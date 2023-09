La llegada de inmigrantes en patera se ha triplicado este verano en Motril

Cruz Roja ha atendido este verano en la costa de Granada a un total de 405 inmigrantes llegados en patera, una cifra que prácticamente triplica a la registrada el año pasado en estas mismas fechas, cuando fueron 146 las personas asistidas en el puerto de Motril tras ser rescatadas a bordo de embarcaciones con las que trataban de alcanzar suelo español.

Este sábado acaba un verano intenso para el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja en Motril, cuyos integrantes son el primer contacto que tienen los inmigrantes a su llegada a tierra firme tras horas y a veces días de travesía en busca de una vida mejor. Estos voluntarios prestan una atención humanitaria irreemplazable con una primera asistencia socio-sanitaria, y la entrega de ropa y alimentos a este colectivo especialmente vulnerable.

El perfil del inmigrante irregular llegado a la costa de Granada este verano ha sido el de un hombre (en el 96,8 por ciento de los casos) mayor de edad y de origen magrebí, según los datos facilitados a Europa Press por Cruz Roja. De las más de 400 personas que llegaron al puerto, 21 de ellos fueron menores, la mayoría también de sexo masculino, y once no iban acompañados de adultos. No ha habido embarazadas ni lactantes y todos los tripulantes llegaron con vida. Entre ellos se registró el caso de una persona con discapacidad.

En lo que va de año, un total de 1.175 inmigrantes han llegado al Puerto de Motril tras ser rescatados por Salvamento Marítimo. Esta cifra también es superior a la registrada en 2022, cuando por estas fechas habían llegado por mar 853 inmigrantes irregulares. Cruz Roja ha realizado desde enero de este año hasta ahora 65 intervenciones para atender a estas personas. Según las cifras que maneja esta organización, se han contabilizado 71 menores: dos de ellos eran bebés y 46 no venían acompañados de adultos (Menas).

Ante el anuncio de una patera, el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja en Motril convoca a sus voluntarios y tras la asignación de puestos y la preparación del equipo se trasladan al puerto. Estos voluntarios realizan un triaje sanitario y social a los recién llegados, detectando si alguno presenta alguna circunstancia que recomiende su traslado al hospital, como puede ser en el caso de embarazadas o personas heridas durante la travesía.

Los voluntarios explican a los inmigrantes, siempre que es posible en su lengua materna, qué va a ocurrir en las próximas horas y les ofrecen alimentos, ropa limpia y la posibilidad de asearse antes de que la Policía Nacional los traslade al centro de atención temporal de inmigrantes.