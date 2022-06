El comité de Rober rechaza la última propuesta de la empresa y se mantiene la huelga de este miércoles

La convocatoria de huelga de autobuses urbanos prevista para este miércoles, 15 de junio, sigue en pie después de que el comité de empresa rechazara la última propuesta de Transportes Rober. Ambas partes continuaron las negociaciones durante la jornada de este lunes, con el objetivo de desbloquear la situación y llegar a un acuerdo que permita la desconvocatoria de la huelga prevista.

La empresa planteó una propuesta final, "que mejoraba la anterior y es absolutamente razonable en un contexto económico con tanta incertidumbre como el actual y responsable con los recursos económicos de la ciudad", ha asegurado en un comunicado. Esta, no obstante, volvió a ser rechazada por la representación de los trabajadores.

La propuesta, como indica la empresa, consistió en un incremento salarial fijo del 6,6% en dos años (3,3% en 2022 y 3,3% en 2023), y si el segundo año el IPC acumulado superase el 6,6%, la diferencia entre el resultado de aplicar el 85% del IPC acumulado y el 6,6% se aplicaría a las tablas salariales del año 2023. Otras mejoras importantes que se han ofrecido han sido: pasar el Plus de perceptor al salario base; un incremento del salario base de los revisores de 60 €/mes. (30 €. 2022 y 30 €. 2023); un incremento del Plus de nocturnidad para el personal de noche de taller de 80,5 €/mes a 105 €/mes; y un incremento en tablas salariales de 20 € en el Plus de transporte en 2024, además de otras mejoras sociales y de condiciones de trabajo de la plantilla.

"A pesar de lo atractivo de esta nueva propuesta, el Comité de Empresa ha continuado manteniendo inamovibles sus posiciones iniciales, con lo que resultó imposible llegar a ningún acuerdo. Ante ello, la dirección de la empresa espera y confía en que la plantilla pueda reflexionar y analizar en detenimiento esta nueva propuesta pueda ser finalmente aceptada", sostiene Transportes Rober.

"La dirección de Rober reitera sus disculpas a los usuarios por las molestias e inconveniente que este paro les pueda ocasionar y les informa que mañana operarán unos servicios del 30% del número total de autobuses que prestan servicio habitualmente en horas punta (de 07.00 a 09.00 y de 19.30 a 21.30) y el resto del día un autobús por cada línea con el horario de comienzo y finalización de las jornadas habituales", concluye.

Preocupación de la Confederación Granadina de Empresarios

La Confederación Granadina de Empresarios ha expresado hoy su preocupación por la huelga del Transporte Público de Granada después de que las negociaciones mantenidas en el día de ayer entre la dirección de la empresa y el comité finalizaran sin acuerdo.

El Comité Ejecutivo de la organización ha hecho un llamamiento a las partes para que pongan fin al conflicto desde la sensatez y la generosidad y atendiendo a la lógica de un momento especialmente complicado para toda la sociedad granadina.

Sin embargo, los empresarios sí han querido respaldar expresamente a la dirección de Transportes Rober. La CGE ha valorado la flexibilidad de la nueva dirección de la empresa a la hora de presentar sucesivas propuestas al comité de empresa, "siempre dentro de una posición que está teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos de Granada que no pueden asumir, vía impuestos o vía tarifas, un incremento del coste del servicio como el que implicaría las peticiones del comité".

Junto a ello, la CGE ha defendido "la estrategia de moderación de los incrementos salariales" que está definiendo la posición de la dirección de Transportes Rober durante el conflicto.

Ante un escenario de elevada inflación, la organización empresarial considera que las posturas sindicales de máximos e inmovilistas son absolutamente inasumibles. "En estos momentos, acordar subidas salarias vinculadas al IPC es suicida para el tejido empresarial granadino y tendría un coste social enorme".

Desde esas premisas, la CGE ha reiterado su petición a las partes de que alcancen lo más rápidamente un acuerdo que no sea lesivo para la ciudad de Granada y que mantengan una moderación de los incrementos salariales.