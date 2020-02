El Granada pasa revista a toda su actualidad (presupuesto, fichajes, Copa del Rey…)

Este jueves ha tenido lugar en el Estadio de Los Cármenes un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que los responsables de las distintas áreas han analizado la situación del club nazarí toda vez que el mercado invernal de fichajes tocó a su fin el pasado viernes a la medianoche.

Como suele ser habitual, el director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio; el director deportivo, Fran Sánchez; el consejero, Pepe Macanás, y la directora de relaciones externas, Paula de la Peña, han sido los encargados de desmenuzar la actualidad granadinista.

En primer lugar, Antonio Fernández Monterrubio ha querido comenzar con una breve mención a la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey, un hito que el mandatario ha calificado como “histórico”, ya que “para el club es muy gratificante ver feliz a la afición y a la ciudad entera”. No obstante, también ha declarado que “ya se ha rebajado la euforia y solo piensan en el Atlético de Madrid”.

Mercado

Acto seguido, el director general ha entrado a valorar lo que el mercado de fichajes de enero ha dado de sí, indicando que “el principal objetivo era mantener el grupo, algo que no ha sido fácil por haber recibido ofertas reales por nuestros jugadores”, aunque, como es natural, no ha concretado nombres.

El segundo objetivo era “reforzar al equipo tras las bajas prolongadas por lesión y la marcha de Adrián Ramos”. Para lo cual, el Granada podía disponer de un límite coste-plantilla, o tope salarial, de 37.898.000 euros, “si no el más bajo, uno de los más bajos de la categoría”. Eso sí, ese tope supone “un 7% de aumento con respecto al que cerramos en verano”, matizó.

En el apartado deportivo, Fran Sánchez manifestó que los tres fichajes realizados en la primera plantilla se corresponden con “jugadores humildes que hagan primar el colectivo”, por lo que se declara “muy contento” con las incorporaciones realizadas.

El primer espada del área futbolística reconoció que querían “un punta, pero no se pudo dar por las circunstancias”. “No es fácil este mercado, ya que, si los jugadores están jugando, o no salen o tienes que pagar, algo para lo que no disponemos de demasiados recursos”, reconoció. “Lo más importante es mantener un bloque en el que tenemos toda la confianza”, concluyó.

Renovaciones

Preguntado por la situación de jugadores como Vadillo o Rui Silva, Fran Sánchez expuso que “por el momento, no hay avances y estamos centrados en las dos competiciones, pero ellos no se quieren ir y nosotros queremos que sigan”. “Este proceso lleva su tiempo”, aclaró Monterrubio.

Con respecto a Diego Martínez, quien renovó con el Granada hace unos meses, Fran Sánchez indicó que “su papel es clave en este club por lo que se ha logrado en año y medio. No hay temor por que pueda marcharse y esperamos que siga aquí mucho tiempo”.

Presupuesto

En cuanto al presupuesto total del club, Fernández Monterrubio lo situó en torno a los 60 millones de euros, aunque “va cambiando y podría aumentar algo, peor hay más ingresos que gastos en este momento”.

Siguiendo con lo económico, el director general mantuvo que “es evidente que algo vamos a recibir por la Copa del Rey, pero todavía no sé cuánto”.

Semifinales de la Copa del Rey

Uno de los temas candentes de la mañana fue la clasificación del equipo para las semis de la Copa del Rey. Fernández Monterrubio confirmó que habrá suplemento para los abonados, aunque será “cuatro, cinco o incluso seis veces menor que el valor de la entrada en ese mismo sector”. En cuanto a la logística, todo dependerá de si el partido como local es la ida, lo que precipitaría los acontecimientos y requeriría una actuación más inmediata; o la vuelta, que permitiría trabajar “con más tranquilidad”. Llama la atención el dato ofrecido con respecto al encuentro de cuartos frente al Valencia, en el que “2.500 abonados no accedieron al partido”, lo cual derivará en dar la posibilidad de liberar localidades para las semifinales.

También dependerá de la fecha del encuentro disputado en Los Cármenes la vuelta o no de las esquinas supletorias para ampliar aforo: “Si el partido en casa es el de ida, será imposible que haya esquinas; pero si es el de vuelta, lo normal es que sí las haya, independientemente del rival”.

Por último, sobre la posibilidad de sufragar el desplazamiento de aficionados para el partido lejos de Los Cármenes, han declarado que “no es fácil que haya mucha gente al ser entre semana, pero lo estudiaremos con el área social para intentar ofrecer esa ayuda a peñas y aficionados”.

En cuanto a la ampliación de la Ciudad Deportiva, Fernández Monterrubio manifestó que “no cuentan todavía con la licencia necesaria para iniciar el proyecto, pero esperamos tenerla y empezar cuanto antes”. Sin embargo, sí indicó que “para el club, el fútbol base es muy importante”. “La idea es tener una residencia, más oficinas para el cuerpo técnico, gimnasio, sala médica; en definitiva, todos los servicios necesarios para el fútbol base, así como un césped artificial de última generación solo comparable al que tiene el FC Barcelona”. “El Recreativo Granada, eso sí, seguirá jugando sobre hierba natural”.