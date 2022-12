Juan Antonio Bernier recibe el I Premio Internacional de Poesía La Herradura Paulino Álvarez

El poeta cordobés Juan Antonio Bernier recibió en la noche de este viernes, de manos del teniente de alcalde de La Herradura, Daniel Barbero y el presidente de jurado, Andrés Cárdenas, el galardón correspondiente al I Premio Internacional de Poesía La Herradura Paulino Álvarez, convocado por la Tenencia de Alcaldía de La Herradura y el Ayuntamiento de Almuñécar, dotado con 1.500 euros y placa, por el poema 'Lección de Ruiseñor'.

El acto tuvo lugar en el auditorio Diego Martínez del Centro Cívico de La Herradura, con la presencia, además de Daniel Barbero y Andrés Cárdenas, de los componentes del jurado: Tomás Hernández, Reinaldo Jiménez, Pepa Merlo, Almudena Rubio y Álvaro Salvador. Precisamente, fue Salvador quien destacó "la calidad y pulcritud del poema ganador, 'Lección del ruiseñor'". "Se trata de un poema dividido en tres partes y seis estrofas que, a pesar de su brevedad, alterna endecasílabos con heptasílabos y pentasílabos de un modo brillante. Si en vez de dieciocho versos tuviese ciento ocho, se podría hablar de una silva, pero lo cierto es que se trata de un poema magistral", indicó Álvaro Salvador en nombre del jurado.

"Para el jurado no solo habla el poema desde la tradición por su forma, sino muy precisamente por el tema central que defiende desde el título: Ovidio, William Shakespeare, Garcilaso, nuestro vecino Espronceda, Coleridge, Oscar Wilde, Andersen, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y, sobre todos, John Keats, con su famosa Oda. En todos ellos, señalan, el ruiseñor de algún modo alude a la belleza, la belleza del canto que consuela frente a los males del mundo, como una clavícula, como una pequeña llave que abre el corazón de los seres humanos”, dijo Álvaro Salvador.

Emoción

Juan Antonio Bernier (Córdoba, 1976) tras recibir el galardón manifestó que "unir el apellido de Bernier y Paulino Álvarez es algo interesante". "Para mí supone una gran emoción porque percibo la emoción que suscita el recuerdo de Paulino. Eso me traspasa. Por otra parte al tratarse de un premio internacional y con un jurado tan excepcional de componentes con una trayectoria admirables me hace sentir muy orgulloso y me hace sentir pequeño porque me recuerda mi humildad comparado con la grandeza de los miembros del jurado, así que es todo un honor".

Fue el teniente de alcalde, Daniel Barbero, el que, tras felicitar al ganador, destacó la trayectoria profesional y literaria de Juan Antonio Bernier. "Es licenciado en Filología Hispánica, ha trabajado como lector de español en la Universidad de Sofía (Bulgaria), como colaborador en el Instituto Cervantes de esa misma ciudad y como director de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba", dijo Barbero.

Bernier ha publicado los libros de poemas 'Así procede el pájaro' (Valencia, Pre-textos, 2004), por el que recibió el premio Ojo Crítico de RNE en 2005; 'Árboles con tronco pintado de blanco' (Valencia, Pre-textos, 2011) y 'Letra y nube' (Valencia, Pre-textos, 2017). Entre 2004 y 2011 fue codirector literario del encuentro internacional de poesía Cosmopoética (Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2009).Sus libros más recientes son 'Breves erizos verdes', '50 consideraciones antes de escribir un poema' (Córdoba, Cántico, 2020) y 'Fruto previo' (Valencia, Pre-textos, 2021, I Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona)”, destacó el edil herradureño, quien recordó que en esta primera edición se presentaron un total de 205 trabajos, la mayoría procedentes de España pero también se recibieron desde Colombia, Argentina, Alemania, Inglaterra y Francia

Recuerdo

En el acto de entrega de galardón, donde actuaron el Coro Cosas Nuestras, el Dúo Anavi y Pedro y el cantar flamenco Juan Pinilla, con la guitarra de David Caro, presentado por Mariló Joya, Reinaldo Jiménez fue en encargado de recordar y destacar la figura de Paulino Álvarez, un gallego residente en La Herradura que impulsó, a través de la Asociación Amigos de La Herradura, el premio de poesía que llevaba el nombre el nombre de este colectivo. Hasta en trece ocasiones se convocó y falló este concurso literario que proyectó la actividad cultural local con gran éxito de acogida a tenor de la participación y los destacados escritores galardonados.

Paulino Álvarez falleció de forma repentina el 18 de febrero de 2019. Su muerte 'frenó' el certamen poético que ahora la Tenencia de Alcaldía de La Herradura quiere volver a recuperar y dar continuidad con este Premio.