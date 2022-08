Jacobo Calvo, presidente de la Junta Municipal de Distrito Norte, prefiere hablar de "oportunidades" antes que de problemas en esta zona. Ostenta la alcaldía de una de las zonas más particulares de Granada, por su intrincado contexto social y la estigmatización que la acompaña habitualmente. Tener luz de forma continuada allí se convierte en poco menos que un privilegio y cada uno de los siete barrios que conforman este territorio arrastra una etiqueta de inseguridad. El también portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada rechaza "la criminalización, el prejuicio y el estereotipo" al abordar la tesitura de un distrito en el que los vecinos reclaman una visión plural y las intervenciones municipales contribuyen "la dignificación", a su juicio.

Pregunta: En ocasiones, parece que los problemas del distrito Norte toman vacaciones en verano. Se deja de hablar de ellos.

Respuesta: El verano, y yo creo que todo el año, supone en el distrito Norte un espacio de oportunidad. Hay un foco de noticias importantes, precisamente como oportunidad de poner en valor lo mucho que allí se trabaja para cohesionar, consolidar entre los vecinos y las vecinas ese sentimiento de identidad que se tiene en cada uno de sus siete barrios. Le digo esto porque, por ejemplo, desde el 27 de junio, se está llevando a cabo en todo el distrito lo que se llama el ‘Verano abierto’, actividades de formación, ocio y tiempo libre, y las escuelas de verano, con en torno a 300 chavales. Por poner en valor cuestiones que tienen que ver con espacios de oportunidad. Evidentemente, las siete asociaciones de vecinos mantienen también un papel activo, para seguir reivindicando sus necesidades más prioritarias. Unas que tienen que ver con cuestiones de luz y otras, con el propio mantenimiento del barrio, con cuestiones de seguridad, de información de incidencias… Otra cosa es que en verano puedan tener menos repercusión mediática. Además, se hace un trabajo potente para seguir consolidando esa identidad de barrio, que es algo que reivindicamos para el resto de distritos de la ciudad.

P.: Usted lidera este trabajo desde hace poco más de un año. ¿Cómo lleva la presidencia de uno de los plenos de barrio más determinantes de la ciudad?

R.: Cuando cogí la presidencia de la Junta Municipal de Distrito, para mí, era puro orgullo. Vengo del ámbito educativo, siempre me ha llamado la atención trabajar en zonas donde realmente hay ciertas dificultades desde el punto de vista socioeconómico y un espacio de oportunidad para contribuir, de manera humilde, a las reivindicaciones históricas, en este caso, del propio distrito. Hay un elemento que es clave: tantísimos años reivindicando hacen que los vecinos y las vecinas no solo sigan manteniendo su nivel de reclamación y exigencia, sino que también se hayan prolongado algunas causas tanto en el tiempo que, evidentemente, hay una pérdida de confianza hacia todas las administraciones. Jamás me he llevado esto al contexto de lo político, del enfrentamiento, de qué no han hecho otros que estoy haciendo yo. No voy a perder el tiempo en eso. Siempre digo en todas mis intervenciones que juntas y juntos sumamos más. En eso vamos a trabajar para recuperar la confianza, y hacerlo significa que estamos dando respuesta a las necesidades del barrio. No solo hablo en clave municipal. Cuando digo sumar esfuerzos es con todas las administraciones. Formo parte de la mesa técnica contra los cortes de luz, que es una de las principales causas que hay que extinguir de una vez por todas. Están la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno de España, con la Guardia Civil o la Policía Nacional, la propia Diputación Provincial, el defensor de la ciudadanía… También hemos incorporado a una representación vecinal para que dé traslado de sus urgencias. Quiero decirle con esto que uno de mis principales objetivos es ser pegamento. También trabajamos en una línea de dignificación del distrito. Ese es el trabajo fundamental. Quien se sume siempre es bienvenido. No miramos de dónde viene, sino qué puede aportar. Cuantas más manos aportemos, mucho mejor.

"Solo el 2% de los habitantes de la zona Norte están dando al suministro eléctrico un uso vinculado al cultivo de marihuana"

P.: Ha mencionado los cortes de luz. ¿Cómo está viviendo el distrito un verano de olas de calor extremo con constantes cortes?

R.: Esos cortes de luz están muy localizados y, a través de esa localización, con una labor coordinada entre Endesa y Policía Nacional, se van haciendo las actuaciones correspondientes en la parte que afecta a zonas en las que hay un mayor consumo de luz, a priori vinculado con el cultivo de marihuana. Pero hay que intervenir en la causa. Quien paga tiene derecho al suministro eléctrico las 24 horas del día, los siete días de la semana. Da impotencia ver que las vecinas y los vecinos siguen sufriendo estos cortes de luz, y más todavía en esta ola de calor, a sabiendas de que el 74% está al corriente de pago. El 24% de los habitantes del distrito está en una situación de pobreza energética en la que tenemos que generar oportunidades. Solo un 2% son quienes le están dando otro tipo de uso. Por tanto, niego la mayor criminalizar al barrio, decir que esto es responsabilidad de los vecinos que se dedican al cultivo de la marihuana. La propia empresa, Endesa, tiene que dar respuesta con una dotación en cuanto a centros de transformación para que se eviten esos cortes de luz. No voy a consentir la criminalización, ni el prejuicio ni un estereotipo. Esto es muy grave: una ola de calor y que se sigan sufriendo cortes de luz es una clara injusticia.

P.: Abordaron esta situación con Garzón, y Endesa amplía la capacidad de suministro continuamente, pero el problema persiste.

R.: Persiste y no puede haber actuaciones paliativas. Tienen que ser estructurales, para, efectivamente, ajustar las potencias a la realidad del distrito, y, con ellas, conseguir el pleno suministro para ese 74% que está al corriente de pago. O, incluso, en quienes están en esa situación de pobreza energética, a los que hay que dar una solución con bonos sociales energéticos u otras fórmulas. Nosotros, como equipo de Gobierno, tuvimos una reunión con el ministro Garzón; existe una mesa técnica permanente, con carácter mensual y una labor de coordinación, en la que, como presidente de la Junta de Distrito, voy dando traslado de toda la información que voy recibiendo sobre los cortes de luz, las frecuencias y las horas. En este sentido, sí pongo en valor que existe esa coordinación, que en las mesas técnicas nos desprendemos de cualquier planteamiento acusativo. Buscamos poner soluciones, Con carácter semestral, hay una mesa institucional donde se hace balance de las actuaciones y se elevan aquellas cuestiones que afectan a otras administraciones, como la Junta, el Gobierno de España o, incluso, la Unión Europea. Todo empieza por garantizar el suministro, y eso lo tiene que hacer Endesa. Estamos en esa labor permanente de supervisión. Con que solo haya un vecino en esta situación de injusticia, vamos a estar en esa lucha, sin criminalizar a la zona. Eso es parte importante en este asunto.

P.: Otra causa que se prolonga en el tiempo es la seguridad, o, mejor dicho, la sensación de inseguridad asociada a la zona Norte.

R.: Aquí hay un trabajo importante de análisis, y que cada cual saque sus propias conclusiones, sobre las consecuencias que tienen decisiones vinculadas con estereotipos basados en el desconocimiento. Me explico: las situaciones de inseguridad, que se dan en todas las ciudades de España y del mundo, son una cuestión que afecta a todos los distritos. En índices, además, muy reducidos. No hay, ni muchísimo menos, una situación de inseguridad en ninguno de los barrios. Existen incidencias que se abordan, lógicamente, pero ¿inseguridad? En Granada se puede pasear tranquilamente por cada una de sus calles sin tener riesgo de sufrir algún tipo de acto delictivo. Siempre nos podemos encontrar alguna situación, pero en cualquier distrito. Cuando se criminaliza a un barrio, o distrito en este caso, el prejuicio se instaura en el pensamiento colectivo. La violencia machista, el tratamiento desigual hacia las mujeres, por poner un ejemplo, genera una consecuencia, en muchos casos, de estereotipos. Cuando hablamos de exclusión, habitualmente, se aplica a perfiles de chavales que pueden tener un componente que genera esa segregación. Ha de haber una apuesta contundente, desde un enfoque absolutamente inclusivo, evitando cualquier estereotipo. Me gustaría que analicemos nuestras intervenciones para evitar caer en esos prejuicios que pueden perjudicar a un barrio en concreto. ¿Que se produce un acto delictivo? Que se denuncie, pero que no se generalice a un barrio o un distrito.

P.: Uno de los últimos sucesos que tuvo lugar en el distrito Norte fue el atraco y apuñalamiento a un taxista. Algunos se niegan a hacer servicios en esta zona por miedo. ¿Comprende que surja este temor?

R.: El miedo es libre y cada cual lo gestiona de la mejor manera que sabe. Sin incidir en la percepción que puedan tener, en este caso taxistas, yo me voy a la causa: si hay un acto delictivo en un barrio donde no existe un prejuicio instalado o un estereotipo, se gestiona pero no tiene más consecuencias. Cuando sucede en una zona donde está instaurado el prejuicio, se hiperboliza, se magnifica. Eso genera una bola de nieve. Permítame que haga un paralelismo. Cuando existe una colisión entre dos vehículos y los conductores son hombres, bueno. Si la colisión es entre un hombre y una mujer, seguramente pasa alguien por ahí diciendo "mujer tenía que ser". Esa es la consecuencia de los estereotipos. Cuando se da una situación que se basa en un prejuicio instaurado, acaba magnificándose. Si nos vamos a los datos, no existe un mayor número de delitos en el distrito Norte con respecto a otros. Eso es un dato objetivo. Claro, las percepciones son aspectos subjetivos que, al final, se anclan en las emociones, y estas las gestiona cada uno como puede. El miedo, insisto, es libre, pero entiendo que, en muchos casos, es consecuencia de estas percepciones negativas amplificadas por una visión estereotipada que se instaura en el imaginario colectivo.

"En Granada se puede pasear tranquilamente por cada una de sus calles sin riesgo de sufrir un acto delictivo"

P.: ¿Cómo se puede erradicar esa estigmatización?

R.: Pues sigo haciendo el paralelismo con la migración, la identidad de género o la violencia machista. Es tan complejo… Hay componentes estructurales, desde el punto de vista de la opinión, de la información y de la educación, que son los que generan las percepciones, los hábitos y los comportamientos. En cualquier caso, este distrito hace un trabajo tan potente… Tiene una red con las siete asociaciones de vecinos que trabajan codo con codo entre ellas, una oferta educativa que apuesta por generar nuevos ciclos formativos para dar nuevas oportunidades a la inserción en el mercado laboral y reducir el abandono escolar. Con todo esto trato de decir que hay una cohesión y se está trabajando para poner en valor el distrito, que desde el distrito se está contribuyendo a romper con ese prejuicio. Pero, claro, hay que trasladarlo a Chana, el Zaidín, Genil, el Centro…, y también fuera de Granada. Como mínimo, al Área Metropolitana. Y eso sí es una corresponsabilidad de las administraciones, de cómo el propio Ayuntamiento incorpora o no dentro de su espacio de dignificación, de cómo se habla de Norte, si se hace como espacio de oportunidad o estigmatizando y criminalizando. Cómo lo hacen la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, los propios medios de comunicación… Si, al final, conseguimos que esa coordinación para que en los medios de comunicación también salgan algunos asuntos que pongan en valor que Granada tiene Norte, estaríamos contribuyendo a ver que está lleno de oportunidades y talentos. Sé que GranadaDigital tiene ese compromiso de tratar al distrito Norte, cuando corresponde, en ese espacio de evidenciar esas fortalezas.

P.: Al final, el propio distrito, sus vecinos, toma cartas en el asunto con proyectos, iniciativas y la petición de una visión plural, orientados a la integración de los jóvenes.

R.: Efectivamente. Cuando una persona sufre el agravio permanente, por algún asunto, se considera socialmente que hay que poner el foco del desprecio o la criminalización, crecer de esa manera genera un comportamiento, evidentemente. Puede ser de rechazo, de agravio hacia los demás o, como están haciendo todas las asociaciones de vecinos y entidades, de convertir eso en un espacio de reivindicación, en una causa para reivindicar de manera legítima sus derechos. Además, generan esa red tupida que contribuye a consolidar esa identidad de barrio y distrito. Pongo como ejemplo las fiestas de barrio, que pusieron en 2022 ese barrio de los años 80. Tenemos que contribuir a visibilizar eso, porque eso hace que cambiemos esa percepción y pongamos en valor el talento, desde abajo hacia arriba. Hay un trabajo importante con los chavales que se está haciendo en esa red de centros, públicos y concertados. No es fácil vivir con ese rechazo permanente. Este Ayuntamiento está reforzando, como no podía ser de otra manera, ese trabajo.

P.: Hablemos de intervenciones. Se acometió una mejora de calles con fondos Feder, se crean nuevos parques con los Next Generation, la zona se beneficia de la construcción de un gran lago artificial, finaliza la rehabilitación del edificio La Madraza… El distrito crece en infraestructuras.

R.: Efectivamente. Hay una diferencia entre intervenciones eventuales y estructurales. Eso es estructural. Que, con fondos Edusi y en colaboración con la Diputación, se dignifique el barrio remodelando uno de sus principales emblemas, como es el Parque 28 de Febrero, es una necesidad y una obligación por parte de las administraciones. Es una actuación estructural para dignificar al barrio. Me voy ahora a los fondos Next Generation, donde, dentro del marco ‘Granada Respira’, vamos a extender las intervenciones, como no puede ser de otra manera, al distrito Norte. Vamos a ubicar una zona de recreo, esparcimiento, uso y disfrute en una parcela, que va a contribuir a ese cordón medioambiental que queremos hacer hasta el distrito Genil, por todo el perímetro de Granada. Pero queremos ir más lejos: en la parte del vertedero, que está en el tramo del río Beiro, queremos que haya otro espacio de uso y disfrute, y una conexión por el río hasta la sede de Tráfico. Se trata de generar un reclamo para que vecinos de otros distritos o el área metropolitana tengan la posibilidad de entrar allí y ver que el Norte es un distrito como cualquier otro, en el que se pueden aprovechar la multitud de recursos. Con esa visión estructural, el propio Ayuntamiento cede un terreno en la zona de Las Azulejeras para la construcción de un centro de salud. De eso se trata, de que generemos servicios para consolidar la propia población en el distrito y esté al mismo nivel del resto. Una cuestión de equidad, que no de igualdad. El distrito Norte, en según qué casos, está en la casilla ocho de salida, el último, y hay que compensar para evitar ese agravio permanente. Ahora, hablo también de los presupuestos de la ciudad. Se han incrementado partidas que tienen que ver con la limpieza viaria, la recogida de residuos, parques, jardines y mobiliario. Y vienen retos por delante, van a seguir convocándose proyectos europeos. Uno de nuestros grandes objetivos va a ser exportar el modelo de Santa Adela al distrito Norte, rehabilitar viviendas dentro del propio distrito, siguiendo en esa línea de dignificación. No se trata de ir actuando de manera eventual, sino de planificar.

"Uno de nuestros grandes objetivos va a ser exportar el modelo de Santa Adela al distrito Norte; hay un compromiso de hacer una propuesta de actuaciones y planificarlas durante 2022 y 2023"

P.: Hablando de presupuestos, ¿qué inversión hay proyectada para ejecuciones en la zona Norte?

R.: Los presupuestos no están territorizados, no hay partidas presupuestarias para cada uno de los distritos, sino que va a servicios. Lo que sí se hace es un diagnóstico de necesidades. En el mantenimiento de jardines, uno de los territorios prioritarios es el distrito Norte, que se va a llevar buena parte del incremento de esa partida. Las modificaciones presupuestarias son consecuencia de las necesidades, y muchas de estas se ubican en el distrito. Con lo cual, y sin tenerlo cuantificado, se prevé que una parte importante del presupuesto se la llevará el propio distrito Norte, más allá de las partidas que estén vinculadas con proyectos Europeos o con posibles actuaciones como, por ejemplo, la construcción del centro de salud. Es una pregunta que nos traslada la Junta Municipal de distrito. Hay un compromiso que hemos adquirido el propio alcalde y yo mismo, con la Junta Municipal de distrito y las asociaciones de vecinos, de hacer una propuesta de posibles actuaciones e intervenciones, para que ellos nos hagan modificaciones, si así lo consideran, y planificarlas durante el año 2022 y 2023.