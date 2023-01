Luis González, nuevo portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha anunciado que el nuevo portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada será el edil Luis González, un movimiento que se produce tras la salida del cargo de César Díaz, nombrado recientemente director del Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Granada el pasado 29 de diciembre. A su vez, la lista de concejales populares en el Consistorio granadino se mueve a favor de Inmaculada Puche, quien será nombrada corporativa una vez que se oficialice la salida de Díaz.

Jorge Saavedra, además de destacar el trabajo realizado por César Díaz al frente del grupo municipal y desear “la mejor de las suertes en su labor de oposición” a Luis González, ha valorado el juicio del conocido ‘Caso audioguías’ de la Alhambra’, que se inició el pasado lunes.

“Máximo respeto al proceso judicial que hay abierto, pero ya es hora que los granadinos conozcamos qué ocurrió en la Alhambra cuando gobernaba el PSOE, con María del Mar Villafranca al frente del monumento”, un modelo de gestión que, como ha recordado Saavedra, “fue nefasto para la imagen de la Alhambra y Granada, y los intereses de los granadinos”.

Ahora, ha dicho el secretario general del PP, “queda saber si también fue un calco de lo que estaba ocurriendo a nivel regional, donde la corrupción ha sido la bandera de los diferentes gobiernos socialistas que dirigieron la Junta de Andalucía y no porque lo diga yo, sino la justicia, quien ha dictado penas de cárcel para los dirigentes socialistas de esa época”.

Saavedra ha lamentado que el nombre de la Alhambra sea nuevamente noticia por supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de audioguías en el monumento granadino, y no por el magnífico trabajo que se está realizando en el Patronato desde que llegó al Gobierno andaluz el Partido Popular.

“Hemos pasado de hablar de una gestión de dudas, opaca, judicializada y con posibles delitos graves, a un modelo que mira cada día más a la ciudad y a los granadinos, y prueba de ello es el Plan Alhambra, que, lamentablemente, y pese a ser una reivindicación histórica de Granada, se encuentra en un grado de ejecución muy bajo, precisamente por la falta de gestión del gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Granada”.

Por su parte, Luis González ha destacado la “labor de mi predecesor en el cargo, César Díaz, quien ha trabajado siempre de manera seria y rigurosa desde la oposición por y para los granadinos, poniendo cerco a los desmanes y al desgobierno del PSOE en la capital”.

González ha indicado que “tomo el testigo con ganas de seguir trabajando en la misma línea y con el propósito de fiscalizar las políticas irreales y lejos de lo que la ciudad de Granada y los granadinos necesitan que está realizando Paco Cuenca y su equipo de gobierno, las cuales se rigen por los directrices que marca Pedro Sánchez desde Madrid”. Así, el nuevo portavoz popular, se ha puesto “a disposición de los granadinos y al servicio de la ciudad para realizar una oposición seria, leal y acorde a los intereses de Granada y de los ciudadanos”.

Por último, César Díaz ha expuesto que “después de tantos años de política municipal, hoy me incorporo al Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada, asumiendo su Dirección conforme al acuerdo de su Consejo de Administración” y ha añadido que “es para mí todo un reto asumir esta responsabilidad en el ámbito de la movilidad de la que está llamada a ser la Ciudad de Ciudades”. En este sentido, ha manifestado que se siente “feliz y orgulloso de afrontar esta nueva etapa”.

Díaz ha reconocido “el respeto mutuo con el que hemos trabajado desde distintas opciones políticas para llegar a acuerdos y la necesaria colaboración de los funcionarios con la que siempre he contado, de los que su profesionalidad y su compromiso han sido para mí una garantía siempre en las decisiones de las que he participado”. Especialmente ha tenido un recuerdo “para los profesionales de la Policía Local, de bomberos, de la agrupación de voluntarios de Protección Civil y por supuesto del equipo técnico del Área de Movilidad, con el que he compartido mis últimos años de dedicación municipal”.