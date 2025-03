Una Granada dividida: el aborto como motivo de discordia

Granada, como muchas otras ciudades, fue campo de batalla para la propuesta que se esperaba: la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-. Fue el Gobierno de Zapatero quien llevaba esta propuesta en su programa de 2004 pero, 5 años después, en 2009, el Consejo de Ministros aprobó ese nuevo proyecto de ley. Desde ese entonces, e incluso antes, el aborto era un tema de discusión entre políticos, la ciudadanía y la prensa.

Desde ese momento, el ambiente se tensó. Manifestaciones, ponencias, charlas… Fueron muchas las actuaciones de los diferentes bandos respecto al aborto.

Los Pro Vida contaban con diferentes respaldos

Habían muchos granadinos retractores a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 marzo, que se iba a llevar a cabo. Ya en 2009, el 18 de marzo, la asociación hazteoír presentó la 'Declaración de Madrid', que era un documento firmado por más de mil intelectuales que se oponían al cambio de legislación. Según la prensa del momento, los intelectuales que firmaron el manifiesto destacan que "no se ha consultado a nadie de la elite científica que defienda el derecho a la vida desde el seno materno" oponiéndose a las conclusiones de la subcomisión parlamentaria que se creó para modificar la ley del 85 así como de las propuestas del Comité de Expertos convocados por la ministra de Igualdad del momento, Bibiana Aído.

En marzo de 2009, la prensa local granadina recogía la manifestación que se organizó en contra del aborto. Fue en la Fuente de las Batallas donde 2.500 personas, según apuntaba la Policía Local del momento, se reunieron para protestar contra la futura legislación. El ambiente se tensó y hubo intercambios de agresiones verbales entre los partidarios a dicha ley y los disidentes. El acto terminó con la disolución pacífica de las personas a favor de la ley, algunos identificados, ya que no estaba autorizada la concentración. Por otra parte, los disidentes de la ley terminaron el acto con la lectura de un manifiesto respecto a la normativa.

Más de 500.000 personas, según las organizaciones presentes, manifestaron por distintas ciudades del país en la 'marcha por la vida' de septiembre de 2009. Bajo lemas como "vida sí, aborto no", la prensa recoge que se trató de una marcha pacífica en la que participaron familias con niños y hubo música también. Mientras tanto, en Granada se crearon asociaciones pro vida. Muy activas en la red social Facebook, compartían mensajes, planes y encuentros. La película 'Bella' fue compartida, al igual que diferentes concentraciones el 7 de marzo en la Fuente de las Batallas llamada 'Concentración por la vida'. Además, 300 profesores de la Universidad de Granada se adhirieron al manifiesto contra el aborto en octubre de 2009.

Una de las principales caras granadinas en contra del aborto fue el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez. Estuvo sumergido en diversas polémicas que la prensa recogió. Se posicionaba en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que lo llegó a comparar a un "genocidio silencioso".

Detrás del movimiento feminista granadino que logró su acometido

"Principalmente lo que queríamos es que la ley del 85 cambiara y el aborto dejara de ser un delito", con estas palabras resume la actual vicepresidenta 1 de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, el movimiento feminista que se organizó en cada provincia española. En los momentos previos a la Ley Orgánica 2/2010, 3 de marzo, Enguix, que es licenciada en ciencias políticas y sociología por la Universidad de Granada, fue una de las voces de la Comisión Pro Aborto en la ciudad de la Alhambra.

Realizaron ponencias, charlas en institutos y manifestaciones en la ciudad, pero el movimiento no empezó ahí. Desvela que se reabre el mes de marzo de 2007 "a partir de la presentación por parte de la asamblea feminista de Madrid de un estudio que durante los últimos años habían llevado a cabo diferentes organizaciones de la coordinadora feminista estatal sobre qué estaba pasando con el derecho de las mujeres a abortar y sobre la realidad del aborto en las comunidades autónomas", empieza explicando.

Continúa diciendo que algunas clínicas que practicaban abortos empezaron a "sufrir" daños por lo que "la regulación del aborto" volvió al debate social. "A principios de febrero del 2008, se suceden concentraciones en los juzgados de guardia, en los que las organizaciones feministas entregan miles de autoinculpaciones y, a partir de ahí, empiezan a crearse las comisiones por derecho al aborto", recuerda Enguix que fue una de las portavoces de Granada.

Reconoce que, como en cada asociación, cada una tenía sus "límites" pero que tuvieron que "ponerse de acuerdo" para tener un mensaje homogéneo y que "el movimiento siguiera adelante". Explica que les parecía "indispensable" un movimiento feminista que recogiera su punto de vista. Entonces fue en ese momento que se creó la comisión. Realizaron "contra-campañas ante los anuncios de diferentes entidades instituciones y movimientos por vida, manifestaciones de repulsa ante las campañas engañosas en diferentes canales, escritos en prensa escrita mediante cartas al director, envíos de artículos, ruedas de prensa, participación en programas, entrevistas radiofónicas, participación en jornadas", enumera Enguix.

Cree que se consiguieron "más cosas" posteriormente pero entiende que se trata de un debate al que debía "llegar a un consenso y que la ciudadanía entendiera que no era una imposición, sino que era una necesidad y que partíamos de una situación, de una legislación, poco permitida" comenta Enguix terminando que el movimiento en el que formó parte "abrió el camino para otros cambios".

La situación del aborto en la actualidad

La IVE no pasó de moda en los debates políticos y generales. De hecho, desde 2010, no fueron pocas las reformas que se han llevado a cabo hasta la ley actual. La más reciente data de tan solo unos años atrás, del 2023 elimina la autorización parental para las menores de 16 y 17 años que quieran acceder a una IVE. A este colectivo se le suma también las mujeres con discapacidad que tampoco necesitarán ningún permiso. En esta nueva normativa, se incluye la eliminación de los tres días de reflexión y la entrega de información sobre las alternativas y ayudas a las que podría acceder en caso de que no lo haga. Además, también se confirma la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia respecto al IVE.

Esta última normativa recoge aún más derechos: como la ampliación de los derechos de las personas trans "en capacidad de gestar", distribución gratuita de la píldora y métodos anticonceptivos masculinos, bajas por regla incapacitante, educación sexual obligatoria en las etapas educativas y formarán de estas cuestiones al profesorado, trabajadores públicos y funcionarios de prisiones y, se incorporará una baja pre-parto de maternidad en la semana 39 de embarazo que no contará con el permiso de maternidad.