Granada Noir se celebrará del 9 al 12 de septiembre de 2020

Granada Noir, el festival multicultural de carácter popular dedicado al género negro y policíaco patrocinado por Cervezas Alhambra, celebrará una sexta edición reducida, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, entre los días 9 y 12 de septiembre, aprovechando las instalaciones al aire libre de la Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada.

En palabras de sus directores, Gustavo Gómez y Jesús Lens “este año, nuestra intención era irnos a la última semana de octubre, pero tras el éxito de los Encuentros en la Tercera Fase del festival Gravite, celebrados en las inmejorables instalaciones de la Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada, volveremos a aprovechar el entorno tan seguro y controlado que ofrece y que nos permite proyectar cine y albergar charlas y conversaciones con todas las garantías sanitarias, al aire libre y respetando el distanciamiento social”.

La sexta edición de Granada Noir, adaptándose a las especiales circunstancias de este año y en un ejercicio de responsabilidad, ofrece una edición reducida. “Si las cosas van bien, en otoño se celebrarán las citas culturales propias de esos meses más algunas de las que se tuvieron que aplazar en primavera. Así, será difícil encontrar fechas libres a lo largo de septiembre, octubre y noviembre. Hacemos una edición reducida de Granada Noir para tratar de no solaparnos con otras citas culturales y favorecer que todos los festivales encuentren su hueco en unas semanas que se prevén frenéticas”, señalan Gómez y Lens.

La sexta edición de Granada Noir no incluirá en su programación música, cabaret, teatro o grandes exposiciones, como en años anteriores. “Este año nos centrarnos en el cine, la literatura, la gastronomía y el cómic. La incertidumbre provocada por la Covid-19 nos hace ser prudentes y no invertir recursos en ambiciosos proyectos que, después, no se puedan celebrar o haya que anular in extremis, con todo lo que ello supone”, señalan los directores de Granada Noir. “Este año será como volver al pasado, a aquella primera edición del festival, tal humilde como cargada de ilusión y energía”.

Granada Noir 6 sí contará con sus ya tradicionales charlas y encuentros en bares de Granada. Este año se harán en locales con terraza al aire libre o espacios acotados que permitan su celebración con todas las garantías sanitarias.

II Memorial Antonio Lozano a la iniciativa Covidarte

La II Edición del Memorial Antonio Lozano, que Granada Noir concede a artistas o iniciativas culturales de marcado carácter social y comprometido con la suerte de las personas más vulnerables desfavorecidas; este año recae en la iniciativa Covidarte que, en lo más duro del confinamiento, pusieron en marcha y ejecutaron los dibujantes Miguel Osuna ‘El Bute’ y Gabriel Hernández Walta, en favor de Granada Acoge.

Covidarte consistió en una subasta de originales de dibujantes del cómic granadino como los propios El Bute y Hernández Walta, a la que se sumaron de forma tan entusiasta como altruista artistas tan reputados y cotizados internacionalmente como Belén Ortega, José Luis Munuera, Jorge Jiménez, Enrique Bonet, Carlos Hernández, Silvana López, Joaquín López Cruces, Juanfran Cabrera o Miguel Martos, entre otros.

Organizada y desarrollada a través de las redes sociales, la subasta de Covidarte consiguió recaudar 10.000 euros, que se entregaron a Granada Acoge en un momento especialmente delicado, cuando más falta hacía disponer de fondos para seguir atendiendo a las personas más vulnerables de las afectadas por la Covid-19.

Para Gustavo Gómez y Jesús Lens, “Covidarte fue una iniciativa que te reconcilia con lo mejor del mundo artístico y cultural de Granada… y del resto del mundo. De forma casi espontánea y con base en la confianza, la subasta organizada por ‘El Bute’ y Gabriel Hernández Walta fue secundada por el potentísimo sector del cómic granadino que, gracias a su talento y a su buen hacer, publican en las mejores editoriales, revistas y libros de todo el mundo”.

De todas las etiquetas que se le han puesto a Granada en los últimos años, “sorprende que la de ‘Ciudad del Cómic’ no sea una de las más importantes, cuando el talento atesorado en nuestra tierra es apabullante. Al margen de modas y reconocimientos oficiales, diferentes dibujantes de Granada se sitúan en el Olimpo de los dioses del cómic internacional, habiendo ganado sus más altos premios y galardones”, señalan Gómez y Lens.

“El colectivo de los dibujantes de Granada, además de derrochar talento a raudales, es generoso, altruista y solidario. No hay más que seguir sus cuentas en las redes sociales, auténticos monumentos artísticos que, además de ser un espectáculo visual, ofrecen impagables lecciones de arte secuencial”, concluyen los directores de Granada Noir.