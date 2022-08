Granada, fuente de inspiración para la nueva generación de escritoras

Granada siempre ha sido una ciudad de literatura, no sólo por los escritores a los que ha visto crecer, desde Ángel Ganivet hasta Federico García Lorca, sino también por haber dejado huella en autores de numerosas épocas y países como Washington Irvin, Juan Ramón Jiménez o Malcom Lowry. La ciudad de la Alhambra, con sus calles, paisajes y gente, ha inspirado y protagonizado cientos de historias a lo largo de los años. Se estima que el lugar ha sido mencionado en más de 58.000 obras de los últimos 120 años.

Desde 2014, Granada es la primera ciudad en lengua española en convertirse en 'Ciudad de Literatura de la Unesco'. Y no es para menos, es un importantísimo centro de producción de actos literarios, recitales poéticos, presentaciones de libros, mesas redondas, encuentros de escritores, ciclos, jornadas o seminarios. Además de contar con numerosas editoriales literarias independientes.

Este furor literario ha continuado hasta nuestros días, donde multitud de escritoras ven en Granada su musa en la que inspirarse y seguir cautivando a los lectores con el don de la escritura.

'Las niñas salvajes' de May R. Ayamonte, una novela negra en los callejones del Albaicín

May R. Ayamonte es una joven escritora que lleva publicando novelas desde los 12 años. Instaurada en la literatura juvenil, este año decidió dar el salto a la literatura adulta. "Necesitaba un cambio porque yo misma he crecido y necesitaba que mis personajes y mis tramas crecieran conmigo", asegura.

Después de 14 años de la publicación de su primera obra, May ha publicado recientemente ‘Las niñas salvajes’, una novela negra en la que una periodista en horas bajas recibirá la noticia de que un cuerpo sin vida ha aparecido en el Albaicín.

La joven ya experimentada autora vive en Granada desde hace seis años y se ha criado entre Ayamonte (Huelva) y la ciudad granadina. May dice conocer el Albaicín como la palma de su mano y quiere “darle el espacio" que cree que se merece en narrativa y demostrar que la novela negra también puede ambientarse en nuestra tierra. “Es una ciudad mágica, con una carga patrimonial importante y una gran herencia cultural”, apunta.

Sobre el hecho de haber empezado a escribir tan joven, May dice que es “un arma de doble filo” ya que no siempre se toman en serio a los autores jóvenes y dice vivir en una “constante lucha por tener que demostrar" que lo que hace es "literatura adulta”.

Uno de sus secretos para crecer como autora es participar en festivales de novela negra, ferias del libro e impartir charlas, tanto por la promoción que estas suponen como por funcionar como “grandes espacios donde aprender y compartir”.

Elena Pimentel, poesía y reflexión desde el Sacromonte y Montefrío

Originaria de Montefrío, Elena Pimentel sigue el camino de poetas como Lorca. "Crecer en un pueblo lleno de belleza, tanto en sus rincones llenos de historia como en sus parajes naturales, ha sido un regalo que estoy convencida que ha sido el mejor escenario para comenzar a caminar entre letras", asegura. Desde hace años vive en Granada y su fuente de inspiración no está muy alejada del de la autora anterior. "Me gustaría destacar los rincones que siempre me han maravillado, son aquellos lugares llenos de naturaleza muy cerca de la Alhambra como son el Carmen de los Mártires, el bosque de la Alhambra y el Sacromonte. Poder sentir la belleza es inspiración para escribir unos versos, plasmar una reflexión sobre la vida o crear nuevos lugares lejanos, pero que siempre tendrán la esencia de Granada", señala.

Su libro 'Tiempo, amor y vida' es, en sus propias palabras, "mi propio viaje que gira en torno a lo que creo, sueño, vivo y amo". La obra es un camino de reflexión, que invita al lector a conocerse mejor y hacer un viaje a su interior.

Como en muchos otros casos, Elena Pimentel comenzó a escribir en el certamen literario de su pueblo a los 12 años. "Esta experiencia me ha ayudado a nacer y a abrazar esta parte de mí, además de descubrir mi pasión por la escritura", afirma.

Respecto a las oportunidades de edición y publicación comenta lo siguiente: "No es fácil encontrar un lugar en el mundo literario, estoy convencida de que hay mucho talento en autores noveles, pero no siempre se encuentran las oportunidades para publicar o a veces uno no se atreve a dar este paso".

"Tuve la oportunidad de publicar en una editorial (Azimut) que da muchas ventajas, a la hora de la distribución y difusión, sin embargo, creo que la autoedición tiene otras condiciones que según el momento y la persona, pueden ser muy favorables", asegura Elena Pimentel.

Adina Alexandrescu, de Rumanía a Granada

Adina nació en Iaşi, Rumanía. A los 25 años empezó a escribir su más reciente novela 'En busca del amor', pero creyendo que no había experimentado lo suficiente decidió dedicarse a viajar. Finalmente, regresó a España, el país que más le enamoró. "También de las calles y la arquitectura de Granada. En las últimas vacaciones, conocí a mi marido, decidimos casarnos en Granada y tenemos una niña maravillosa. Granada para mí es la ciudad del amor", resalta.

Con todas estas experiencias vividas, Adina reanudó la escritura de su última novela, una obra adulta en la que está muy presente la critica social, abordando temas como la ludopatía, la trata de blanca, la drogadicción o el crimen. Todo ello basado en historias reales. "Historias que me han contado en mis viajes, que pertenecen a mis familiares, como, por ejemplo, el caso de ludopatía de un primo de mi marido. La drogadicción también en España es muy frecuente. A otro familiar mío le ha pasado que después de usar sustancias estupefacientes ha tenido esquizofrenia. La trata de blancas es un caso muy frecuente en Rumanía, que pasaba anteriormente cuando la mafia rumana las robaba y las traía a España", explica.

Conseguir publicar una obra en una editorial no es tarea fácil y recientemente muchos autores deciden optar por la autoedición. "Cuando escribí el libro, no sabía nada del mundo editorial y literario español. Buscando en internet, encontré varias opciones sobre si podía elegir editorial o ir a Amazon directamente, que antes de ser plataforma de venta era una editorial. El mundo editorial pedía demasiado dinero y publicar con Amazon es gratis. Cuando he sacado la novela, automáticamente los rumanos que viven en España y mis conocidos me han apoyado", comenta.