Es más que posible que no lo tengan en cuenta, el tiempo pasa volando y nos hacemos cada día más mayores a una velocidad cruel, pero hoy hace un año que este que les escribe inauguró esta columna. A mí se me ha hecho corto si por ello entendemos que parece que fue anteayer cuando empecé este camino divulgativo.

Espero que a ustedes les haya parecido también breve pero por razones que tengan que ver con el gusto que pudiera producirles la lectura de mis artículos. En cualquier caso, gracias. Y se lo digo de corazón.

Me consta que entre mis lectores, hay amigos y conocidos pero también otros a los cuales no tengo el gusto de haber tratado nunca y a los que les agradan los temas que toco y cómo los abordo. Estos últimos, y que no se me enfade nadie, tienen doble mérito y valor para mi pues lo hacen puramente por placer y desde un punto de vista totalmente objetivo, sin intrusiones emocionales o la parcialidad con que pueda leerme un amigo o amiga.

Les dije en mi presentación, allá por el segundo artículo a mediados del mes de abril de 2022, que mi intención sobre todo era entretenerles. Espero haberlo conseguido y seguir haciéndolo.

Desde entonces he disfrutado realizando algo que he hecho siempre pero que tenía descuidado en estos últimos tiempos, escribir.

Escribir y describir situaciones cotidianas de cada día, cosas que a uno le van pasando. Una especie de crónica social particular e individual y que parte de una visión muy personal de ver y, sobre todo, de observar la vida.

A veces, por así decirlo, me he salido del guion y he criticado de forma muy suave algunos asuntos o temas de actualidad. Lo cierto es que no quiero perder la perspectiva de animosidad y distracción que me trajo hasta ustedes. No obstante, en más de una ocasión, meteré los pies en el charco y pondré sobre la mesa mi opinión y mi sentido crítico sobre cualquier materia que sea merecida a día de hoy. Ese momento llegará.

He disfrutado, lo sigo haciendo, escribiendo para ustedes. Me gusta leer sus comentarios –cuando los hacen- así como sus halagos, ¿a quién no?

Por ello les expreso mi más profundo agradecimiento cuando se trata de su tiempo y de dedicarlo a transmitirme sus felicitaciones, opiniones o críticas.

Faltaría a la verdad si les dijera que no me embarga una cierta emoción, mezclada con nerviosismo feliz de principiante o novato, cada vez que lanzo un artículo para su publicación.

Entre todos ellos ha habido algunos que, sin tener buenas expectativas por mi parte en cuanto a su aceptación, a la postre han sido de los que más han gustado. También ha ocurrido lo contrario.

En este año que ahora se cumple les he hablado, tras mi presentación inicial, sobre la sabiduría popular en nuestro metro, también sobre el Corpus y las tradiciones. Escribí sobre el día de la Toma de Granada o sobre evocaciones de recuerdos de mi niñez. He alabado el trabajo encomiable y dedicación de personas en sus puestos de trabajo. En una ocasión hablé de bancos –de esos que custodian nuestros ahorros- y en otra del ejercicio físico. Muchos temas, en fin, y bastantes más que quedan en el tintero. Especiales y emotivos fueron esos artículos de despedida a dos personas muy queridas que se nos fueron este año, el doctor Candel y Jesús Cobo, propietario del Bar Manila.

Con todo ello, y sin el ánimo de extenderme mucho y hacerme cansino, les quiero decir que no me he aburrido en absoluto y que espero y deseo que ustedes tampoco.

Que estas “crónicas sociales” sirvan para lo que en un principio se idearon. Esa es mi aspiración.

Mientras tanto, solo desearles un feliz año, no nuevo, sino primer aniversario juntos.

¡Que ustedes me lean bien! Mil gracias, de corazón.