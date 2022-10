Nani Roma reaparece en Granada tras superar un cáncer de vejiga

Nani Roma participará en el VIII Rally Ciudad de Granada. Será la primera prueba en la que compita el piloto catalán tras su enfermedad. Roma, ganador del Dakar en motos y coches, ha pasado por malos momentos en los últimos meses, aunque afortunadamente se ha recuperado. Tras su participación en el Rally Tierras Altas de Lorca, a principios de marzo de este año, se encontró mal, con dolor en la espalda, por lo que acudió al médico, que le diagnosticó un tumor en la vejiga, "tratable y con buen pronóstico".

Roma fue operado en marzo y posteriormente en junio, siendo sometido a sesiones de quimioterapia entre ambas intervenciones. El doble ganador del Dakar recuerda el momento en que conoció el diagnóstico del equipo médico: "Cuando hablas de cáncer, de un tumor maligno es un momento muy difícil de asumir. En realidad es un proceso continuo porque no lo asimilas todo de golpe. Luego se va viendo el nivel de la enfermedad y tienes que aceptarlo porque hay cosas en la vida que no puedes cambiar". Roma se encuentra muy bien y recuerda que "estoy recuperando ahora la forma física y por supuesto pasando los controles que tocan, cada tres semanas o un mes. Ahora se van espaciando un poco más, pero lo importante es que todo sale perfecto. De hecho todo va más rápido de lo que los médicos pensaban. Me siento bien, estoy haciendo deporte, aunque no estoy al nivel de antes, pero poco a poco voy mejorando".

Nani Roma pilotará un Volkswagen Polo R5, junto a Álex Haro. El primer contacto con el vehículo será el jueves por la tarde en una pista. Sobre sus objetivos en este Rally Ciudad de Granada dijo que "espero disfrutarlo. Más que marcarme un objetivo, espero ver como reacciono después de tantos meses parado. Antes hubiera dicho que vengo a ganar, pero es coche nuevo y por tanto vengo a disfrutar. Para mí va a ser importante progresar durante la carrera, no me marco otros objetivos. Espero que el público lo pasen bien". De cara al futuro Nani Roma dijo que "no participaré en el próximo Dakar, pero si saldré en la edición del 2024. Para ello en la primavera del año que viene empezaré a correr carreras de raids". Roma tiene muy buenos recuerdos de la ciudad granadina porque en 1996 participó en la mítica prueba que ese año arrancó de Granada. De aquel Granada-Dakar señala que "me acuerdo porque fue mi primera participación. Hacía mucho frío y llovía mucho. El tramo de la Base Aérea de Armilla fue espectacular por lo que llovía. Había un ambientazo increíble". Juan de Dios Gómez, uno de los responsables de la organización de la prueba consiguió convencer a Nani Roma para su participación en esta edición del Rally Ciudad de Granada. "Juande me lo propuso y al final decidí venir porque me encuentro mejor. Hemos conseguido un buen coche, y vamos a una ciudad maravillosa, de la que guardo grandes recuerdos de cuando corría en moto. También hice los 6 días de Enduro en el año 2000. En los años 90 bajaba mucho por Granada".

De portero juvenil en el Vic a comprarse una moto de cross

Nani Roma es uno de los tres pilotos que ha conseguido ganar el Dakar tanto en coches como en motos, junto a mitos como Hubert Auriol y Stephane Peterhansel. "Estar en ese selecto club es algo muy importante para mí. He disfrutado del rally tanto en motos, que es algo más personal, como en coches, donde compartes todo con el copiloto. Cuando gané en motos en 2004 probé un coche y vi que lo hacía bien y decidí pasar. Entonces pensé que podía ganar en coches también y tuve la fortuna de hacerlo". Para Roma "el Dakar es mi vida, porque he competido en 27 ediciones, más de la mitad de mi vida he estado preparándolo y corriéndolo". El piloto catalán hizo su primer Dakar en 1996, pero recuerda que "En el 90 no tenía ni moto, jugaba al fútbol en el Vic, era portero juvenil de último año. No me gustaban algunas cosas, y por eso decidí plegar del fútbol. Me compré una moto de cross como mis amigos y así poco a poco hasta que comencé a competir en el año 1991".