Roger Lamesa: "Debemos estar muy orgullosos de lo que ha hecho el equipo"

El entrenador rojiblanco, Roger Lamesa, y la lateral diestra, Alba Pérez, han analizado la derrota por 0-3 en la Copa de la Reina que les ha dejado a un paso de la 'Final Four'. 'Orgullo' es la palabra más repetida por ambos tanto en el balance del partido como del desempeño del equipo en este torneo del KO que les ha permitido alargar el sueño hasta los cuartos de final. También han querido destacar el ambiente en Los Cármenes en este partido celebrado en el Día de la Mujer donde se han congregado más de 6.000 personas para animar al equipo local y donde las futbolistas han cumplido su sueño de niñas: jugar un gran partido en un gran escenario. Orgullo e historia es el poso de este Granada, que pese a la eliminación, se ha dejado todo en la competición y ahora se centra ya en la competición doméstica donde el premio no es menor: hay nada más y nada menos que un playoff de ascenso a la Primera División femenina en juego.

Valoración del encuentro. ¿Final cruel? "El resultado ha sido cruel, pero hay que ser realistas. Felicitar al Atlético primero por su gran partido, por su clasificación y desearles la mayor de las suertes para esa 'Final Four'. Han demostrado la grandeza de este club. Nos han respetado desde el primer minuto hasta el último. Sabíamos lo complicado que era nuestro adversario de hoy. Sabíamos que el camino recorrido en esta Copa ya era un gran premio y un bagaje que nos ha permitido ser competitivas. El equipo lo ha intentado desde el primer minuto hasta el último. Era un adversario de gran nivel que no basta solo con el corazón. Hay que estar muy orgulloso de la respuesta de nuestras futbolistas".

¿Se ha demostrado que este Granada tiene nivel para competir en Primera? "Nuestras jugadoras tienen mucho nivel para todo lo que se propongan. Hemos competido muy bien ante un rival de Primera División y también en un contexto de partido único. Entonces, una competición como la Liga F con 30 jornadas es otro contexto muy distinto. Demuestran una gran competitividad. No dudo que el equipo está preparado para competir en Primera División por el día a día que llevan estas futbolistas, que les lleva a estar en un gran nivel".

Gol del Atlético, ¿psicológico? "Es difícil valorarlo, porque son futbolistas muy resilientes. Están acostumbradas durante la liga, durante la competición no solo en el juego, sino fuera del fútbol hemos recibido golpes complicados de los que el equipo ha tenido que irse reponiendo. Entonces, el equipo ha respondido muy bien. Es cierto que en ese momento la forma en la que se ha dado, por la posibilidad de reacción... Pero el equipo ha respondido a buen nivel. Sobre todo identificar dónde podíamos poner ese bloque y su superioridad intentar por lo menos contrarrestarla. En los primeros minutos el Atlético ha respondido a muy buen nivel. Sabíamos que el adversario, incluso sus individualidades, podían generar muchísimo fútbol. No ha sido tanto el factor psicológico, sino la manera en la que ha llegado. En la segunda parte el equipo también ha dado la cara, por supuesto, con una gran carga física a la que obligaban que te condicionaba muchísimo a que esas presiones fueran al máximo nivel".

Ambiente en Los Cármenes. "Récord histórico de asistencia en un partido del Granada Femenino en Los Cármenes y estoy seguro que no va a ser la última, porque el Granada se ha volcado con el equipo femenino. Nos han permitido disfrutar de estas instalaciones, de este estadio. Primero agradecer al club por facilitarnos el día a día de trabajo. Y qué decir de la afición, ver a tanta gente animando al equipo femenino, sobre todo, ver los rostros de las niñas, de los colegios animando. Y al final del partido lo que se ha sentido con toda la gente deseando autógrafos, fotos... Creo que es un paso firme y, que además sea en esta fecha y poquito a poco estamos trabajando para que este Granada reciba el premio que está recibiendo con el femenino. Un equipo que lleva tantos años remando sin cesar. Y creo que el día de hoy lo debemos recordar como histórico tanto por la entrada como por lo vivido con las futbolistas y la afición".

No se ha conseguido hacer daño ni mediante la posesión ni al contragolpe. "En la primera parte sí hemos tenido lo que necesitábamos. Ha habido momentos en los que hemos podido tener el balón más de lo esperado contra un equipo que está peleando por ganar la Copa de la Reina, por entrar en Champions. Entonces ha habido fases del partido donde nos hemos podido defender muchísimo con balón. Tener zonas con superioridad nuestra, que no nos han asustado iniciando desde atrás, porque entendíamos que esa superioridad incluía ayudar a defender con balón. Y en ocasiones hemos podido encontrar esos espacios. Entonces el equipo sí ha cumplido su objetivo, pero también sabíamos que los espacios que iba a dejar el Atlético iban a ser reducidos. Ellas en transición han tenido a Sonia Majarín a un nivel altísimo y que esas transiciones con balón fuesen con muchísima fluidez y porque el cansancio tampoco permitía mucho más. No hemos perdido personalidad, lo mismo que hacemos en liga, hemos podido hacerlo hoy, pero no por querer tener el balón o no sino porque entendíamos que era lo que nos pedía el partido. Hemos sabido resistir también, pero al final el resultado manda y debemos estar muy orgullosos de lo que ha hecho el equipo en muchas fases de juego".

Cómo ves al equipo físicamente y anímicamente. "Físicamente lo dije hace unos días. Primero, tenemos la suerte de contar con las instalaciones que tenemos, los servicios médicos. Nuestras fisios, Raky, Bea, Antonio, el preparador físico, son gente muy trabajadora y que conoce muy bien a las futbolistas. Todos esos ingredientes nos van a permitir estar lo mejor posible a nivel físico. No hay que olvidar que llevamos un final de temporada con cinco partidos de Copa y de esos cinco cuatro contra equipos de Primera. Entonces hay que valorar todo eso y que el Granada Femenino no está acostumbrado a ese ritmo tan impresionante, pues obviamente pasa factura. También esto permite a nivel táctico crecer y hay que recuperar el nivel físico que toca para el fin de semana. El factor psicológico, por supuesto que va a costar, porque las futbolistas venían con la adrenalina a tope. Tenían ilusión hoy por ganar, por pasar la eliminatoria y por supuesto que el equipo va a tener que adaptarse a no pensar tanto en la jornada intersemanal, aunque cueste. Y estar lo mejor preparadas para el Oviedo, sabiendo que no es un golpe moral, sino de ilusión".

¿Ese orgullo de lo hecho en Copa ayuda para afrontar la recta final por el playoff? "El vestuario estaba un punto desanimado, porque tenían mucha ilusión estas futbolistas. Sabían del nivel de la cita, pero tenían mucha ilusión. Y esa ilusión que han transmitido durante tanto tiempo la han sabido canalizar. No es fácil no desviar el foco sabiendo que te vas a enfrentar a equipos de tanto nivel y han sabido hacerlo. Y eso es lo que tenemos que pensar de cara al fin de semana. Ahora toca otro grande de la categoría. Creo que llevábamos mucho tiempo pensando en lo que nos podía deparar este día, es un día señalado con el que todas ellas habían soñado desde pequeñitas como esta niña que deseaba jugar al fútbol y lo ha dado todo en este estadio hoy. Sobre todo un homenaje a esa niña pequeña que estaba con la ilusión en su pueblo, en su barrio o colegio y que pensaba en darle patadas al balón rodeada de otras niñas. El camino de la Copa de la Reina hay que saber llevarlo ahora para trasladarlo a la competición doméstica".

Alba Pérez "Siempre lo decimos y lo seguiremos diciendo, animamos a las 6.000 personas que han estado hoy en Los Cármenes a que vengan también a la Ciudad Deportiva, porque el partido sigue siendo de la misma importancia y las jugadoras seguimos siendo las mismas"

Valoración de todo lo vivido hoy, ¿injusto? "Lo afrontamos con muchísimo orgullo. Muy orgullosas del trabajo realizado. Se ha visto realizado todo el trabajo que llevamos detrás. La valoración general de staff y jugadoras es de orgullo. Nos hemos dejado la piel por este escudo. Haber tenido la posibilidad de jugar ante unas 6.000 personas. En mi vida me hubiese podido imaginar vivir un partido tan bonito como el de hoy. Tanto yo como mis compañeras pensamos en esas niñas pequeñitas que soñaban con estar en un día como el de hoy y solo podemos decir que nos sentimos muy orgullosas".

Ambiente, ¿presión añadida? "No hay presión añadida, todo el contrario. La verdad es que sentir el calor de la grada, de las más de 6.000 personas que han estado hoy en el partido ha sido espectacular. De pequeña soñábamos con vivir algo así. Siempre pedimos a la gente que venga a vernos, que vengan más, porque de verdad que el calor de la grada es incalculable. Aunque parezca que no se nota muchísimo. Y siempre lo decimos y siempre lo seguiremos diciendo que pedimos por favor a las 6.000 personas que han estado hoy en Los Cármenes vengan también a la Ciudad Deportiva a animar, que vengan a seguir sumando, porque al final es gracias a esas personas que nos siguen en el día a día también. De verdad, de corazón que necesitamos que vengan a la Ciudad Deportiva el fin de semana contra el Oviedo, porque el partido sigue siendo de la misma importancia, porque las jugadoras seguimos siendo las mismas y necesitamos ese apoyo".

Balance de la Copa y cómo puede ayudar a la lucha por el playoff. "Llegar a cuartos para nosotras ya era un sueño. Ni siquiera nos podíamos imaginar llegar hasta donde hemos llegado. Es un sueño hecho realidad poder disputar un partido contra uno de los mejores equipos de la Liga F e incluso a nivel mundial. El Atlético de Madrid tiene muchísima historia y habernos podido enfrentar a ellas en Copa de la Reina es algo espectacular. Sí es verdad que nos hubiese gustado poder alargar más ese sueño y poder llegar a clasificarnos a la 'Final Four', pero bueno, así es el fútbol, así es la vida y tenemos que centrarnos en la liga".