Granada On TV arranca con debates sobre nuevos formatos, talento y proyección internacional del sector audiovisual

El Centro Lorca, en pleno corazón de la ciudad, ha acogido la primera jornada de la muestra cultural de producción televisiva y nuevos formatos audiovisuales ‘Granada On TV’. Esta pionera propuesta, que busca situar a Granada como lugar de referencia para la presentación de cualquier producción audiovisual, y generar un espacio estratégico para el sector, se celebra hasta este domingo, 24 de abril, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Entre las actividades programadas para este fin de semana destacan mesas redondas, estrenos y proyecciones.

‘Granada On TV’ es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Granada y el Centro Federico García Lorca y organizado por Abengsa, que cuenta además con el apoyo de Cervezas Victoria como patrocinador principal y el patrocinio de SIDN, Digital Thinking; Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia y el diario Ideal, para traer a Granada una muestra con un amplio programa de proyecciones y encuentros protagonizados por algunos de los principales nombres que dan forma al panorama audiovisual nacional en sus distintos formatos.

Se trata de una cita para profesionales del sector y amantes del audiovisual que permitirá establecer un diálogo entre creadores, productores, actores, guionistas, periodistas y, por supuesto, espectadores y futuros integrantes del mundillo.

Primera jornada

La primera jornada de la primera edición de ‘Granada On TV’ ha comenzado a las 11 de la mañana con el SCREEN TV ‘Nuevos formatos audiovisuales. Docencia y Academia. Formación versus medios’. Capitaneada por Ana Pérez-Bryan (Diario Sur) junto a Curro Fernández Sibaja (Diario Sur) y Jesús Espino (director general de comunicación del Ayuntamiento de Málaga), la mesa redonda ha orbitado en torno al podcast como nuevo formato en auge sobre todo desde el 2020. Uno de los puntos clave, como bien ha afirmado Curro Fernández Sibaja ha sido “que el podcast como formato perdurará, pero el reto va a estar en que sea rentable para el medio”.

A las 13:00 horas, el ciclo ha continuado con otro SCREEN TV en el que la muestra acoge una mesa dedicada a los jóvenes creadores y al público más joven en general bajo el título ‘Plataformas y Nuevos Talentos en diálogo’, que ha contado con la presencia de la joven actriz y creadora Olivia Delcán; Patricia Alonso, de la plataforma de RTVE Play Z; y Antonio Hernández Centeno, guionista y dramaturgo de gran experiencia televisiva y cuya trayectoria comenzó con ‘Al salir de clase’, elenco al que se han sumado Antonio Miguel Arenas, director del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada.

Ha sido un diálogo centrado en la actualidad y la realidad del sector, en el que se ha hecho hincapié en que “hay que tener espacios creativos para los jóvenes donde participen y se vean representados y donde puedan canalizar el talento, delante y detrás de las cámaras” como ha destacado Patricia Alonso. Por otro lado, Antonio Miguel Arenas no ha dejado pasar la oportunidad para recordar que “es necesario que los jóvenes que estudian cine conozcan lo que se hace en el sector en la actualidad y que se sepan respaldados y sepan que cuentan con el apoyo de la industria cinematográfica”.

Esta oportunidad de conocer la industria audiovisual de la mano de sus protagonistas ha gozado de una gran acogida por parte de los asistentes de ‘Granada On TV’.

Esta tarde, a las 18:00, se ha proyectado uno de los capítulos de la serie de Netflix ‘Warrior Nun’ (‘La monja guerrera’) que fue rodada íntegramente en Andalucía. Tras la proyección ha tenido lugar un debate protagonizado por Esmeralda Ruiz (Fresco Film) y Olivia Delcán (actriz) en el que, entre otros temas, ha sido clave recalcar la importancia de la repercusión del rodaje de series internacionales en una localidad como motor para generar riqueza y la importante promoción de las localizaciones que esto supone a nivel internacional.

Para finalizar el primer día del ciclo se ha proyectado un capitulo de la primera serie ficcionada de PlayZ, ‘Ser o no ser’, una comedia dramática juvenil protagonizada por un adolescente trans y ambientada en una clase de bachillerato escénico, producida por RTVE en colaboración con Bing Bang Media (The Mediapro Studio). Al terminar el capitulo se ha celebrado un debate con el equipo de la serie y la plataforma digital que la emite. El actor protagonista, Ander Puig, afirma que la serie “es muy educativa y luminosa y en la que puedes disfrutar mucho de la trama, pero también te puede enseñar muchas cosas y te hace reflexionar bastante. Para mí ha significado mucho tanto para mejorar como actor, porque ha sido mi primer proyecto, como para mejorar como persona al tratar este tema que también he vivido”. Por otro lado, para Coral Cruz (Creadora y guionista) este proyecto es su proyecto más especial y más personal porque “he explicado exactamente la historia que quería explicar y que me parecía necesario explicar”. Y ha significado “un proyecto especial e irrepetible”.

Ha sido, sin duda, un excelente punto de partida para ‘Granada On TV’, que espera recibir de nuevo a una gran afluencia de amantes del audiovisual en el Centro Lorca de Granada, pero el ciclo no baja el listón en su programación de actividades para mañana, sábado 23.

Programación para el sábado

La segunda jornada del ciclo dará comienzo mañana, sábado, a las 11:30 horas con el SCREEN TV ‘De Cicerones y Platón: la presencia de la filosofía en el teatro y el cine’, un encuentro en el que periodismo, literatura y filosofía se dan la mano gracias a la participación de Moisés Rodríguez (presentador del Canal 24h de TVE y del programa sobre cine ‘Secuencias en 24 horas’), Vicky Calavia (programadora, organizadora y directora de festivales y muestras de cine, directora, guionista y productora audiovisual) y Roberto Rivera (periodista y escritor).

A continuación, a las 13:00 horas, le sigue otro SCREEN TV titulado ‘Ficciones de cine y televisión: condenadas a entenderse’, un encuentro compuesto por David Felipe Arranz (periodista, escritor y colaborador de varios programas como ‘Secuencias en 24 horas’), Lucía Cabanelas (redactora de noticias en ABC y responsable de Cine, series y televisión en ABC Play), Guillermo Busutil (Premio Periodismo Cultural 2021) y Jaime V. Echagüe (crítico de cine y periodista en La Razón).

La tarde del sábado tendrá lugar el SCREEN TV ‘Simpatía por la Tv. El circo musical y la nueva ficción’ en la que el director artístico Alfred Tobía, el guionista y director de cine Santiago Tabernero y el productor Javier Reboredo hablarán de muchos proyectos compartidos, experiencias de rodajes y formatos musicales entre otros temas que permitirán a los asistentes conocer de primera mano cómo nacieron algunos de los programas que crearon tendencia.

‘Granada On TV’ cerrará su segunda jornada poniendo una gran sonrisa en el rostro de sus visitantes a las 19:30 gracias al SCREEN TV ‘La ficción desde el humor y desde el amor: Diego San José y Nadia de Santiago’, encuentro en el que se unirán la periodista y analista de televisión Mariola Cubells, el guionista de grandes títulos como ‘Ocho apellidos vascos’, ‘Ocho apellidos catalanes’ o la premiada serie de HBOMAX ‘Vota Juan’, Diego San José, y Nadia de Santiago, actriz y responsable de la serie de Netflix ‘El tiempo que te doy’.