'Granada Nights': un canto a la libertad y la juventud en una ciudad inolvidable

Hay ciudades que cuando las visitamos pueden generar un cambio en nosotros, lugares que sin casi preverlo ocupan un lugar en el corazón. Este sentimiento de pertenencia a un sitio que no es tu ciudad natal se incrementa cuando la experiencia se vive en la juventud. La libertad de viajar, de conocer gente nueva, otro idioma e incluso la posibilidad de vivir una historia de amor inesperada hace que esa ciudad se convierta en un lugar especial, casi mágico. Esto es lo que siente el director Abid Khan sobre Granada.

La película 'Granada Nights' cuenta la historia de Ben, un joven que por amor viaja a Granada, pero que cuando llega se encuentra que su relación a acabado. Aquí comienza un viaje de crecimiento personal y de aventura con el que más de un espectador se sentirá identificado. El propio director de la película reconoce que "cuando vine apenas conocía la ciudad, tan solo lo poco que se ve en lo vídeos de turismo como la Alhambra. Lo que más me sorprendió fueron las personas. Aquí todo el mundo te recibe con los brazos abiertos. En Londres la gente no va a venir a hablarte así porque sí cuando estés tomando un café. La historia es ficción, yo no vine aquí por una chica, pero sí he usado experiencias personales para crear la película".

Para muchos puede sorprender el hecho de que se haya hecho una película sobre un Erasmus, pero Abid Khan asegura que debía "devolver a Granada todo lo que esta le había dado". "Estuve aquí solo un mes, pero conocí a personas increíbles que cambiaron mi vida. Quería captar esa amistad, esa conexión que yo tuve, así como la ciudad. Cuando la gente viene a Granada y se va quiere seguir viendo cosas relacionadas con la ciudad, pero no hay una película sobre ella. Mi experiencia aquí me hizo más seguro de mí mismo y encontré un grupo de amigos que son como una familia ahora. Veo Granada como una persona, no como una ciudad y así lo he querido transmitir en la película".

En la mirada de Abid Khan se podía adivinar todo el amor que el director siente por la ciudad y mientras cuenta cada detalle de la película se puede vislumbrar que por su mente pasan miles y miles de recuerdos de aquellos años de juventud que tanto le gustaría volver a vivir. "La vida es muy corta, sobre todo la etapa de ser joven y hay que disfrutarla al máximo. Descubrir otras culturas y conocer a gente de todos los países te hace crecer mucho como persona. Espero que la gente que vea la película se vuelva a sentir joven y vea Granada como yo la ví en su día. Para mí es una ciudad muy íntima, incluso más romántica que París. Granada es como una prisión de oro, cuando vienes es muy difícil desprenderte de ella".