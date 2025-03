Granada entra en la cuenta atrás para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones

La Zona de Bajas Emisiones será una realidad en Granada en apenas quince días. El próximo 1 de abril se producirá la entrada en vigor de las diferentes restricciones que esta medida establece en el acceso de vehículos a la capital. Una nueva realidad que ya ha generado más de una polémica, especialmente, entre los municipios del área metropolitana.

La ZBE es una medida de implantación obligatoria para aquellos municipios con más de 50.000 habitantes que cuenten con unos niveles altos de contaminación. Una situación en la que se encuentra Granada ya que cuenta con más de “30 días al año en la que la calidad del aire es mala” tal y como señaló Jorge Saavedra semanas atrás. Importante señalar que esta restricción se produce única y exclusivamente en la capital ya que es una medida impulsada por el Ayuntamiento de Granada y, por lo tanto, solo puede legislar sobre su territorio.

Con su entrada en vigor, los vehículos que sí podrán acceder a la capital serán aquellos que estén censados en Granada, independientemente de su distintivo ambiental y los que, aun sin estar censados, cuenten con las etiquetas B, C, Cero y ECO. Por lo tanto, todos aquellos vehículos censados fuera de Granada capital y que no cuenten con estos distintivos, es decir, anteriores a 2001 en el caso de ser de gasolina y anteriores a 2006 si son de Diesel, no podrán entrar en la ciudad.

La infracción de estas medidas conllevará una serie de sanciones, unas “multas” que en principio debían imponerse desde el próximo 1 de abril, pero que finalmente entrarán en vigor a partir del próximo 1 de octubre, tal y como anunció la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el pasado 12 de marzo. Con esta ampliación del futuro “periodo sancionador” se busca “dar más margen a los ciudadanos para tramitar autorizaciones y adaptarse a la nueva normativa”.

Ampliación de las excepciones de la ZBE

Aun con las nuevas restricciones de circulación, habrá algunos vehículos que sí tengan un libre acceso a la ciudad. En la llamada ‘Lista Blanca’ de esta ZBE se encuentran los taxis con licencia en Granada, vehículos de emergencias y servicios públicos esenciales, así como los correspondientes a extinción de incendios,Protección Civil, grúa municipal, Salvamento, ambulancias. Además, se incluyen los correspondientes a transporte público o servicio de limpieza y los utilizados para montajes y desmontajes de actividades lúdicas y culturales.

Esta lista de excepciones se ha ampliado recientemente con la incorporación de vehículos de propietarios con rentas bajas; vehículos cuyos conductores acudan a una citación judicial; vehículos cuyos propietarios tengan un garaje en propiedad en la ciudad; vehículos de personas mayores de 67 años, que obtendrán un permiso que no será transferible y vehículos que accedan a parkings públicos con control de entrada.

Así mismo, los conductores que necesiten acceder a los centros médicos y hospitales de la capital con un vehículo que no esté censado en la capital y que no disponga de las correspondientes etiquetas ambientales podrá entrar en la ciudad siempre que cuente con un permiso que se podrá solicitar junto con la cita médica.

Parkings de borde y refuerzo del transporte público

A partir de la entrada en vigor de la ZBE, el Ayuntamiento de Granada recomienda la utilización de aparcamientos de borde situados a lo largo de la línea del Metro de Granada así como en los diferentes municipios y el uso del transporte público. No habrá restricciones de acceso para ningún vehículo que acceda a esta lista de aparcamientos conformados por los parkings de Méndez Núñez, Hipercor, Luna de Granada, Torres Neptuno, Centro Comercial Neptuno, APK2 Arabial, Serrallo Plaza, Nuevo Los Cármenes, PTS PK2, PTS Méndez Pelayo, PTS Hospital.

A los aparcamientos de borde, todos conectados con las diferentes líneas de autobús y Metro de Granada, se une un refuerzo del transporte público progresivo por parte del Ayuntamiento de Granada. Una de las medidas ya implantadas es la “subvención del 50% en los billetes de autobús y la mejora de la conexión con el metro”. Así mismo, en el plan por mejorar la calidad del aire de Granda también se incluyen medidas como la peatonalización progresiva del centro y la modernización de la flota de vehículos que conforman el transporte público granadino.

Te puede interesar: