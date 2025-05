El Granada no merece el ascenso (0-2)

Ya no es no meterse en el play off. Es competir, dar una buena imagen ante tu público tras el ridículo en Málaga la jornada anterior. Si esa era la intención, bien lejos ha quedado. El Granada CF ha vuelto a manchar su escudo con un partido infame e impropio de un equipo que está jugándose entrar en las eliminatorias de ascenso. Con dos zarpazos en ocho minutos, Corpas y Guruzeta -ambos con asistencias de Antonio Puertas- cerraron el partido. Esto ha provocado la reacción de su fiel público, que harto de ver ridículos espantosos cada fin de semana, han explotado ante tanta impasividad.

Escribá sorprendió con dos novedades para la cita de este lunes. Dio entrada a Manu Trigueros de primeras. Retrasó a Sergio Ruiz y dejó a Villar volcado en banda izquierda. Además, Borja Bastón acompañó a Lucas Boyé en punta de ataque.

Salió dubitativo el cuadro armero, con algunas pérdidas que propiciaron ocasiones para el Granada como la de Boyé a los cinco minutos en una jugada por banda izquierda. La dejó Villar con un buen gesto técnico para el argentino y este remató desviado por la mano que sacó Magunagoitia. Una pérdida a pocos metros de la meta visitante casi hace que, de nuevo Boyé, llegase a un balón que detuvo de nuevo el cancerbero.

Sufrió un contratiempo el equipo visitante con la lesión del defensa Comas. Se tardó un mundo en que salieran las asistencias y marchó, al parecer, conmocionado. Su hueco lo ocupó Arambarri.

La afición comenzó a desesperarse ante el juego plano del equipo. Unos jugadores que parecían sin ideas, sin profundidad y antes de la media hora ya se escucharon pitos en la grada, que fueron a más con el paso de los minutos.

Probó suerte Brau con un disparo cruzado llegados a los 30 minutos, pero se fue muy desviado del arco visitante. Poco después, la primera del Eibar por medio de Corpas. Fue con un balón a la espalda de Sergio Ruiz y el atacante armero se encontró con la respuesta de Mariño.

Antes de marcharse a vestuarios, los jugadores escucharon el sonido del viento. Una primera parte impropia de un equipo que se juega nada más y nada menos que entrar a las eliminatorias de ascenso a Primera división.

Cómo tuvo que verlo Escribá desde su posición para introducir tres cambios de una tacada. El técnico dio entrada a Rodelas, Abde Rebbach y Stoichkov por los sacrificados Trigueros, Hongla y Borja Bastón. Siguió con el 4-4-2 el valenciano, solo que con Rodelas y Abde en las bandas y Villar y Sergio Ruiz en el centro del campo.

Pareció comenzar con otra cara el conjunto rojiblanco, aunque no era difícil mejorar esa nefasta primera parte. Probó suerte Loïc con un potente disparo desde fuera del área que se fue por poco. La electricidad que pusieron Abde y Rodelas por las bandas le dio aire a un equipo que poco a poco se iba animando. Se quedó muy cerca de anotar su primer gol en Los Cármenes Stoichkov mediante un cabezazo en el segundo palo tras un saque de esquina que repelió Magunagoitia.

Sin embargo, el Eibar aprovechó para dejar al Granada en la lona a la hora de partido. Una buena conducción de Antonio Puertas, que se la cedió a Corpas para que entrara hasta el interior del área como Pedro por su casa, provocó el primer tanto.

Tras ello, el Granada se bloqueo y así llegó el segundo. Antonio Puertas se la llevó ante la pasividad de Loïc Williams y con toda la calma del mundo le dio un pase de la muerte a Guruzeta para aumentar la renta de los visitantes, algo que hizo explotar a una afición cansada y hastiada de que entre unos y otros manchen el escudo y la camiseta.

Se le acabaron las ideas definitivamente a un Escribá que introdujo a Siren Diao. Sí, han leído bien. También entró Juanma y se marcharon Rubén Sánchez y Sergio Ruiz. Se fue a su vez del Eibar un Antonio Puertas ovacionado por todo el estadio.

De esta manera, el Granada ha vuelto a perder una oportunidad de oro para meterse de nuevo en la lucha por el play off. Todavía es posible, aunque sería hasta merecedor de no conseguirla.

Ficha técnica

Granada CF: Mariño; Rubén S. (Siren Diao, 77'), Miguel Rubio, Loïc Williams, Brau; Hongla (Stoichkov, 46') , Sergio Ruiz (Juanma, 78'), Manu Trigueros (Rodelas, 46'), Gonzalo Villar; Borja Bastón (Abde Rebbach, 46') y Lucas Boyé.

SD Eibar: Magunagoitia; Cubero, Comas (Arambarri, 20'), Arbilla, Cristian (Arrilaga, 77'); Sergio Álvarez, Matheus, Javi Martínez (Iván Gil, 85'), Corpas, Guruzeta (Carrillo, 85'); y Antonio Puertas (Pascual, 77').

Goles: 0-1, Corpas (60'); 0-2, Guruzeta (68').

Árbitro: Huerta de Aza, del Comité castellanoleonés. Amonestó a en los locales; y a Arbilla en los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion. Disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 14.923 espectadores.