si Paco López opta por incluirlo en un once inicial en el que estarán con total seguridad la pareja de centrales formada por Ignasi Miquel y Miguel Rubio. La zona de tres cuartos estará presidida por Bryan Zaragoza, el jugador más incisivo y llamado a ser el estandarte granadinista en ataque. Mientras, el centro del campo, del que Gumbau y Sergio Ruiz se han hecho dueños, no espera tampoco sufrir modificaciones. Donde sí hay más dudas es en la portería, en la que André Ferreira y Raúl, titular solo en el último encuentro, competirán por estar bajo palos.

En el apartado de las bajas, el Granada llega algo mermado en el eje de la zaga. Los de Paco López suman esta semana la lesión de Jesús Vallejo por una rotura fibrilar, lo que impedirá al aragonés estar en el Reale Arena. Tampoco estará Torrente, que a pesar de su recuperación aprovechará la ventana de selecciones para volver al máximo tras el parón. De esta manera, la pareja de centrales mencionada (Ignasi Miquel y Miguel Rubio) se antoja como la opción más lógica. En el centro del campo, Gonzalo Villar empezó a entrenar con el grupo este viernes. El murciano está disponible, aunque no se prevé que el técnico mueva ficha en una zona del verde que funcionó bien ante el Mallorca.

La Real Sociedad, con una temporada ilusionante por delante y presente en el sorteo de la Champions League del pasado jueves, no ha empezado de la mejor manera en la competición doméstica. Tras tres jornadas, acumula tres empates, y viene de un 0-0 en Las Palmas en el que el portero Álex Remiro, en plena forma, debió salvar a los vascos para evitar la derrota. El equipo de Imanol Alguacil deja entrever ciertos problemas con el gol: ni el ex rojiblanco Carlos Fernández ni Umar Sadiq, en el dique seco por lesión durante toda la temporada pasada, han conseguido ver puerta todavía.

La esperanza de este arranque liguero para la Real, Take Kubo, está casi descartado tras haber entrenado al margen de sus compañeros y podría ser una sensible baja para Imanol Alguacil. Esa ausencia la podría ocupar el internacional Oyarzábal en un ataque en el que no estará seguro el delantero André Silva, lesionado de larga duración. Más dudas genera el zaguero Aritz Elustondo, que regresó a los entrenamientos este jueves por primera vez en dos meses tras una lesión muscular.

Paco López es consciente del nivel de la Real Sociedad a pesar de su mal arranque. "En su campo le meten un ritmo altísimo con la pelota y es difícil quitársela. Los jugadores tienen muy buen pie y cuando llegan a tres cuartos de campo son muy verticales", analizaba Paco López en la rueda de prensa previa. Un equipo que mantiene la base de la clasificación a Champions la temporada pasada y con calidad en todas sus líneas, especialmente en el centro del campo y en segunda línea de ataque.

Mientras, Imanol Alguacil ha tenido buenas palabras para el Granada. "Los equipos de Paco López tienen mucha personalidad e identidad. Este Granada es muy similar a aquel Levante que tuvo, con jugadores de muchísimo nivel y poderío físico, mucha calidad y otros con una experiencia tremenda como Callejón, un jugador que me encanta", valoró el técnico de la Real Sociedad, que vaticina un un partido abierto y con un Granada atrevido.

Llega el segundo encuentro lejos de Los Cármenes, esta vez ante un complicado rival como la Real Sociedad pero que llega con ciertas dudas que el Granada podría aprovechar. Los de Paco López quieren seguir con las buenas sensaciones que mostraron ante el Mallorca. Será, también, un buen escenario para comprobar el nivel que puede llegar a alcanzar la ya definida plantilla rojiblanca tras el cierre del mercado.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Álex Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen Muñoz; Zubimendi, Mikel Merino; Brais Méndez, Barrenetxea, Oyarzábal; Carlos Fernández.

Granada: Raúl Fernández; Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Gumbau, Sergio Ruiz; Melendo, Bryan Zaragoza; Callejón y Myrto Uzuni.