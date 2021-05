El ‘dos más dos’ cumple su segundo aniversario con Sebastián Pérez en el centro de los focos

Este miércoles se cumplen dos años de las últimas elecciones municipales en Granada capital. Ni el guionista más inspirado habría escrito el guion de los dos años posteriores a los comicios que depararon la llegada de Luis Salvador a la alcaldía de Granada. Aquel 26 de mayo de 2019 el PSOE fue el partido más votado de Granada, pero las matemáticas y un acuerdo bautizado como el ‘dos más dos’ negaron a Paco Cuenca continuar como primer edil del Consistorio. El epicentro de la inestabilidad de este pacto se personalizó en la figura de Sebastián Pérez, aunque el último en prender la mecha ha sido el concejal naranja Manuel Olivares. El segundo aniversario de aquellas elecciones llega con una rueda de prensa convocada por el expresidente provincial del PP, que comparece a partir de las 11:00 horas de este miércoles en el hotel Meliá para hablar por primera vez tras su dimisión en enero de 2020.

El 15 de junio de 2019, Luis Salvador tomó posesión como alcalde de Granada. En aquel pleno, ya extrañó que Sebastián Pérez no interviniera como voz popular, pues fue César Díaz quien tomó la palabra en aquella jornada. La elección del hotel Meliá por parte de Pérez no es fruto de la casualidad, ya que allí fue donde se gestaron las negociaciones para el desenlace final. En aquel momento hubo intervención de líderes de instancias superiores de ambos partidos.

Las “discrepancias” de Sebastián Pérez con la dirección regional y nacional de la formación celeste fueron su argumento para dimitir como presidente provincial del PP en enero de 2020. Aquel día, Pérez fue más que tajante: “Me he sentido traicionado, mi partido me ha echado, me siento echado”. Meses después, en octubre, renunció a sus cargos en el bipartito PP-C’s. En esta ocasión no relató en persona, pero sí presentó un escrito en la Secretaría General del Ayuntamiento.

El cauce del ‘dos más dos’ nunca ha terminado de llevar aguas mansas, pero la designación de Francisco Rodríguez como presidente provincial del PP abrió una vía conciliadora. Rodríguez no dudó en señalar que renunciaba a la fórmula del famoso pacto debido a las complicaciones que entrañaba. “No quiero perder el tiempo en un debate absurdo cuando hay otras cosas más importantes en esta situación tan adversa”, aseguró en declaraciones realizadas en un directo en red junto al director de GranadaDigital, Juan Prieto.

El penúltimo gran episodio de esta trama lo protagonizó Manuel Olivares. El portavoz del grupo de Ciudadanos en el Consistorio capitalino reconoció la existencia del pacto entre ambas formaciones. No es ningún secreto que la relación entre los dos partidos no pasa por su mejor momento tras las tensas situaciones vividas en Murcia y Madrid. El terremoto político acaecido ha obligado también a salir al paso a Juanma Moreno y Juan Marín, máximos representantes en Andalucía de PP y C’s.

La intervención de Sebastián Pérez este miércoles puede ser un nuevo giro de tuerca en el ‘dos más dos’, que cumple dos años en un punto álgido. El popular puede responder hoy a muchas cuestiones e incluso reclamar lo pactado en 2019. A buen seguro que en el Ayuntamiento se prestará mucha atención a sus palabras.