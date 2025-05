A entrenador nuevo... Ya saben lo que sigue, pero no se reproducirá para no gafarlo. Pacheta debuta este sábado en Riazor a las 16:15 horas ante el Deportivo de La Coruña. El técnico lo hace tras tres intensos días en los que por ver está si ha surtido efecto su llegada. De momento, parece convencido en conseguir el ascenso, aunque desconoce si será en este curos o el que viene.

Sencillo no lo tiene, pues el Granada ni siquiera depende de sí mismo para acceder a las eliminatorias de ascenso. Debe pinchar el Almería y los rojiblancos no tienen margen de error. El primer paso para el burgalés "es tener el balón", tal y como ha subrayado en su comparecencia previa. Una derrota e incluso el empate puede dejar a los granadinos virtualmente fuera del play off. Es complicado que los futbolistas hayan adquirido conceptos en tan solo tres sesiones, pero para Pacheta lo más importante es que "podemos hacer cosas en las que nosotros creemos". Y ahí es donde puede estar la clave de todo. Que la plantilla vuelva a creer.

Sin revolución

El preparador no hará una revolución de cara a este partido, aunque tal y como ha comentado en rueda de prensa, sí "se verán algunos detalles". A priori no parece que vaya a tocar mucho el once inicial, aunque se desconoce qué esquema usará.

Ha usado varios dibujos en los diferentes equipos en los que ha estado. También hay debate en la portería, pues no ha dejado la puerta cerrada a que Luca Zidane recupere la titularidad, aunque parece poco probable. En defensa podrían estar Rubén Sánchez -si está sano- y Brau en los laterales, acompañados de Miguel Rubio y Loïc Williams en el centro de la zaga. No se puede descartar una vuelta al once de Pablo Insua, con quien Pacheta coincidió en el Huesca.

En el centro del campo podrían estar Hongla -uno de los jugadores fetiche del burgalés en el Valladolid-, junto a Villar y Trigueros, este último como mediapunta. En ataque, las bandas son para Abde y Tsiatishvili, que vuelve tras cumplir ciclo de amarillas ante el Eibar.

Parece claro que en punta de ataque repetirá Lucas Boyé. Los atacantes Reinier, Bastón y Stoichkov son baja por lesión y Pacheta tendrá a Weissman y Siren Diao como posibles candidatos. Con él en el banquillo, el israelí se hinchó de marcar goles en el Real Valladolid el año en el que ascendieron de forma directa.

Un Dépor con nada en juego

El Deportivo de La Coruña afronta este sábado el partido ante el Granada con los deberes hechos desde hace dos semanas y sin posibilidades de alcanzar puestos de play off. Los de Óscar Gilsanz cayeron la pasada jornada a domicilio en El Molinón ante el Sporting de Gijón por 2-1.

Son baja para el encuentro por motivos físicos Dani Barcia, Gauto, Mella, Ximo Navarro y Jose Ángel, "que tampoco está entrenando para cuidar sus problemas", tal y como confirmó el preparador deportivista en la previa.

Además, admite que hay jugadores con alguna molestia, caso de Yeremay: "No vamos a tener ningún riesgo con él ni con ningún otro jugador en cuanto a que si no está disponible para salir de inicio o para jugar no lo hará".

En caso de que el jugador canario no pueda jugar será un alivio para la zaga granadinista. Muchos equipos europeos anhelan por la joven perla deportivista, quien fue sustituido al descanso del partido ante el Sporting por unas molestias que le han tenido entre algodones a lo largo de la semana. Sin embargo, parece que llegará al cara a cara.

Yeremay Hernández ha disputado 36 encuentros de los hasta ahora 39 jugados en LaLiga Hypermotion y está viviendo su mejor temporada en lo que a tantos se refiere. Ha sumado 14 goles y ha repartido 5 asistencias. Lo que lo convierte en el jugador más influyente del Deportivo de la Coruña en intervención directa en los goles.

Ganar y esperar un fallo del Almería

Al Granada solo le vale ganar en Riazor. Ni siquiera un empate le sirve. El conjunto de Pacheta no depende de sí mismo y carece de margen de error. Deberá sumar de tres y aguardar un tropiezo del Almería, que tampoco tiene un calendario sencillo.

El cuadro indálico recibe este fin de semana en su estadio al Racing de Santander, que aún puede alcanzar el ascenso directo. Misma situación le ocurrirá la siguiente jornada, cuando visitará Anduva para medirse al CD Mirandés, el equipo revelación. Ya en la última recibe a un CD Tenerife descendido.

Ahí es donde debe aprovechar el Granada y tratar de recortar los máximos puntos posibles antes de una última jornada que se prevé de infarto, pues visitará El Sardinero.

Alineaciones probables

RC Deportivo: Helton Leite; Petxarroman, Pablo Vázquez, Jaime Sánchez, Rafael Obrador; Denis Genreau, Diego Villares, Diego Gómez, Yeremay; Eddanchouri y Mario Soriano.

Granada CF: Mariño; Rubén S., Miguel Rubio, Loïc Williams, Brau; Hongla, Villar, Trigueros; Abde Rebbach, Tsitaishvili; y Lucas Boyé.

Árbitro: Rafael Sánchez López, del Comité murciano.