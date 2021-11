Granada experimenta en octubre un leve crecimiento en sus datos del paro

Granada registra una nueva subida de los datos del paro por segundo mes consecutivo. El crecimiento ha sido de 1.353 personas, un 1,61%, y el guarismo se sitúa en 85.370 desempleados según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Empleo y Economía Social.

El total de ciudadanos inscritos en el paro es menor que el de hace un año, cuando superaba las 100.000 personas inscritas (103.789). El sector servicios ha sido el más castigado con la pérdida de 572 empleados, seguido del colectivo de personas que buscan su primer empleo (383), agricultura (308), construcción (46) e industria (44). Durante octubre se han realizado en Granada un total de 40.750 contratos, 5.343 más que en el mismo mes del 2020 (35.407), pero un 94,33% han sido temporales.

Valoraciones de los sindicatos

Desde UGT Granada se ha querido recordar que estos datos no favorecen la recuperación, "que debe acompañarse de empleo de calidad y subidas salariales". Juan Francisco Martín, secretario general de la organización en la provincia, ha manifestado que cualquier pequeña subida implica "repercusiones dramáticas" para la economía doméstica de muchas familias. "La política económica sigue sin apostar por la necesaria diversificación sectorial, cuestión fundamental para, de una vez por todas, erradicar la pobreza y las desigualdades sociales de nuestra provincia", ha recalcado. Por último, Martín ha hecho hincapié en "la importancia de derogar la reforma laboral, para que miles de trabajadores y trabajadoras granadinos no tengan que estar cambiando de contrato todos los meses".

Desde la Confederación Granadina de Empresarios se habla de "sensaciones agridulces", pues si se ha valorado de forma positiva el aumento de la afiliación pese a la subida del paro. “Granada no puede participar del optimismo general”, ha lamentado la secretaria general de la CGE, María Vera, que recuerda que a nivel nacional, por primera vez en 46 años, el paro sí que ha bajado en octubre. “Nuestro mercado de trabajo, sin embargo, no ha sido capaz de romper con la tradición. En Granada, octubre siempre es un mes malo para el empleo, y este año no ha sido diferente”, ha señalado.

Datos andaluces

El paro ha subido en Andalucía en 8.600 personas en el mes de octubre, lo que implica un incremento del 1,07% que sitúa en 809.410 la cifra de los registrados en los servicios públicos de empleo, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con estas cifras, Andalucía lidera la subida del paro a nivel nacional, seguida de Baleares (+2.653), Castilla La Mancha (+2.611) y Murcia (+2.271). Por el contrario, las comunidades donde más ha bajado el paro son Madrid (-9.852) y Canarias (-5.242). En términos interanuales, el paro ha bajado en 155.997 personas en el décimo mes de 2021, lo que representa una bajada del 16,16% respecto al mismo mes del año anterior.

Por sectores, el paro solo ha descendido en la construcción (-591), mientras que ha subido en el resto: agricultura (1.192); industria (39); servicios (5.677) y el colectivo sin empleo anterior (2.283). Por sexos, de los 809.410 desempleados registrados en Andalucía, la mayoría es femenino, con 482.571 mujeres, mientras que la cifra de 326.839 se corresponde con hombres que se encuentran en situación de desempleo.

Cifras nacionales

El número de parados registrados a nivel nacional en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 734 desempleados en octubre, su primer retroceso en este mes desde 1975, primer año del que hay registros, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha calificado el dato de "excepcional". La Seguridad Social ganó en octubre una media de 159.478 cotizantes respecto al mes de septiembre, lo que situó el número total de ocupados en 19.662.163 cotizantes

El Departamento que dirige Yolanda Díaz ha destacado además que, con la caída de octubre, el desempleo suma ocho meses consecutivos de descensos, acumulando en ese periodo una reducción de 751.721 parados, otra situación "inédita" en los registros.

Trabajo recuerda además que en octubre del año pasado el paro subió en casi 50.000 personas, mientras que en el mismo mes de 2019 aumentó en casi 98.000 desempleados. Con el descenso de octubre, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el mes la cifra de 3.257.068 desempleados, su menor cifra desde febrero de 2020 (3,24 millones), justo un mes antes de declararse la pandemia del Covid.