Llega a Granada la solución a los excedentes de alimentos en forma de aplicación

Según el último informe publicado por la Federación Española de Hostelería, nuestro país desperdicia 7,7 millones de toneladas de alimentos al año y al menos un 12% (unas 840.000 toneladas) pertenecen al sector hostelero. Esto significa que, cada día, kilos de comida perecedera, ya sea cruda o cocinada, no pueden destinarse a los bancos de alimentos y por tanto acaban en las basuras de todo el país.

El próximo 15 de junio llega a Granada la feria, más conocida como el Corpus entre los granadinos, y el volumen de consumo, producción y por tanto, desperdicio de alimentos, se verán incrementados significativamente. Son varias las soluciones que se han planteado al respecto: desde ofrecer menores cantidades, hasta reducir el número de servicios. Sin embargo, ninguna de estas parece una opción factible en época de fiesta, pero aún existe una alternativa posible.

La aplicación Too Good To Go llegó a España hace un año con un mensaje claro: “El desperdicio de alimentos es un problema social pero también medioambiental”. Carlos García Padilla, encargado de comunicación de la empresa, destaca que cada año 1/3 de la comida producida a nivel mundial se desperdicia, lo que supone que un 28% de la tierra destinada a uso agrícola se utilice para producir alimentos que finalmente acabarán en la basura. “El 8% de los gases de efecto invernadero proceden al final de estos desperdicios”, señala este, queriendo destacar así la labor de la iniciativa en estos aspectos.

La app surgió en Copenhague en 2016, después de que un grupo de amigos que cenaban en un buffet vieran como todos los excedentes del día se tiraban a la basura. Esto ocurre debido a que este tipo de establecimientos tienen prohibido reutilizar dichos alimentos en las jornadas siguientes y, tras preguntarse qué ocurriría en los restaurantes, hoteles y bares del resto del mundo, decidieron crear esta iniciativa que actualmente funciona en 11 países de la Unión Europea.

“En España nos encontramos en 15 provincias oficialmente”, indica García Padilla que explica que, si bien su plan de expansión no ha alcanzado todavía la totalidad del país, son muchas las ciudades en las que un pequeño número de comercios se han puesto en contacto con ellos de forma independiente. “En sitios como Granada o Córdoba han contactado algunos locales con nosotros directamente” señala, y añade que en muchas ocasiones el interés se suscita a raíz de alguna entrevista en radio o televisión “o por el boca a boca entre negocios”.

Hasta la fecha, solamente tres establecimientos forman parte de esta iniciativa en nuestra ciudad, pero los requisitos para participar son mínimos: deben ser comercios dedicados a la alimentación (hoteles, restaurantes, panaderías, fruterías, etc.) que tengan problemas con los excedentes al finalizar el día.

Cabe destacar que, como indica el encargado de comunicación, Too Good To Go no se presenta como un obstáculo frente a las ayudas que puedan darse a bancos de alimentos o comedores sociales, sino que quieren ser “un complemento a estas soluciones”. Padilla explica que “existen problemas de logística” que en ocasiones impiden que los locales más pequeños puedan realizar diariamente dichas donaciones por falta de personal o de capacidad. Ante este problema, la aplicación plantea que, si estos solo pueden entregar sus excedentes a las asociaciones “una vez por semana” puedan contar con ellos como una “alternativa” para que “no se pierda el resto de la comida”.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es muy sencillo, cada usuario accede a la aplicación móvil desde la que será geolocalizado y donde se le mostrarán los establecimientos más cercanos que formen parte de la iniciativa. Una vez seleccionado el local, podrá ver cuántos packs se encuentran disponibles y en qué horario podrá recogerlos. Normalmente, la entrega se realiza tras finalizar los turnos o después del cierre y siempre será en el mismo negocio, con el fin de reducir las emisiones producidas por los envíos a domicilio.

Los paquetes son siempre sorpresa puesto que “los comercios no saben qué alimentos excedentes tendrán al final del día”, explica Carlos García. Asimismo, el tamaño de los mismos dependerá del comercio, de la cantidad y del valor real de estos. Lo que significa que, si por ejemplo el precio real del sobrante diario son 12€, los usuarios podrán adquirilo por 4€ a través de la aplicación y lo que recibirán a cambio será un producto cuyo peso y valor será el que correspondería con el coste inicial.